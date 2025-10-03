Màn pháo hoa drone rơi 'như tàn lửa' ở Trung Quốc

Màn trình diễn pháo hoa bằng drone tại Trung Quốc trong phút chốc biến thành khoảnh khắc kinh hoàng, khi tàn lửa rơi xuống gây cháy cỏ khô trên sườn núi.

Cảnh tượng pháo hoa drone rơi như tàn lửa ở Trung Quốc gây sửng sốt Tàn lửa từ màn trình diễn pháo hoa không người lái (drone) ở Trung Quốc đã gây cháy cỏ khô trên sườn núi.

Tối 2/10, hàng nghìn du khách và người dân địa phương tập trung tại Nhà hát bầu trời ở thành phố Liễu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa bằng drone. Đây là sự kiện chính của dịp nghỉ lễ Quốc khánh tại quốc gia này.

Màn trình diễn sử dụng đội hình hàng trăm drone kết hợp bệ pháo hoa nổi cao 200 m để tạo ra hiệu ứng trình diễn 3 chiều trên không và mặt nước.

Tuy nhiên, ngay trong lúc chương trình diễn ra, tàn lửa từ pháo hoa gắn trên drone đã rơi xuống sườn núi gần đó. Những tia lửa này nhanh chóng châm ngòi làm cháy đám cỏ khô, gây ra một đám cháy nhỏ tại khu vực rừng lân cận.

"Tôi vừa chụp được khoảnh khắc drone xếp thành hình mặt trăng thì thấy lửa bắt đầu bốc lên từ sườn núi. Quá hoảng loạn, tôi lập tức cất máy ảnh và lùi lại phía sau", nhiếp ảnh gia tự do Chu Khải chia sẻ khoảnh khắc kinh hoàng trên 163.

Trong điện thoại của Chu Khải vẫn còn lưu giữ hai đoạn video tương phản rõ rệt: khung cảnh lung linh của pháo hoa và những đốm lửa lập lòe trên đồi.

Khoảnh khắc tàn lửa rơi xuống sườn đồi gây cháy. Ảnh: Cắt từ video.

Theo Sohu, các video tại hiện trường cho thấy ngọn lửa lan nhanh trên sườn đồi tạo nên cảnh tượng hỗn loạn và kinh hãi đối với những người chứng kiến.

Đại diện ban quản lý khu du lịch xác nhận "vụ hỏa hoạn không quá lớn", khu vực bị cháy chủ yếu là thảm thực vật mặt đất (cỏ khô). Ngay khi phát hiện, đơn vị đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp và dập tắt ngọn lửa "trong thời gian rất ngắn".

Giới chức địa phương cho biết đám cháy "được dập tắt nhanh chóng chỉ trong vài phút", không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến chương trình biểu diễn tối 3/10. Nhà hát bầu trời Liễu Dương đã tổ chức 2 đêm pháo hoa liên tiếp vào tối 2/10 và 3/10.

Nhân viên Cục Văn hóa Du lịch, Phát thanh và Thể thao thành phố Liễu Dương cho biết địa phương đã chuẩn bị các phương án ứng phó chi tiết, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hanh khiến rơm rạ, cỏ khô dễ bắt lửa.

Khu vực dự đoán tàn lửa rơi đã được khoanh vùng, cấm người xem và chỉ có nhân viên sự kiện cùng lính cứu hỏa túc trực. Đại diện đội cứu hỏa cũng xác nhận vụ cháy cỏ khô do pháo hoa drone đã được dập tắt kịp thời, du khách có thể tiếp tục xem chương trình bình thường.

Màn trình diễn pháo hoa bằng drone bốc cháy khiến khán giả hoảng loạn, tối 2/10. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, sự việc lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặt câu hỏi về trách nhiệm phòng ngừa rủi ro.

Nhiều người cảm thấy bất an khi giới chức vội vàng tuyên bố "không ảnh hưởng buổi biểu diễn". "Pháo hoa có đẹp đến mấy cũng không quan trọng bằng sự an toàn", một cư dân mạng bình luận.

Trên thực tế, sự cố liên quan đến drone không phải hiếm gặp tại Trung Quốc. Dịp Tết Nguyên đán 2024, một khu du lịch tại Giang Tây từng để xảy ra cháy rừng do pháo hoa khiến 2 buổi biểu diễn sau đó bị hủy bỏ.

Tháng 10/2023, tại Chiết Giang, một sự kiện trình diễn drone gặp sự cố kỹ thuật khiến thiết bị rơi, suýt gây cháy mái che khu vực khán đài. Năm 2021 ở Trùng Khánh, đội hình drone thử nghiệm từng đâm vào tòa nhà, xác máy bay trôi nổi khắp mặt sông.

Theo nguyên lý hoạt động, các drone bay theo đội hình nhờ tín hiệu. Khi tín hiệu bị nhiễu, toàn bộ đội hình dễ mất kiểm soát, đặc biệt nguy hiểm khi chúng còn mang theo các thiết bị bắn pháo hoa nhỏ, dễ bị phát nổ và gây hỏa hoạn ngay trên không.