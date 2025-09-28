'Vạ vật' từ 3h sáng mua bánh Trung thu đặc sản Hải Phòng

Khoảng 5h30 ngày 28/9, khi trời còn chưa sáng rõ, hàng chục người dân Hải Phòng đã xếp hàng kín vỉa hè phố Cầu Đất (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) để chờ đến giờ mở cửa mua bánh Trung thu truyền thống.

Phố Cầu Đất (Hải Phòng) không chỉ nổi tiếng là phố vàng, phố bạc mà còn có rất nhiều tiệm bánh Trung thu, bánh truyền thống các loại kinh doanh hàng chục năm, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ người dân phố cảng. Do đó, mỗi mùa Trung thu, tuyến phố trung tâm này luôn chật kín người xếp hàng chờ mua từ sáng đến tối.

Dậy từ 3h sáng 28/9, bà N.T.P (ở Hải Phòng) chia sẻ bà nhanh chóng mang theo ghế ra phố Cầu Đất "xí chỗ" xếp hàng chờ đến 7h cửa hàng mở cửa để mua bánh chuẩn bị cho con cháu nội ngoại phá cỗ trung thu. Mặc dù đến từ rất sớm, bà vẫn đến sau khoảng hơn 10 người. Bà cùng hàng chục người khác viết sẵn số lượng, loại bánh vào giấy để thuận lợi khi đặt bánh.

Khoảng 6h, vỉa hè phố Cầu Đất, khu vực gần cửa hàng bánh Trung thu truyền thống không còn chỗ trống. Mặc dù chủ cửa hàng đã căng dây phân luồng khách nhưng luôn trong tình trạng kẹt cứng, nhiều người tràn xuống lòng đường kê dép, mang theo ghế ngồi chờ.

Chị Bùi Liên và nhóm bạn cũng dậy từ rạng sáng, xếp hàng từ 3h30 chờ mua bánh Trung thu. Theo chị, cửa hàng bánh này nổi tiếng ở Hải Phòng, do đó nhu cầu của người địa phương, những người ở xa rất lớn. Nhiều người xếp hàng mua biếu người thân hoặc bán lại cho người không có thời gian đến mua.

Từ người già đến trẻ em, xếp hàng dài dưới lòng đường phố Cầu Đất từ rạng sáng chờ mua bánh Trung thu.

Ghi nhận của PV, có rất nhiều "dân buôn" đến phố Cầu Đất xếp hàng từ rạng sáng mua số lượng lớn bánh Trung thu truyền thống để bán lại cho những người ở xa, không có thời gian xếp hàng mua bánh. Tuy nhiên, khi cửa hàng mở cửa, họ nhận được thông báo mỗi người chỉ được mua khoảng 30-40 cái/lượt.

Nhiều năm nay, mỗi khi gần đến rằm tháng 8 (Trung thu), phố Cầu Đất (Hải Phòng) luôn trong tình trạng ùn ứ, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn do người dân xếp hàng từ sáng đến tối mua bánh Trung thu truyền thống. Nhiều người, dậy từ rạng sáng, ngồi vật vạ ở vỉa hè, lòng đường chờ 3-4 tiếng để mua bánh biếu tặng người thân.

