Cảnh ngập lụt ở Hà Nội qua ống kính du khách Australia

Với Carl Tomich, khung cảnh Hà Nội ngập lụt đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ, nơi anh chứng kiến sự điềm tĩnh, khả năng thích nghi và nhịp sống đặc trưng của người dân thủ đô.

Khách Tây chứng kiến nhịp sống Hà Nội ngày mưa bão Du khách Australia miêu tả các con phố nhanh chóng biến thành sông, xe máy ngập đến nửa thân trong ngày Hà Nội ngập lụt sau bão Bualoi.

"Thật khó tin như một giấc mơ", Carl Tomich, 39 tuổi, quốc tịch Australia, thốt lên khi nhìn những con phố anh thường đi bộ hay quay phim, đều ngập trong biển nước sáng 30/9.

Khi những cơn mưa xối xả liên tục dội xuống Hà Nội, Carl cảm thấy không thể chỉ ngồi yên trong nhà nhìn ra cửa sổ. Anh nói đã sống ở thành phố này nhiều tháng và xem nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Nam du khách vội cầm máy quay, bước ra ngoài, không phải tìm kiếm nguy hiểm, mà để ghi lại cuộc sống thực tế người dân đang trải qua.

"Đó là cách tôi tôn trọng Hà Nội và nhắc nhở bản thân vì sao tôi đến đây, là để kể những câu chuyện thực sự đáng kể", Carl, nhà làm phim và sáng tạo nội dung, nói khung cảnh ngập lụt trước mắt bỗng trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Carl đi bộ dọc hồ Tây, ghi lại khung cảnh trời mưa, đường phố ngập lụt, ngày 30/9.

Anh miêu tả ngày Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 (Bualoi) như một khung cảnh vừa kỳ lạ vừa quen thuộc. Các con phố chìm trong biển nước, xe máy loay hoay giữa dòng nước ngang gối. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn diễn ra theo nhịp điệu rất riêng của Hà Nội.

"Ở Australia, khi xảy ra ngập lụt, mọi người thường hoảng loạn, chạy tìm lương thực. Ở đây, người dân chuẩn bị trước, đối mặt trong tâm thế bình tĩnh", anh nói với Tri Thức - Znews.

Việc di chuyển bằng xe máy trở nên gần như bất khả thi khi động cơ chết máy khắp nơi, nhưng Carl lại cảm thấy thích thú thay vì lo lắng. Cảnh tượng này gợi nhớ anh về trải nghiệm lũ ở Đà Nẵng năm 2016 và cả những trận lũ ở quê hương Cairns, Australia.

Điều làm anh ấn tượng nhất là sự điềm tĩnh và khả năng thích nghi của người dân. Anh chứng kiến cảnh họ cùng nhau đẩy xe máy qua dòng nước, trẻ con chơi đùa mà không sợ hãi, cửa hàng vẫn mở để phục vụ khách hàng.

Không than vãn hay lo lắng quá mức, mọi người thích nghi và tiếp tục cuộc sống. Nhìn họ, Carl học được cách bình tĩnh giữa cơn bão.

Từ những trải nghiệm này, anh khuyên du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng: mang áo mưa chất lượng, bảo vệ thiết bị và tránh đi qua những đoạn ngập bằng xe máy, thay vào đó hãy đi bộ hoặc chờ nước rút. Carl nhận thấy những khoảnh khắc như vậy đôi khi lại trở thành câu chuyện đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

Vị khách Australia nói dù đối mặt với thiên tai, người dân vẫn lạc quan và vui vẻ.

Dù trải qua những ngày mưa bão, vị khách vẫn cảm thấy Hà Nội có một sức sống khó diễn tả. Thành phố vừa hỗn loạn, vừa kiên cường và mỗi con phố ngập nước lại kể một câu chuyện về sự thích nghi, về con người, về nhịp sống không ngừng nghỉ.

Với anh, ghi lại những khoảnh khắc này không chỉ là công việc, mà còn là cách cảm nhận và thấu hiểu thành phố mà anh đã chọn làm "ngôi nhà thứ hai".

"Dù có mưa, có bão, cuộc sống vẫn trôi. Và đôi khi, chính trong những khoảnh khắc ấy, bạn thấy được bản chất thực sự của một thành phố", anh tâm sự.

Một ngày Hà Nội mưa bão qua góc máy của Carl.

Carl lần đầu đến Hà Nội vào tháng 11/2023, nhưng gắn bó với Việt Nam từ năm 2016, khi anh chứng kiến lũ lớn ở Đà Nẵng, nước ngập tới ngang hông. Lần trở lại này, anh dành phần lớn thời gian sản xuất nội dung, ghi lại nhịp sống của thủ đô.

Thông qua các trang mạng xã hội, Carl mang đến những thước phim về hành trình khám phá, từ cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực đến đời sống thường nhật. Và lần này là những thước phim chân thật về tình trạng mưa bão, ngập lụt của Hà Nội.

"Điều khiến tôi ấn tượng với Hà Nội là sự hỗn độn nhưng đầy sức sống. Những con phố nhỏ, món ăn đường phố, và con người nơi đây… mọi thứ đều khiến bạn bất ngờ. Ban đầu bạn có thể thấy ồn ào, lộn xộn, nhưng khi sống một thời gian, bạn bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu riêng của thành phố", Carl nói.