Thực hư tàu hỏa chạy giữa 'biển' ở Thanh Hóa

Đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa di chuyển chậm giữa mênh mông nước lũ tại Thanh Hóa sau bão số 10 (Bualoi) nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội.

Cảnh tàu hỏa chạy giữa 'biển nước' gây choáng ngợp Cảnh đoàn tàu hỏa chạy giữa mênh mông nước lũ thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Ngày 8/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một đoàn tàu di chuyển giữa mênh mông nước lũ ở Thanh Hóa, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong video, nước ngập trắng xóa, tràn lên cả đường ray. Đoàn tàu di chuyển chậm rãi, sóng nước dập dềnh 2 bên đường khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu, khoảnh khắc này được ghi lại trên cung đường Thị Long - Văn Trai (tỉnh Thanh Hóa) ngày 30/9, khi địa phương chịu ảnh hưởng mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ngành đường sắt cho biết đây là đoàn tàu chở hàng qua địa phận tỉnh Thanh Hóa trong đợt bão số 10. Khu vực ngập được kiểm tra kỹ và đảm bảo an toàn trước khi cho tàu chạy qua.

"Tàu chạy qua an toàn. Nếu có đoạn nào không đảm bảo, chúng tôi sẽ phong tỏa ngay, không cho tàu chạy", vị đại diện nói.

Trong những ngày các tỉnh miền Bắc ngập lụt liên tiếp do hoàn lưu bão số 10 và 11, công nhân cầu đường trực 24/7, cứ 30 phút báo cáo một lần. Tại những khu vực không đảm bảo, ngành đường sắt sẽ lập tức chuyển tải hành khách, đặt an toàn lên ưu tiên hàng đầu.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ khách nước ngoài lên tàu, ngày 30/9. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã tạm dừng một số chuyến tàu đi Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và Vinh (Nghệ An).

Tại Thanh Hóa, mưa lũ làm ngập tuyến Thị Long - Văn Trai, ngành đường sắt phải tổ chức trung chuyển hành khách bằng ôtô giữa ga Thanh Hóa và ga Trường Lâm.

Hơn 1.100 hành khách trên 6 đoàn tàu Thống Nhất, gồm SE3, SE9, SE19 (từ Hà Nội đi TP.HCM) và SE2, SE4, SE10 (từ TP.HCM ra Bắc), cùng tàu SE20 từ Đà Nẵng ra Hà Nội, được hỗ trợ di chuyển qua khu vực bị ngập để tiếp tục hành trình.

Ngoài việc trung chuyển, ngành đường sắt còn phục vụ miễn phí hơn 2.000 suất ăn sáng và 850 bữa ăn chính cho hành khách bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo hành trình an toàn và thuận tiện nhất có thể.