Tin mới vụ pháo hoa 'khổng lồ' trên dãy Himalaya

Màn pháo hoa trên dãy Himalaya vấp phải chỉ trích vì tác động sinh thái và thiếu tôn trọng văn hóa, buộc chính quyền Tây Tạng vào cuộc điều tra.

Màn pháo hoa khổng lồ ở Himalaya gây tranh cãi Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng dưới chân dãy Himalaya đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, buộc chính quyền Tây Tạng phải vào cuộc điều tra.

Chính quyền thành phố Shigatse, khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), cho biết đã thành lập tổ công tác điều tra tại chỗ sau màn bắn pháo hoa gây tranh cãi trên dãy Himalaya, theo Global Times. Sự kiện do thương hiệu thời trang thể thao Arc'teryx (Canada) phối hợp nghệ sĩ Thái Quốc Cường, bậc thầy pháo hoa và nghệ sĩ đương đại nổi tiếng quốc tế, thực hiện.

"Chúng tôi rất quan tâm sự việc này, thành lập tổ điều tra đến hiện trường ngay lập tức và sẽ xử lý theo pháp luật dựa trên kết quả xác minh", thông báo chính thức nêu rõ.

Trước phản ứng dữ dội, Thái Quốc Cường và Arc'teryx đã xóa các video liên quan. Sau đó, thương hiệu thời trang đưa ra lời xin lỗi chính thức, cảm ơn công chúng đã quan tâm đến sinh thái cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng.

"Chúng tôi nghiêm túc tiếp thu mọi ý kiến phê bình, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất về sự việc này", Arc'teryx viết, cam kết sẽ mời tổ chức môi trường độc lập đánh giá toàn diện tác động sinh thái của dự án.

Dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi từ cộng đồng, thương hiệu này sẽ triển khai các biện pháp khắc phục, đẩy nhanh kế hoạch bảo vệ môi trường tại khu vực Tây Tạng, thúc đẩy các dự án công ích góp phần phát triển văn hóa địa phương.

Ban tổ chức cho biết pháo hoa sử dụng "vật liệu thân thiện môi trường".

Trong khi đó, Thái Quốc Cường cũng đăng lời xin lỗi trên tài khoản WeChat của xưởng nghệ thuật: "Với lòng tôn kính, chúng tôi khiêm tốn tiếp nhận mọi chỉ trích về việc thực hiện sáng tạo nghệ thuật trên cao nguyên tuyết. Chúng tôi thừa nhận đã có nhiều thiếu sót trong quá trình cân nhắc và xin gửi lời xin lỗi sâu sắc".

Ông khẳng định sẽ hợp tác chủ động với các tổ chức bên thứ ba và cơ quan chức năng để đánh giá toàn diện ảnh hưởng sự kiện có thể gây ra cho sinh thái tự nhiên.

"Nếu có bất kỳ tác động nào được xác nhận, chúng tôi sẽ dốc toàn lực thực hiện các biện pháp khắc phục và phục hồi", nghệ sĩ cho biết.

Màn trình diễn mang tên Rồng bay lên gồm 3 chuỗi pháo hoa kích hoạt dọc theo sườn núi ở độ cao khoảng 5.500 m bằng thuốc súng, diễn ra ngày 20/9. Dù ban tổ chức khẳng định pháo hoa sử dụng "vật liệu thân thiện môi trường" và sẽ được dọn sạch sau đó, sự kiện vẫn làm dấy lên lo ngại vi phạm nguyên tắc bảo tồn sinh thái trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích đây là hành động "phi lý", đặt câu hỏi vì sao lại cho phép nổ pháo trong khu vực sinh thái mong manh như Himalaya.

Ban tổ chức từng cho biết toàn bộ pháo hoa đều làm từ vật liệu phân hủy sinh học, thân thiện môi trường; đàn gia súc đã được di dời, động vật nhỏ được dẫn đi bằng gạch muối trước buổi trình diễn. Ngoài ra, họ cũng cam kết thu dọn tàn dư và khôi phục thảm thực vật để tránh rủi ro sinh thái.

Nhiều người chỉ trích màn trình diễn, cho rằng cao nguyên Tây Tạng quá mong manh để bắn pháo hoa.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản bác cho rằng các vật liệu này chỉ "ít gây ô nhiễm hơn" chứ không thể đạt mức "tác động bằng 0". Một số nhấn mạnh hệ sinh thái cao nguyên đặc biệt mong manh, "chỉ một vết bánh xe cũng có thể mất hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ mới phục hồi, huống hồ là khói bụi và tiếng nổ quy mô lớn như vậy", theo các báo cáo truyền thông.

Giới phê bình còn xem đây là hành vi "ngạo mạn văn hóa", đi ngược truyền thống tôn kính thần núi và kiêng kỵ tiếng nổ lớn của người dân địa phương.

Một số chuyên gia cảnh báo các vụ nổ mạnh có thể tạo sóng âm, tiềm ẩn nguy cơ với các sông băng vốn dễ tổn thương vì biến đổi khí hậu, làm mất ổn định khối băng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến động vật hoang dã vùng cao nguyên.

Giới khoa học cũng lên tiếng cảnh báo. Nhà thực vật học Lưu Cung Xạ cho rằng môi trường sinh thái cao nguyên cực kỳ mong manh, thảm thực vật sinh trưởng chậm, nếu bị phá hủy thì rất khó phục hồi, có thể mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm.

Phó giáo sư Cố Dự Vinh (Đại học Sư phạm Thủ đô) nhận định màn pháo hoa chưa đầy một giờ có thể gây nhiều hệ lụy môi trường.

"Dù thương hiệu và nghệ sĩ đã xin lỗi, nhưng tổn hại với thảm thực vật, động vật và hệ sinh thái có thể đã xảy ra", chuyên gia nhận định.