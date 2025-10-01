Tuyệt đối không tổ chức tour đi thuyền trên sông Nho Quế do mưa lũ

Do ảnh hưởng mưa lũ từ hoàn lưu bão số 10, xã Mèo Vạc yêu cầu không tổ chức tour du lịch đến sông Nho Quế, triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Du khách đi thuyền trên sông Nho Quế, năm 2022. Ảnh: Phạm Tú.

Ngày 1/10, UBND xã Mèo Vạc (tỉnh Tuyên Quang) hỏa tốc đề nghị Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và du lịch Tu Sản không tổ chức tour du lịch trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1 trong thời gian ảnh hưởng bởi mưa bão. Hợp tác xã chủ động xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho các hoạt động du lịch, gia cố thuyền, chuẩn bị vật tư dự phòng.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Nho Quế 1, đến sáng nay, tại khu vực hồ chứa của nhà máy có mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ chứa tiếp tục gia tăng và đã vượt quá 1570 m3/s.

Lưu lượng nước về hồ chứa quan trắc được là 1578 m3/s, được phân loại là lũ đặc biệt lớn theo quy trình vận hành hồ chứa ban hành theo quyết định năm 2024 của UBND tỉnh Hà Giang (cũ).

Từ chiều 30/9, đơn vị đã tạm dừng đón khách du lịch. Hiện tuyến đường xuống sông Nho Quế, hướng đi xã biên giới Sơn Vĩ nước chảy xiết, sạt lở đất đá, tiềm ẩn nguy hiểm. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách hạn chế di chuyển qua khu vực.

Đường xuống sông Nho Quế, hướng đi xã biên giới Sơn Vĩ nước chảy xiết, sạt lở đất đá, ngày 1/10. Ảnh: Hà Linh.

Ngoài ra, xã Mèo Vạc đề nghị phòng văn hóa - xã hội phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn du khách thay đổi lịch trình tham quan để đảm bảo an toàn tuyệt đối, theo dõi chặt chẽ các hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trung tâm văn hóa, thông tin và du lịch khu vực Mèo Vạc phối hợp Chi hội Du lịch xã hướng dẫn các khu, điểm du lịch thực hiện phương án "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); hồ trợ sơ tán khách du lịch khi cần thiết đến nơi an toàn.

Chi hội Du lịch xã tuyên truyền du khách không tổ chức các tour, chương trình tham quan tại các khu vực có cảnh báo mưa lũ, sạt lở, ngập úng; đồng thời hỗ trợ du khách lưu trú an toàn, chuẩn bị điều kiện phục vụ du khách lưu trú trong thời gian ảnh hưởng bởi bão.

Các hộ kinh doanh, dịch vụ du lịch được khuyến cáo tuân thủ nghiêm các cảnh báo từ cơ quan chức năng; chủ động tạm dừng hoạt động kinh doanh nếu có nguy mất an toàn, hỗ trợ du khách lưu trú an toàn.

Đá lăn từ taluy dương xuống nhà dân ở xã Mèo Vạc, sáng 30/9. Ảnh: Minh Giàng.

Dưới tác động của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh, bao gồm Tuyên Quang. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro cấp 2 đối với Tuyên Quang.