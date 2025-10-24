Campuchia: 'Tội phạm không phản ánh bản chất mến khách của chúng tôi'

Campuchia công bố kế hoạch siết an ninh du lịch nhằm lấy lại niềm tin du khách giữa mùa cao điểm.

Một người đi xe máy chạy ngang một sòng bạc đã đóng cửa ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Matthew Tostevin/Reuters.

Vụ một thanh niên Hàn Quốc bị nhóm lừa đảo người Trung Quốc bạo hành đến chết tại Campuchia gây chấn động dư luận và khiến nhiều người Hàn hủy chuyến đi vì lo ngại an toàn.

Khuyến cáo du lịch mới của Seoul đối với một số khu vực ở Campuchia ngay lập tức khiến hình ảnh điểm đến bị ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến tâm lý du khách và nhà đầu tư.

Huot Hak, Bộ trưởng Du lịch Campuchia, cho biết ông theo dõi chặt chẽ các báo cáo và thảo luận trên mạng xã hội kể từ sau vụ việc, đồng thời thừa nhận những tin tức dồn dập, mang tính cảnh báo đã gieo sợ hãi và do dự, gây áp lực đến ngành du lịch quốc gia.

Song, lãnh đạo ngành du lịch xứ chùa tháp nhấn mạnh: "Đây là những trường hợp riêng lẻ do người nước ngoài cư trú bất hợp pháp gây ra, không phản ánh bản chất mến khách của người Campuchia".

Theo ông, du lịch Campuchia cần được nhìn nhận qua lòng hiếu khách, nền văn hóa phong phú và cảnh quan thiên nhiên, thay vì bị định nghĩa bởi tội phạm rải rác, Cambodianess đưa tin.

Các quan chức thuộc Cơ quan Giám định Pháp y Quốc gia, cảnh sát cùng các nhân viên liên quan của Hàn Quốc và Campuchia khám nghiệm tử thi nam sinh Park tại chùa Tuek Thla ở thủ đô Phnom Penh ngày 20/10. Ảnh: News1.

Ở góc độ kinh tế, nhà nghiên cứu Hong Vannak (Học viện Hoàng gia Campuchia) lưu ý an ninh - an toàn luôn tác động tức thời lên du lịch và dòng vốn. Du khách nhạy cảm với rủi ro và luôn ưu tiên điểm đến họ cảm thấy yên tâm. Vì vậy, giải pháp phải bền bỉ, có thời gian để phát huy hiệu quả, song song với truyền thông minh bạch nhằm củng cố niềm tin.

Chính phủ Campuchia khẳng định đang củng cố lực lượng Cảnh sát Du lịch, cải thiện cơ chế phối hợp với các đại sứ quán, nâng cao khả năng ứng phó tại điểm đến, đặc biệt ở khu vực biên giới. Đường dây nóng và dịch vụ hỗ trợ 24/7 đã được thiết lập, trong khi các chương trình nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp lữ hành được triển khai để bảo đảm an toàn, tính liêm chính và sự chuyên nghiệp của toàn ngành.

Bộ trưởng Huot Hak đánh giá cao tốc độ ra tay của các bộ, ngành trong trấn áp lừa đảo trực tuyến và các loại tội phạm đe dọa người dân lẫn du khách.

Cảnh chụp đền Angkor Wat ở Campuchia vào lúc bình minh. Đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất và là biểu tượng của đất nước Campuchia. Ảnh: Lune La.

Từ cộng đồng Hàn Quốc tại Campuchia, Whang Hooin, người đã ở đây 13 năm, nói trải nghiệm thực tế “yên bình, ấm áp” khác xa những hình dung đáng lo trên mặt báo.

Ông Seam Sokkheng, Chủ tịch Hiệp hội hướng dẫn viên tiếng Hàn, cho biết du khách Hàn tại Siem Reap vẫn hào hứng với đền đài, văn hóa và ẩm thực, nhiều người bày tỏ thực tế tích cực hơn những gì họ đã đọc. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại rằng thông tin sai lệch gây tổn hại đến danh tiếng của đất nước có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch, nhất là khi mùa cao điểm tháng 11 cận kề.

Ông Duch Sareth, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia, hy vọng vấn đề này sẽ được giải quyết kịp thời. Nếu không, nó có thể ảnh hưởng đến quyết định của du khách về việc có nên đến Campuchia hay không.

Bộ Du lịch tái khẳng định phối hợp chặt với chính quyền thủ đô, các tỉnh và khu vực tư nhân để đảm bảo hành trình an toàn, dịch vụ chất lượng. Đồng thời kêu gọi báo chí trong nước và quốc tế đưa tin có trách nhiệm, góp phần khôi phục lòng tin.

8 tháng đầu năm, Campuchia đón 4,05 triệu lượt khách quốc tế, giảm 5,6% so với mức 4,29 triệu lượt của cùng kỳ năm ngoái.