Tìm thấy chén trà cuối cùng bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Sau hơn một tuần bị nước lũ cuốn trôi, chén trà khổng lồ cuối cùng trong bộ mô hình biểu tượng văn hóa trà Thái Nguyên vừa được người dân phát hiện trong vườn nhà.

Chén trà úp ngược được phát hiện trong vườn nhà Hoàng Phương sáng 19/10. Ảnh: NVCC.

Khoảng 9h ngày 19/10, Hoàng Phượng, sống tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên phát hiện chén trà khổng lồ mắc trong bụi cây ở sau vườn nhà. Mô hình bị lật ngược, không xây xát nhiều, trôi dạt đến đây sau bão lũ, cách vị trí đặt mô hình tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp khoảng 1-1,2 km.

"Lũ rút hẳn cả tuần nay, nhưng sáng nay tôi mới ra phía cuối vườn, lúc đó mới thấy chén trà mắc trong bụi cây sau nhà", Phượng nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi chụp ảnh và đăng thông tin lên mạng xã hội, chị nhận được liên hệ từ Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên, đơn vị quản lý mô hình ấm chén tại quảng trường trung tâm. Đại diện công ty xác nhận đây là chén trà cuối cùng trong 3 chiếc bị lũ cuốn trôi.

Đơn vị đã cử người xuống xác minh ngay trong sáng 19/10, dự kiến sẽ cẩu mô hình về chỉnh trang, tu sửa và đưa trở lại vị trí cũ.

Chén trà cuối cùng bị lũ cuốn đến nhà người dân ở phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đó, 3 mô hình chén trà khổng lồ họa tiết hoa sen, biểu tượng văn hóa trà của địa phương, được dựng tại quảng trường trung tâm nhân dịp Tết 2025, đã bị lũ cuốn trôi vào ngày 7/10.

Do mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước. Phần đế đĩa không được cố định chắc chắn, chỉ được đặt lên bề mặt nên khi nước dâng, chiếc chén bị cuốn trôi. Trong khi đó, chiếc ấm được "ghim" chặt vào đế và ở vị trí cao hơn nên "cố thủ" qua trận lụt lịch sử.

Đến ngày 12/10, đơn vị đã thu hồi được 2 chén trà, trong đó một chiếc trôi về xóm Trại Bầu (phường Gia Sàng) và một chiếc dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên. Cả 2 chiếc này cũng chỉ bị trầy xước nhẹ.

"Sau khi thu hồi đủ 3 mô hình, chúng tôi sẽ gia cố thêm bằng ghim cố định để tránh sự cố tương tự xảy ra", đại diện đơn vị nói.

Trước đó, cơ quan chức năng đã thu hồi 2 mô hình chén trà. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến 7/10 do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) đã gây ngập úng trên diện rộng tại nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều khu vực như phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bẩy... ngập sâu, mực nước có nơi lên đến 3 m. Quảng trường trung tâm Võ Nguyên Giáp cũng bị nước lũ "nhấn chìm".

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng trên toàn tỉnh, ảnh hưởng đến 199.000 hộ dân.

Người dân chèo 'tách trà' khổng lồ đi nhận đồ cứu trợ Hình ảnh người đàn ông chèo "tách trà" khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.