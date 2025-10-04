Dừng tổ chức lễ hội Trung thu lớn nhất cả nước

Tỉnh Tuyên Quang dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp lễ hội Trung thu này bị hủy để tập trung nguồn lực khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Mô hình đèn lồng hình rồng bằng tre và giấy dán xuất hiện trong đoàn diễu hành tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành quyết định dừng tổ chức chương trình Đêm hội thành Tuyên và chương trình Vui Trung thu nhớ Bác.

Lý do được địa phương đưa ra là nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được giao phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện việc dừng Đêm hội thành Tuyên theo kế hoạch. Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cũng dừng tổ chức chương trình Vui Trung thu nhớ Bác.

Các sở, ban ngành, UBND xã, phường cũng được yêu cầu phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức khác để tập trung cho công tác khắc phục hậu quả bão.

Hàng chục nghìn người tập trung về quảng trường Nguyễn Tất Thành đón xem chương trình Đêm hội thành Tuyên, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình Đêm hội Thành Tuyên sẽ diễn ra tối 4/10 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kéo dài từ đêm 29/9 đến ngày 1/10 đã khiến nhiều khu vực tại Tuyên Quang ngập sâu.

Đến nay, địa phương này ghi nhận 6 người tử vong và mất tích, hơn 4.000 căn nhà cùng gần 3.000 ha cây trồng bị ngập.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Lễ hội Thành Tuyên không thể diễn ra do ảnh hưởng của mưa lũ. Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang cũng đã quyết định dừng chương trình để tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của bão Yagi.

Lễ hội Thành Tuyên, được tổ chức lần đầu năm 2004 và nâng lên quy mô cấp tỉnh năm 2014, là sự kiện văn hóa đặc sắc, được sách Kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn trung thu độc đáo, lớn nhất Việt Nam. Lễ hội này đã trở thành sản phẩm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng vạn du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.