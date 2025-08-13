Trông giống Nhật Bản nhưng là Huế

Bãi cỏ xanh mướt ven sông Hương ở Huế được nhận xét "đẹp đến nao lòng", cộng đồng mạng ví như khung cảnh ở Nhật Bản.

Chiều muộn ở Huế

Chiều muộn cuối tháng 6, Vy (38 tuổi) dạo bước trên bãi cỏ xanh mướt ven bờ Bắc sông Hương, đoạn giữa cầu Trường Tiền và cầu Phú Xuân. Không hẹn trước, nhưng khi bắt gặp bãi cỏ trong ánh chiều dịu, cô biết mình phải ghi lại khoảnh khắc ấy. Khung cảnh hiện lên bình yên, chậm rãi như nhịp sống cố đô, nhưng lại hé mở một góc nhìn mới mẻ mà không phải ai cũng nhận ra. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng "gây sốt", nhiều người bất ngờ ví bãi cỏ bên sông Hương với khung cảnh Nhật Bản. "Tôi rất vui khi mọi người có cảm giác như vậy, nhưng với tôi, đây vẫn là một góc Huế rất riêng, một làn gió mới mà không mất đi bản sắc vốn có", Vy nói.

Hương mùa hè

Bãi cỏ xanh dài khoảng 1 km dọc bờ bắc sông Hương, từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền, vừa được Đoàn thanh niên của Công ty Công viên Cây xanh TP Huế chỉnh trang, dọn dẹp, chăm sóc trong vài tháng gần đây. Nơi đây thu hút người dân tập thể dục, trẻ em vui chơi, các cặp đôi ngồi trò chuyện. Thỉnh thoảng, du khách nước ngoài dừng chân ngắm cảnh. Vy bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc khi bộ ảnh không chỉ được mọi người yêu thích mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Huế, khơi gợi sự tò mò và mong muốn đặt chân đến nơi này của du khách. Theo cô, bãi cỏ ven sông mang đến một góc nhìn bình dị, mới lạ, đồng thời hài hòa với định hướng phát triển của Huế: hiện đại nhưng vẫn gìn giữ giá trị di sản, văn hóa và cảnh quan đặc trưng.

7 tháng đầu năm, Huế đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,2 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt hơn 7.455 tỷ đồng . Riêng tháng 7, lượng khách đạt gần 709.000 lượt, trong đó hơn 99.600 là khách quốc tế. Các sản phẩm du lịch mới như tour đêm Đại Nội, hành trình du thuyền trên sông Hương, khám phá làng nghề Phước Tích, Thủy Xuân… góp phần nâng tầm trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.