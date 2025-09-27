Khách Trung Quốc bị 'bỏ quên', trôi dạt 40 phút ở Maldives

Nữ thợ lặn giàu kinh nghiệm người Trung Quốc bị bỏ quên trên biển suốt 40 phút ở Maldives, buộc phải dùng gậy selfie cầu cứu. Song khách sạn tổ chức chuyến đi từ chối xin lỗi.

Nữ thợ lặn nhận ra nhiều dấu hiệu bất thường ngay trước buổi lặn. Ảnh: Baidu.

Xu Man, thợ lặn có chứng chỉ với 9 năm kinh nghiệm và được cấp chứng chỉ cứu hộ từ năm 2024, cùng bạn là Zhang Li tới Maldives du lịch đầu tháng 9. Họ đặt gói lặn biển tại Plumeria Diving and Watersports Centre, một khu nghỉ dưỡng được nhiều người đánh giá cao.

Tuy nhiên, chuyến đi lẽ ra là trải nghiệm yên bình đã biến thành cơn ác mộng sinh tồn, theo SCMP.

Ngay từ đầu, Xu phát hiện nhiều dấu hiệu bất ổn. Theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi bình khí phải có cả van điều áp chính và dự phòng. Nhưng bình của Zhang bị hỏng van chính. Thay vì đổi thiết bị, hướng dẫn viên chỉ yêu cầu Zhang dùng bộ dự phòng rồi tiếp tục chuyến lặn.

Sau khi kết thúc buổi lặn và chuẩn bị ngoi lên mặt nước, hướng dẫn viên không triển khai phao tín hiệu (SMB) - thiết bị quan trọng để báo vị trí cho tàu thuyền phía trên. Người này chỉ vẫy tay, hy vọng thuyền nhìn thấy.

"Lúc đó tôi nhận ra thuyền lặn đã ở cách chúng tôi vài trăm mét, có thể xa đến mức họ chẳng thấy gì. Dòng hải lưu ngầm cũng cuốn chúng tôi ngày càng xa điểm xuất phát", Xu kể.

Khi sóng lớn dâng cao, mặt liên tục bị nhấn chìm, nữ thợ lặn kiệt sức và phải gắng gượng nổi lên. Hướng dẫn viên sau đó mới thử bung phao tín hiệu, nhưng phao bị rò khí, không thể đứng thẳng trên mặt nước.

Trong tình thế nguy hiểm, Xu đề xuất buộc phao rò khí vào gậy selfie mang theo, giương cao trên sóng để cầu cứu. May mắn, một tàu cá phát hiện gậy selfie và giải cứu nhóm 3 người.

Theo video ghi lại, Xu nổi lên mặt nước lúc 13h40 và được cứu lúc 14h16, tức trôi dạt gần 40 phút. "Khi ấy chúng tôi đã bị cuốn xa đến mức không còn nhìn thấy thuyền lặn hay đảo gần đó. Tôi có cảm giác rằng mình có thể chết ngoài biển", nữ du khách nói.

Khách sạn tại điểm đến lặn biển nổi tiếng đã tổ chức chuyến đi này đến nay vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi. Ảnh minh họa: SCMP.

Sau sự cố, Xu phản ánh với quản lý khách sạn và chất vấn sự chuyên nghiệp của dịch vụ lặn. Tuy nhiên, khách sạn không xin lỗi, chỉ giảm cho Xu 20 USD và vẫn tính đủ tiền với Zhang.

Xu đã đăng tải video lên mạng xã hội Trung Quốc và gửi đơn khiếu nại tới cơ quan du lịch Maldives cùng Hiệp hội Huấn luyện Lặn quốc tế (PADI).

"Tôi chưa nhận được phản hồi chính thức. Trên các nền tảng đặt phòng, nhiều người để lại đánh giá tiêu cực, khách sạn từng bị gỡ tên nhưng nay lại xuất hiện với tên mới. Điều tôi lo nhất là họ không hiểu sự nghiêm trọng của vụ việc. Nếu không rút kinh nghiệm, du khách khác có thể đối mặt nguy hiểm tương tự", cô chia sẻ.

Sự việc được Cover News đưa tin gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Cô ấy đã sinh tồn để sống sót, chắc chắn may mắn sẽ đến. Hãy đấu tranh tới cùng với khách sạn".

Một người khác khen ngợi ý tưởng dùng gậy selfie để cứu mạng của nữ thợ lặn: "Cây gậy đó xứng đáng được trao huy chương".