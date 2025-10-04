Ngập bùn đất tại nhà hàng Hà Giang sau lũ

Lũ rút, trung tâm Hà Giang vẫn ngổn ngang bùn đất. Nhiều nhà hàng, khách sạn hư hại nặng phải tạm đóng cửa, du khách đồng loạt hủy phòng giữa mùa cao điểm Trung thu.

Chủ nhà hàng Bếp Việt cho hay quán phải tiếp tục đóng cửa để dọn dẹp cửa tiệm, song tình trạng mất nước khiến công việc đình trệ. Ảnh: Tuấn Anh.

Sáng sớm 3/10, lũ rút, người dân nhiều khu vực tại tỉnh Tuyên Quang bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tái thiết cuộc sống. Nhiều ngày trước đó, các phường, xã của địa phương như Hà Giang 1, Hà Giang 2 ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi.

Cảnh tượng tan hoang cơn lũ để lại khiến nhiều người chán nản. Nhà cửa, đường phố ngổn ngang bùn đất, rác thải và đồ đạc hư hỏng. Nhiều hàng quán chưa thể đón khách trở lại do cần thời gian dọn dẹp, sửa chữa cơ sở vật chất. Khách sạn mở cửa sau khi có điện nhưng vắng bóng khách du lịch.

"Chúng tôi bắt tay vào dọn dẹp ngay sau khi nước rút, song hiện tại địa phương vẫn mất nước khiến việc dọn rửa bị đình trệ", Tuấn Anh, chủ nhà hàng Bếp Việt - Hà Giang, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nhà hàng Bếp Việt thiệt hại nặng nề từ ngoài vào trong sau trận lũ do ảnh hưởng bở hoàn lưu bão số 10. Ảnh: Tuấn Anh.

Chủ nhà hàng ẩm thực nằm trên đường Nguyễn Thái Học, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang, cho biết quán của anh bị lụt hết tầng trệt và tầng 1 cho biết trận lũ bất ngờ khiến toàn bộ tầng hầm và tầng một của quán bị ngập sâu.

“Dù chưa thống kê cụ thể tổng thiệt hại nhưng trước mắt ghi nhận mọi thứ ở dưới bếp từ tủ lạnh, tủ đông cho đến các thiết bị điện tử, đều hỏng hết. 8 thiết bị điện lạnh chứa thực phẩm ngâm trong nước”, anh nói.

Theo Tuấn Anh, trước đây nhà hàng từng bị ngập nhẹ năm 2023, nhưng chỉ ở tầng hầm và nước rút nhanh nên thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, đợt lũ năm nay “chưa từng thấy” khiến toàn bộ thực phẩm phải bỏ đi, thiết bị bếp núc hỏng nặng và hoạt động kinh doanh tê liệt.

Các dụng cụ phục vụ của nhà hàng ngâm trong nước, dính đầy bùn đất. Ảnh: Tuấn Anh.

Dù đã có điện trở lại, việc dọn dẹp vẫn đình trệ vì thiếu nước sạch. “Chúng tôi dự tính nghỉ hai ngày, nhưng giờ chắc phải ít nhất một tuần mới mở lại được. Giờ phải mua nước về để rửa tạm”, anh nói.

Nhà hàng có khoảng 20 nhân viên cố định, tất cả đều tạm nghỉ để cùng dọn dẹp. Dù buồn, Tuấn Anh cho biết đang nỗ lực hết mình để tái thiết lại nhà hàng. Bởi không riêng gì quán của anh, nhiều hàng quán cả thành phố đều bị ảnh hưởng do thiên tai.

"Ai cũng đang dọn dẹp, chưa kịp tính thiệt hại, chỉ biết cố gắng khôi phục sớm nhất có thể”, anh nói thêm.

Mô hình đèn lồng hình rồng bằng tre và giấy dán xuất hiện trong đoàn diễu hành tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, năm 2019. Ảnh: Việt Hùng.

Do ảnh hưởng của siêu lụt, ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và chương trình Vui Trung thu nhớ Bác để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước thông tin này cùng với tình hình ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt, nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố buộc phải tạm ngừng đón khách hoặc hủy đặt phòng hàng loạt.

Đại diện Royal Palace Hotel cho biết đơn vị đã hoàn tiền cho khoảng 90% khách đặt phòng dịp Trung thu, dù cơ sở vật chất không bị hư hỏng nghiêm trọng. “Năm nay nước chỉ ngập ở tầng hầm, không tràn lên khu phòng nghỉ. Nhờ kinh nghiệm từ năm ngoái, chúng tôi đã kịp di chuyển toàn bộ đồ đạc lên cao và dọn dẹp ngay sau khi nước rút”, đại diện khách sạn nói.

Tới sáng 3/10, khách sạn đã vệ sinh xong và hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại thiên tai và khuyến cáo từ cơ quan chức năng, phần lớn du khách vẫn hủy chuyến. “Chúng tôi có tổng cộng 56 phòng, việc hủy vào đúng mùa cao điểm khiến doanh thu thiệt hại lớn”, người đại diện chia sẻ.

Sảnh khách sạn Mai Sơn ngập trong nước. Ảnh: Mai Sơn.

Cùng cảnh ngộ, khách sạn Mai Sơn (nằm trong trung tâm thành phố Tuyên Quang) cũng ghi nhận công suất phòng giảm mạnh dù đã mở cửa trở lại. Khách sạn hoàn tiền 100% cho khách đặt phòng trước cho dịp Trung thu sắp tới.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng tôi không kỳ vọng nhiều về lượng khách. Dù Trung thu năm nay không trọn vẹn, nhưng hy vọng năm sau mọi thứ sẽ tươi sáng hơn”, đại diện khách sạn chia sẻ.

Không ngập sâu như nhiều khu vực phường Hà Giang, điểm lưu trú nằm trong thành phố chỉ bị nươc dâng hơn 1m, nên không chịu thiệt nhiều về cơ sở vật chất.

Trước mưa lũ, công suất đặt phòng dịp lễ đạt 80-100%, chủ yếu là khách nội địa và gia đình có trẻ nhỏ. Nhưng chỉ trong vài ngày, toàn bộ lượng khách này đều hủy phòng hoặc được hoàn tiền do bất khả kháng.