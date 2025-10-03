Mốt 'du lịch hèn' ở Trung Quốc

Bungee rơi chậm, nằm phẳng trôi sôn hay leo núi bằng thang cuốn, đây là bộ 3 trải nghiệm được gọi vui là "du lịch hèn nhát" đang hút giới trẻ Trung Quốc tìm đến thư giãn.

Núi Maoer ở Quế Lâm (Quảng Tây) giới thiệu trải nghiệm nằm phẳng trên mặt nước, thu hút nhiều du khách tham gia. Ảnh: Lin Mulinzi.

Nếu nhảy bungee truyền thống khiến nhiều người e dè vì độ cao hàng trăm mét cùng cú rơi tự do nghẹt thở, "bungee hạ độ cao chậm" lại mở ra cơ hội cho cả những du khách nhút nhát. Thay vì rơi tự do, người tham gia được hạ xuống từ từ bằng dây đàn hồi, vừa đủ để cảm nhận khoảnh khắc không trọng lượng, nhưng không quá dọa nạt.

Tại Vạn Lý Trường Thành (Bắc Kinh), Thành phố trên không ở Hồ Bắc hay Thung lũng Hạnh Phúc (Nghi Xương), trò chơi này đang thu hút hàng loạt khách muốn "thử cảm giác mạnh theo cách dịu dàng".

Tại thảo nguyên Vân Thượng, trò nhảy bungee chậm sử dụng công nghệ hạ cánh bằng điện, giúp người chơi từ từ đáp xuống đất thay vì rơi tự do. Ảnh: HK01.

Với cách tiếp cận an toàn, chậm rãi và có kiểm soát, bungee nay không chỉ là trò chơi của những người gan dạ, mà trở thành trải nghiệm mang tính trị liệu, giúp giải tỏa căng thẳng.

“Độ cao vừa đủ để nhìn rõ gạch dưới chân, tốc độ hạ xuống đủ chậm để đếm từng hàng cây trên núi. Ngay cả người nhút nhát nhất cũng có thể bật cười thoải mái”, Xiaona, nhân viên tại khu thắng cảnh Hoàng Hoa Thành, chia sẻ trên mạng xã hội.

Nếu nhảy bungee hèn nhát cho phép du khách đối diện nỗi sợ độ cao theo cách an toàn, thì trải nghiệm thứ 2 của trào lưu "du lịch hèn nhát" lại nhẹ nhàng hơn - nằm phẳng trôi trên mặt nước, để thiên nhiên dẫn lối.

Không cần “cưỡi sóng”, không cần cảm giác mạnh, trải nghiệm nằm phẳng trên mặt nước mang lại một cách du lịch thư giãn đúng nghĩa.

Du khách chỉ cần ngồi hoặc nằm phẳng trên bè, mặc áo phao và thả mình trôi theo dòng sông.

Hoạt động này đang nở rộ tại Thung lũng Sùng Đô (Hà Nam), Lệ Sơn Giang (Sơn Đông), Tây Khê Nguyên Dã (An Huy), hay rừng Mao Sơn (Chiết Giang). Trên mạng xã hội, hình ảnh hàng chục du khách thả mình ngửa mặt ngắm trời xanh, để cơ thể xoay tròn theo dòng chảy, đã trở thành biểu tượng mới của một mùa hè thư giãn.

Theo số liệu của Meituan Travel, lượt tìm kiếm dịch vụ này trong mùa hè tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba thang cuốn dài 345 m ở Hồ Thiên Đảo (Hàng Châu) được xây dọc sườn núi, giúp du khách lên đỉnh chỉ trong 10 phút. Hệ thống còn có làm mát tích hợp. Ảnh: Lin Lala.

Ngay cả trải nghiệm leo núi cũng đang thay đổi. Ở núi Thiên Dụ (Chiết Giang), thay vì mất cả giờ leo bộ, du khách có thể đi thang cuốn dài hơn 300 mét để lên đỉnh chỉ trong 10 phút, lại được phun sương mát lạnh dọc đường.

Xuống núi, họ trượt trên đường nước bằng kính xuyên qua rừng trúc, mang lại cảm giác vừa mới lạ vừa an toàn. Một số công viên thậm chí còn sáng tạo trò “Ngựa Trời” - cưỡi thú nhún lên xuống núi - hay “Sky Coaster” cho ai vẫn muốn chút cảm giác mạnh.

Ông Lý Vĩ, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Thiết kế Cảnh quan Du lịch thuộc Đại học Sư phạm Tây Bắc, nhận định ngày càng nhiều du khách từ bỏ kiểu du lịch gò bó, cứng nhắc, tìm đến những hình thức bền vững, chậm rãi và mang tính suy ngẫm hơn.

Núi non, sông ngòi không còn là nơi để chinh phục, mà để được ôm ấp và đón nhận. Giá trị thật sự của hành trình không nằm ở cường độ hay số lượng, mà ở sự thoải mái và bình yên nội tâm.