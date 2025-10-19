Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Màn trình diễn drone kỷ lục gây sửng sốt tại Trung Quốc

  • Chủ nhật, 19/10/2025 16:52 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Gần 16.000 drone cùng lúc bay lên bầu trời thành phố Lưu Dương xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới mới, tạo nên màn trình diễn pháo hoa ánh sáng ngoạn mục.

Ngoạn mục 16.000 drone trình diễn kỷ lục trên bầu trời Trung Quốc Gần 16.000 drone thắp sáng bầu trời Lưu Dương, lập 2 kỷ lục Guinness và mở ra kỷ nguyên mới kết hợp giữa pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại.

Tối 17/10, gần 16.000 máy bay không người lái (drone) cùng lúc bay lên bầu trời thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tạo nên màn trình diễn ánh sáng kết hợp pháo hoa ngoạn mục.

Theo Sina, sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội văn hóa pháo hoa Lưu Dương lần thứ XVII.

Với tổng cộng 15.947 thiết bị được điều khiển chỉ bằng một máy tính trung tâm, màn biểu diễn đã phá vỡ kỷ lục thế giới trước đó là 10.197 drone, trở thành "màn trình diễn có số lượng máy bay không người lái được điều khiển đồng thời nhiều nhất bằng một máy tính".

Buổi biểu diễn do Hiệp hội pháo hoa và thuốc nổ thành phố Lưu Dương tổ chức, với sự hỗ trợ công nghệ từ công ty HighGreat Innovation, đơn vị từng thực hiện nhiều chương trình drone quy mô lớn tại Trung Quốc.

Hệ thống được lập trình để đồng bộ hóa giữa chuyển động của các drone và thời điểm pháo hoa nổ, đạt độ chính xác đến từng mili giây.

16.000 drone anh 1

Màn trình diễn "cây trên trời" khiến du khách trầm trồ thán phục. Ảnh: Sina.

Màn biểu diễn được chia thành 2 phần: ban ngày và ban đêm. Trong phần biểu diễn ban ngày, các drone tạo thành mô hình "DNA", dần biến hóa thành "hạt giống" rồi nở rộ thành "bông hoa", mang thông điệp về sự sinh sôi và tái sinh của tự nhiên.

Khi đêm xuống, gần 16.000 drone hợp thành hình ảnh "cây trên trời" khổng lồ, trong khi pháo hoa vàng rực rỡ tuôn trào từ "tán cây" như thác ánh sáng, tái hiện khung cảnh "hỏa thụ ngân hoa" (cây lửa, hoa bạc) huyền ảo, biểu tượng cho sự thịnh vượng.

Ngoài ra, thành phố Lưu Dương còn lập thêm một kỷ lục Guinness thế giới khác với "đội hình drone mang theo pháo hoa lớn nhất thế giới". Tổng cộng 7.496 drone được gắn pháo hoa, con số gấp đôi kỷ lục tương tự từng được ghi nhận ở nước ngoài.

Chương trình được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình kết hợp giữa nghệ thuật pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại, hướng tới mô hình "pháo hoa và nghệ thuật trình diễn".

Sự kiện này mở ra kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp pháo hoa Lưu Dương - thủ phủ pháo hoa của Trung Quốc - với những trải nghiệm thị giác và trình diễn sáng tạo.

16.000 drone anh 2

Phần trình diễn mang thông điệp về sự sinh sôi và tái sinh của tự nhiên. Ảnh: Sina.

Trước đó, màn pháo hoa kết hợp drone diễn ra tại thành phố Lưu Dương tối 4/10 gặp sự cố khiến du khách tháo chạy tán loạn. Nhiều drone gặp trục trặc, bắn tàn lửa vào đám đông tại lễ hội pháo hoa.

Đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt trong vài phút, không ghi nhận thương vong về người và không gây ảnh hưởng tới các buổi biểu diễn tiếp theo.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Kết luận vụ pháo hoa 'thổi tung long mạch' ở Trung Quốc

Giới chức Tây Tạng kết luận màn pháo hoa khổng lồ trên dãy Himalaya đã gây hại hơn 30 ha đồng cỏ, ảnh hưởng hệ sinh thái. Nhiều quan chức địa phương bị bãi nhiệm sau sự việc.

19:43 15/10/2025

Màn pháo hoa drone rơi 'như tàn lửa' ở Trung Quốc

Màn trình diễn pháo hoa bằng drone tại Trung Quốc trong phút chốc biến thành khoảnh khắc kinh hoàng, khi tàn lửa rơi xuống gây cháy cỏ khô trên sườn núi.

23:45 3/10/2025

Màn pháo hoa trên dãy Himalaya khiến người Trung Quốc nổi giận

Màn trình diễn pháo hoa tại chân dãy Himalaya do một thương hiệu thời trang thể thao hợp tác với nghệ sĩ nổi tiếng thực hiện, khiến dư luận Trung Quốc dậy sóng.

18:01 21/9/2025

Đan Châu

16.000 drone pháo hoa drone 16.000 drone drone pháo hoa thành phố Lưu Dương Lưu Dương Trung Quốc thủ phủ pháo hoa lễ hội pháo hoa kỷ lục Guinness 2 kỷ lục Guinness

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý