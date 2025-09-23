Trông như Nhật Bản nhưng là Starbucks Ninh Bình

Ngày 25/6, cửa hàng Starbucks đầu tiên tại Ninh Bình khai trương trong khu du lịch sinh thái Tràng An . Ngay sau khi mở cửa, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in được nhiều du khách tìm đến khi ghé thăm cố đô Hoa Lư. Ảnh: Starbucks Vietnam.

Không gian quán vẫn mang phong cách đặc trưng của thương hiệu, ấm cúng, hiện đại nhưng đồng thời tinh tế khi khéo léo lồng ghép chi tiết mái ngói, xà gỗ gắn với văn hóa địa phương, tạo nên sự hài hòa cùng cảnh quan danh thắng. Ảnh: Starbucks Vietnam.

Từng nhiều lần đến Ninh Bình, nhưng khi nhìn thấy những bài đăng trên Thread và TikTok chia sẻ về địa chỉ trên, Cao Thu Trang (Hà Nội) quyết định đến tận nơi để trải nghiệm. "Điều khiến mình đặc biệt ấn tượng đó là kiến trúc của cửa hàng như đang 'hòa mình vào di sản', rất hài hòa với cảnh quan xung quanh", Trang chia sẻ. Ảnh: Cao Thu Trang.

Trang cho biết đồ uống ở đây không khác nhiều so với các chi nhánh khác. Tuy vậy, cô thấy thú vị và đáng yêu khi các nhân viên viết thêm những lời chúc tốt lành lên ly dành tặng khách. Ảnh: Cao Thu Trang, Hikohi.

Nữ du khách cho rằng đây là trải nghiệm mới mẻ, đáng để thử khi đến Ninh Bình. Ngay sau khi ghé cửa hàng, cô đã hào hứng giới thiệu cho bạn bè. Ảnh: Cao Thu Trang.

Cũng như nữ du khách trên, Lệ Giang (ngụ Phủ Lý, Ninh Bình) cũng không thể ngồi yên trước những hình ảnh viral về cơ sở cà phê này. "Tôi vốn không phải fan của thương hiệu vì giá đồ uống khá cao. Nhưng cửa hàng này có thiết kế quá đẹp, nên tôi đã lặn lội hơn 30 km chỉ để mua một ly nước và chụp vài tấm hình kỷ niệm", cô chia sẻ. Ảnh: Lệ Giang.

Giang cho rằng Tràng An vốn rất đẹp, nay cửa hàng mang thiết kế cổ điển, hài hòa, trở thành một điểm nhấn cho khung cảnh. Ngoài ra, quán phục vụ bằng những chiếc cốc giấy bắt mắt, nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chỉ tiếc là chưa có không gian để ngồi lại thưởng thức. Ảnh: Lệ Giang.

Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, tiệm cà phê gây ấn tượng với thiết kế hòa nhịp cùng cảnh quan thiên nhiên, tránh phá vỡ vẻ nguyên sơ xung quanh. Cửa hàng tọa lạc ngay lối vào bến thuyền, thuận tiện để du khách ghé mua thức uống trước khi lên thuyền khám phá Tràng An. Ảnh: Hikohi.

Cửa hàng mở cửa từ 7h đến 18h hàng ngày, phục vụ đầy đủ dòng thức uống quen thuộc của thương hiệu như latte, frappuccino hay các loại trà trái cây. Ảnh: Hikohi.

Ở nhiều thành phố, thương hiệu trên thường tạo dấu ấn bằng những cửa hàng mang kiến trúc hòa quyện với văn hóa bản địa. Nổi bật có thể kể đến Starbucks Kawagoe Kanetsuki-dori (Nhật Bản), cửa tiệm trong cổ lầu Sanfang Qixiang (Trung Quốc) hay cửa hàng ở khu Đông Thành, Bắc Kinh. Tại Việt Nam, Starbucks Hội An cũng từng gây thích thú khi khoác lên gam vàng đặc trưng của phố cổ. Ảnh: Starbucks.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'