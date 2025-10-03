Màn pháo hoa 'thổi tung long mạch' ở Trung Quốc

Màn trình diễn pháo hoa dưới chân dãy Himalaya gây ra làn sóng phẫn nộ ở Trung Quốc vì lo ngại làm tổn hại đến môi trường và "long mạch" theo quan niệm cổ xưa.

Màn pháo hoa khổng lồ ở Himalaya gây tranh cãi Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng dưới chân dãy Himalaya đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc chính quyền Tây Tạng phải vào cuộc điều tra.

Màn trình diễn pháo hoa mang tên "Rồng bay lên" (The Rising Dragon) của nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Thái Quốc Cường và thương hiệu Arc'teryx (Canada) tại chân dãy Himalaya bị công chúng chỉ trích gay gắt vì đã "thổi tung long mạch".

Theo SCMP, "long mạch" là một khái niệm cổ xưa của Trung Quốc, bắt nguồn từ học thuyết Phong Thủy. Khái niệm này dùng để mô tả những dãy núi trải dài, nhìn từ trên cao trông như rồng.

Theo lý thuyết Phong Thủy, mọi vật trên Trái Đất đều sở hữu năng lượng. Địa hình và dòng chảy của nước có mối liên hệ mật thiết với sự lưu chuyển năng lượng giữa trời và đất. Long mạch được xem là con đường dẫn năng lượng, tượng trưng cho vận may của một quốc gia hay một triều đại.

Dù khoa học hiện đại coi long mạch là quan niệm mê tín, nhiều người dân vẫn giữ niềm tin vào sự tồn tại của nó, coi đó là biểu tượng cho sự hài hòa của môi trường và hệ sinh thái.

Một số người chỉ trích ánh sáng mạnh và tiếng ồn từ pháo hoa đã làm xáo trộn năng lượng của long mạch. Các biện pháp để "sửa chữa" long mạch bao gồm trồng lại rừng, cải tạo dòng chảy của nước và xây dựng các công trình giúp tái tạo sự lưu thông năng lượng.

Ngoài ra, nhà thực vật học Lưu Cung Xạ cho rằng môi trường sinh thái cao nguyên Tây Tạng cực kỳ mong manh, thảm thực vật sinh trưởng chậm, nếu bị phá hủy thì rất khó phục hồi, có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

Thuật ngữ "long mạch" được dùng để mô tả những dãy núi trải dài, nhìn từ trên cao trông giống như rồng. Ảnh: Tư liệu/SCMP.

Theo quan niệm từ thời nhà Tống (960-1279), có 3 long mạch chính trải dài khắp Trung Quốc từ Tây sang Đông. Ngay cả các dãy núi nhỏ hơn có hình rồng cũng được coi là long mạch.

Người xưa kể lại đằng sau mỗi triều đại đều có một long mạch đặc biệt. Long mạch đó suy yếu cũng là lúc triều đại phải thay đổi. Tiểu thuyết kinh điển Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung cũng miêu tả một ngọn núi ở Đông Bắc Trung Quốc là long mạch của triều đại nhà Thanh (1644-1912).

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận định nguồn gốc lý thuyết long mạch có liên hệ với cách nhìn nhận mang tính hình tượng về cảnh quan Trung Quốc từ thời nhà Đường (618-907) và Tống, thay thế cho cách nhìn nhận không gian trước đó về núi sông.

Ngay cả những dải núi nhỏ hơn cũng được coi là thuộc phạm vi của thuyết "long mạch". Ảnh: Tư liệu/SCMP.

Trước đó, màn trình diễn pháo hoa gồm 3 chuỗi pháo được kích hoạt dọc theo sườn núi ở độ cao khoảng 5.500 m bằng thuốc súng, diễn ra ngày 20/9, thành phố Shigatse, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc).

Dù ban tổ chức khẳng định pháo hoa sử dụng "vật liệu thân thiện môi trường" và sẽ được dọn sạch sau đó, sự kiện vẫn làm dấy lên lo ngại vi phạm nguyên tắc bảo tồn sinh thái trên mạng xã hội.

Màn pháo hoa kéo dài 52 giây với 4 lần bắn, sử dụng 1.050 cụm pháo. Tuy nhiên, những người chứng kiến cho biết màn trình diễn đã uốn lượn quanh ngọn núi, tạo ra mùi và âm thanh khó chịu.

Sau sự kiện, cả nghệ sĩ Thái Quốc Cường và Arc'teryx đã phải lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội khi bị cơ quan chức năng địa phương mở cuộc điều tra. Họ cho biết sẽ mời các tổ chức môi trường đánh giá khu vực và thực hiện biện pháp khắc phục nếu hoạt động của họ gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Màn trình diễn pháo hoa nhiều màu sắc dọc sườn đồi dãy Himalaya, ngày 20/9. Ảnh: SCMP.