Bậc thầy pháo hoa 'thổi tung long mạch' tái xuất gây tranh cãi

"Bậc thầy pháo hoa" Trung Quốc tái xuất chỉ một tháng sau vụ "thổi tung long mạch" ở Himalaya. Tuy nhiên, màn trình diễn mới tiếp tục vướng tranh luận vì phủ khói đen đặc.

Màn trình diễn pháo hoa 'phủ khói đen đặc' bầu trời Paris Nghệ sĩ pháo hoa Trung Quốc Thái Quốc Cường vừa tái xuất với màn trình diễn "Lễ hội cuối cùng" tại Trung tâm Nghệ thuật Pompidou (Paris, Pháp).

Nghệ sĩ pháo hoa nổi tiếng Trung Quốc Thái Quốc Cường hôm 23/10 trình diễn màn pháo hoa ban ngày mang tên "Lễ hội cuối cùng" (The Last Carnival) tại Trung tâm Nghệ thuật Pompidou, biểu tượng nghệ thuật đương đại của Paris, Pháp.

Màn trình diễn gây nhiều tranh luận, chỉ một tháng sau vụ pháo hoa gây tranh cãi của ông tại dãy Himalaya, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Buổi biểu diễn tại Paris gồm 3 phần: "Bữa tiệc", "Bình minh của trí tuệ nhân tạo" và "Lễ hội cuối cùng", sử dụng thuốc súng màu - chất liệu đặc trưng trong các tác phẩm của Thái Quốc Cường.

Theo tạp chí ARTnews, toàn bộ ý tưởng được xây dựng bằng mô hình AI tùy chỉnh, thể hiện "tầm nhìn hướng tới tương lai" của Trung tâm Pompidou trước khi nơi này đóng cửa 5 năm để trùng tu.

Nhiều khán giả tại Paris tỏ ra phấn khích, mô tả buổi trình diễn là "choáng ngợp", "tráng lệ" hay "đẹp ngoạn mục". Tuy nhiên, cũng có ý kiến chỉ trích khi cho rằng màn pháo hoa khiến bầu trời Paris phủ khói đen đặc.

"Họ có thể dùng ánh sáng và âm nhạc, thay vì để lại khói mù khắp nơi", một người bình luận.

Màn trình diễn pháo hoa là lời chia tay trước khi trung tâm nghệ thuật Pompidou đóng cửa bảo hành trùng tu 5 năm. Ảnh: Centre Pompidou.

Một số người nhắc lại vụ hợp tác giữa Thái Quốc Cường và thương hiệu Arc'teryx, khi sự kiện trình diễn pháo hoa tại Himalaya bị lên án vì gây tổn hại môi trường sinh thái vùng núi nhạy cảm.

Theo Tân Hoa Xã, ngay sau buổi biểu diễn ở Paris, Art Basel Paris đã hủy sự kiện "Thắp sáng chân trời mới: Thái Quốc Cường và Quỹ Cartier", dự kiến diễn ra ngày 24/10.

Màn pháo hoa "thổi tung long mạch" tại Himalaya diễn ra ngày 19/9, khiến xưởng nghệ thuật của Thái Quốc Cường và nhiều quan chức địa phương tại huyện Giang Tử (thuộc thành phố Nhật Chiếu, khu tự trị Tây Tạng) bị truy cứu trách nhiệm.

Báo cáo điều tra công bố ngày 15/10 cho biết Arc'teryx, đơn vị tài trợ cho buổi trình diễn, cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc bồi thường thiệt hại và phục hồi môi trường.

Màn trình diễn pháo hoa dọc sườn đồi dãy Himalaya, ngày 19/9. Ảnh: SCMP.

Từng là nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên giành giải thưởng nghệ thuật đương đại quốc tế (Praemium Imperiale) và được mệnh danh là "bậc thầy pháo hoa", Thái Quốc Cường nổi tiếng với các dự án kết hợp giữa nghệ thuật, triết học và năng lượng tự nhiên.

Tuy nhiên, các tác phẩm quy mô lớn của ông ngày càng gây tranh cãi, khi ranh giới giữa biểu tượng nghệ thuật và tác động môi trường trở thành tâm điểm chỉ trích.

