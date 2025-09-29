Uống cà phê trên cây cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc

Chỉ mất một phút di chuyển trên chiếc thang máy cao 207 m, du khách đã đặt chân lên đỉnh cầu Hoa Giang và nhâm nhi tách cà phê tại quán nằm ở độ cao hơn 800 m so với mặt nước biển. Đó là trải nghiệm độc đáo nằm trên cây cầu cao nhất thế giới, bắc qua hẻm núi Hoa Giang của Trung Quốc, chính thức được thông xe hôm 28/9. Ảnh: VCG.

Cầu Hoa Giang nằm ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, mất khoảng 3 năm để xây dựng. Bên cạnh quán cà phê chênh vênh giữa mây trời, cây cầu còn có phòng ngắm cảnh bằng kính rộng 1.000 m2, nhìn thẳng xuống vực sâu hơn 600 m. Du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động mạo hiểm như đi thăng bằng trên không, nhảy bungee hay nhảy dù ở tầm thấp. Đây là tổ hợp cầu giao thông - du lịch đầu tiên tại Trung Quốc, kết hợp tham quan, thể thao mạo hiểm và dịch vụ du lịch trong cùng một điểm đến. Ảnh: Xinhua.

Với nhịp chính dài 1.420 m, cầu Hoa Giang lập kỷ lục về nhịp cầu lớn nhất ở khu vực đồi núi, đồng thời chiều cao tính từ mặt cầu đến đáy sông lên đến 625 m, khiến nó trở thành cây cầu cao nhất thế giới. Cây cầu dài 2.890 m vắt ngang "vết nứt Trái Đất", rút ngắn thời gian vượt hẻm núi từ 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút, đồng thời là mắt xích quan trọng trên tuyến cao tốc Lục Chi - An Long, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, CGTN đưa tin. Ảnh: VCG.

Ngay từ khâu thiết kế, dự án đã gắn với mục tiêu phát triển du lịch, tạo nên mô hình mới kết hợp cầu và trải nghiệm. Không chỉ phục vụ giao thông, cây cầu hứa hẹn trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng địa phương. Ảnh: VCG.

Trong suốt 3 năm thi công, công nghệ hiện đại được áp dụng triệt để, từ vệ tinh hỗ trợ cho đến drone phục vụ đo đạc và lắp đặt trên cao, giúp đội ngũ xây dựng đạt độ chính xác đến từng mm ở độ cao 600 m. Đặc biệt, "dây cáp thông minh" với cảm biến quang học được gắn trong cáp chính, cho phép giám sát độ căng, nhiệt độ và độ ẩm liên tục, đảm bảo độ bền vững lâu dài cho công trình. Ảnh: VCG.

Để giải quyết thách thức nhịp cầu dài 1.420 m, nhóm kỹ sư đã tiên phong áp dụng công nghệ rèn - hàn yên ngựa, giúp giảm trọng lượng mỗi bộ phận xuống còn 41,3 tấn nhưng tăng sức chịu nén thêm 44%. Nhờ vậy, quá trình vận chuyển và lắp đặt cũng đơn giản hơn. Tối đến, cây cầu được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ. Ảnh: VCG.

Một sáng kiến khác được thực hiện trong quá trình xây cầu là tận dụng đá dolomit tại địa phương, nghiền thành bột thay thế cho tro bay vốn khan hiếm, giúp tiết kiệm khoảng 5 triệu nhân dân tệ (tương đương 700.000 USD ). Giải pháp này được xem như minh chứng cho câu "biến đá thành vàng". Ảnh: VCG.

Một cuộc thử tải đã được tiến hành trên cây cầu vào tháng trước, trước khi chính thức thông xe vào hôm 28/9. Ảnh: Xinhua.

