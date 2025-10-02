Trông như Thuỵ Sĩ nhưng là quán cà phê ở Mộc Châu

Cuối tháng 9, Đỗ Thị Như Quỳnh (29 tuổi, Mộc Châu, Sơn La) đăng bộ ảnh chụp tại một vườn hoa rộng lớn, thu hút sự chú ý trên mạng xã hộ và so sánh khung cảnh với Thụy Sĩ. Cô cho biết thực chất đây là quán cà phê cách thị trấn Mộc Châu (nay là thị xã Mộc Châu) khoảng 10 km. Đã ghé 6-7 lần, nhưng với Quỳnh, mỗi chuyến đi đều mang đến trải nghiệm mới. "Hoa thay đổi theo mùa, mỗi lần đến lại như bước vào một bức tranh khác", cô nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Như Quỳnh.

Trong những bức ảnh của Quỳnh nổi bật với sắc tím của lavender, hồng rực rỡ của cúc bách nhật, xen lẫn violet cùng nhiều loài hoa khác. Cô cho biết ngoài góc chụp này, quán còn nhiều góc check-in khác trên diện tích rộng khoảng 3 ha. Ảnh: Như Quỳnh.

Sau khi đăng tải những bức ảnh tại quán cà phê lên mạng xã hội, Quỳnh nhận được nhiều sự quan tâm. Cô bày tỏ niềm vui khi có thể lan tỏa vẻ đẹp quê hương đến những người chưa từng biết, góp phần quảng bá du lịch Mộc Châu. Ảnh: Như Quỳnh.

Quán cà phê Một Khu Vườn mở từ năm 2023, sau khi homestay nhỏ trước đó của nhóm sáng lập bị phá dỡ. "Chúng tôi quyết định xây dựng nơi đây như một cách để chữa lành, tạo ra một không gian nhiều màu sắc cho cả khách du lịch lẫn người dân địa phương", đại diện quán nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Như Quỳnh.

Vé vào cửa có giá 90.000 đồng/người lớn, 60.000 đồng/trẻ em, bao gồm một đồ uống. Khách có thể thoải mái chụp ảnh, không giới hạn thời gian. Ngoài khuôn viên hoa, quán có khu vực ngồi cà phê tại nhà chung và sân trước, cùng nhiều góc tiểu cảnh để check-in. Ảnh: Hoa Trang.

Địa điểm này vẫn tiếp tục mở rộng và trồng thử nghiệm nhiều loại hoa theo mùa, phù hợp khí hậu Mộc Châu, như cúc bách nhật, violet, zinnia, cỏ lục lạc, cỏ roi ngựa, cẩm tú cầu… Ảnh: Duyên Cao.

Trong đợt bão số 10 (Bualoi) vừa qua, một số loại hoa cao bị ảnh hưởng nhưng nhanh chóng hồi phục khi trời nắng trở lại. Quán vẫn duy trì đón khách trong thời gian này. Ảnh: Đinh Phạm Thu Uyên.

Theo đại diện, lượng khách đến vườn thay đổi tùy thời điểm, cao nhất vào dịp cuối tuần và lễ, Tết. Điều khiến du khách quay lại nhiều nhất là cảnh quan đặc biệt, từ vườn hoa có thể phóng tầm mắt ra dãy núi đá và thung lũng rộng, mỗi mùa mang một vẻ khác nhau khi thì lúa chín, khi thì cải trắng phủ kín. Ảnh: Đinh Phạm Thu Uyên.

