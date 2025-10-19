Màn trình diễn drone kỷ lục gây sửng sốt tại Trung Quốc

Gần 16.000 drone cùng lúc bay lên bầu trời thành phố Lưu Dương xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới mới, tạo nên màn trình diễn pháo hoa ánh sáng ngoạn mục.

Ngoạn mục 16.000 drone trình diễn kỷ lục trên bầu trời Trung Quốc Gần 16.000 drone thắp sáng bầu trời Lưu Dương, lập 2 kỷ lục Guinness và mở ra kỷ nguyên mới kết hợp giữa pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Tối 17/10, gần 16.000 máy bay không người lái (drone) cùng lúc bay lên bầu trời thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tạo nên màn trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa ngoạn mục.

Theo Sina, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội văn hóa pháo hoa Lưu Dương lần thứ XVII.

Với tổng cộng 15.947 thiết bị được điều khiển chỉ bằng một máy tính trung tâm, màn biểu diễn đã phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó là 10.197 drone, trở thành "màn trình diễn có số lượng máy bay không người lái được điều khiển đồng thời nhiều nhất bằng một máy tính".

Buổi biểu diễn do Hiệp hội pháo hoa và thuốc nổ thành phố Lưu Dương tổ chức, với sự hỗ trợ công nghệ từ công ty HighGreat Innovation, đơn vị từng thực hiện nhiều chương trình drone quy mô lớn tại Trung Quốc.

Hệ thống được lập trình để đồng bộ hóa giữa chuyển động của các drone và thời điểm pháo hoa nổ, đạt độ chính xác đến từng mili giây.

Màn trình diễn "cây trên trời" khiến du khách trầm trồ thán phục. Ảnh: Sina.

Màn biểu diễn được chia thành 2 phần: ban ngày và ban đêm. Trong phần biểu diễn ban ngày, các drone tạo thành mô hình "DNA", dần biến hóa thành "hạt giống" rồi nở rộ thành "bông hoa", mang thông điệp về sự sinh sôi và tái sinh của tự nhiên.

Khi đêm xuống, gần 16.000 drone hợp thành hình ảnh "cây trên trời" khổng lồ, trong khi pháo hoa vàng rực rỡ tuôn trào từ "tán cây" như thác ánh sáng, tái hiện khung cảnh "hỏa thụ ngân hoa" (cây lửa, hoa bạc) huyền ảo, biểu tượng cho sự thịnh vượng.

Ngoài ra, thành phố Lưu Dương còn lập thêm một kỷ lục Guinness thế giới khác với "đội hình drone mang theo pháo hoa lớn nhất thế giới". Tổng cộng 7.496 drone được gắn pháo hoa, con số gấp đôi kỷ lục tương tự từng được ghi nhận ở nước ngoài.

Chương trình được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình "pháo hoa và nghệ thuật trình diễn".

Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp pháo hoa Lưu Dương - thủ phủ pháo hoa của Trung Quốc - với những trải nghiệm thị giác và trình diễn sáng tạo.

Phần trình diễn mang thông điệp về sự sinh sôi và tái sinh của tự nhiên. Ảnh: Sina.

Trước đó, màn pháo hoa kết hợp drone diễn ra tại thành phố Lưu Dương tối 4/10 gặp sự cố khiến du khách tháo chạy tán loạn. Nhiều drone gặp trục trặc, bắn tàn lửa vào đám đông tại lễ hội pháo hoa.

Đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt trong vài phút, không ghi nhận thương vong về người và không gây ảnh hưởng tới các buổi biểu diễn tiếp theo.