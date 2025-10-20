Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vì sao 'quần voi' thành biểu tượng du lịch Thái Lan?

Rẻ, mát và “chuẩn đền chùa”, quần voi trở thành trang phục gắn với trải nghiệm đường phố Thái Lan, bùng nổ trên bản đồ du lịch nhờ mạng xã hội và người nổi tiếng.

Quần voi vượt khỏi vai trò quà lưu niệm để trở thành dấu ấn nhận diện của một chuyến đi “đúng điệu” Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Nếu từng dạo Khao San, Chatuchak hay các chợ đêm Chiang Mai, hình ảnh du khách khoác lên chiếc quần ống rộng, cạp chun, chất vải mềm rủ phủ kín họa tiết voi hẳn không xa lạ. “Quần voi” (Elephant pants) trở thành mặt hàng quen thuộc ở Thái Lan và dần định hình một hiện tượng thời trang quốc tế.

Điểm nhận diện nằm ở họa tiết voi đậm bản sắc Thái, bảng màu đa dạng từ xanh navy, đen đến đỏ, phù hợp cho cả nam lẫn nữ, tiện cho tập yoga, đi lại và đặc biệt hữu dụng trong cái nóng ẩm miền nhiệt đới.

Được may từ cotton hoặc rayon nhẹ, quần thoáng khí, dễ gấp gọn khi di chuyển, dù không tránh khỏi nhược điểm mỏng manh, dễ rách ở phần đáy theo trải nghiệm của không ít người dùng. Bù lại, sự thoải mái và tính bản địa khiến nhiều du khách sẵn sàng “đánh đổi”.

Thai Lan anh 1Thai Lan anh 2

Bruno Mars mặc áo và quần hình con voi tại đêm nhạc Bruno Mars Live In Bangkok ngày 31/3/2024. Ảnh: @brunomars.

Theo The Nation, ở các ngôi chùa lớn như Wat Phra Kaew (Bangkok, Thái Lan), quần short bị cấm. Quần voi trở thành lựa chọn nhanh, tiết kiệm và kín đáo khi vừa che chân gọn gàng, vừa giữ cơ thể mát mẻ. Với mức giá phổ biến 100-199 baht tại các khu chợ từ Khao San đến chợ đêm Chiang Mai, món đồ này cũng dễ trở thành quà lưu niệm hợp túi tiền.

Ban đầu là đặc sản bản địa, “quần voi” vươn ra thế giới nhờ dòng khách du lịch Âu - Mỹ - Australia và đặc biệt là sức lan tỏa trong cộng đồng châu Á. Năm 2022, nam ca sĩ Jackson Wang (GOT7) xuất hiện với “quần voi” tại sân bay Bangkok sau đêm diễn. Ngay sau đó, Ten (NCT/WayV) và Mark Tuan (GOT7) tiếp tục diện item này, giúp nó từ “đồng phục du lịch” thành tuyên ngôn phong cách trong những bức ảnh check-in.

Hậu trường của cơn sốt là các nhà máy ở Chiang Mai, mỗi ngày sản xuất hơn 2.000 chiếc để xuất sang châu Á và châu Âu.

Làn sóng này sớm thu hút Nathan Coleman và James Brooks đồng sáng lập The Elephant Pants (2013). Thương hiệu hợp tác cùng nhà sản xuất Thái và cam kết trích 10% lợi nhuận cho bảo tồn động vật hoang dã. Chỉ sau hai năm, doanh nghiệp đạt doanh thu 7 triệu USD trước khi bán lại cho nhà đầu tư Trung Quốc. Câu chuyện thương mại ấy góp thêm một lát cắt cho “sức mạnh mềm” của du lịch Thái Lan: từ chợ địa phương ra thị trường toàn cầu qua một món đồ bình dân.

Thai Lan anh 3

Khách du lịch diện quần voi tham quan Thái Lan. Ảnh: The Nation.

Sự bùng nổ của “quần voi” còn mở đường cho chuỗi sản phẩm mang dấu ấn địa phương. Trên mạng xã hội, quần cá thu Mae Klong xuất hiện như một gợi nhắc về loài cá làm nên tên tuổi thị trấn ven biển, trong khi họa tiết mèo Korat thậm chí len vào game di động Free Fire.

Những biến thể này vừa khiến du khách có thêm lựa chọn quà tặng “có câu chuyện để kể”, vừa mở ra cơ hội sinh kế cho các xưởng nhỏ và tiểu thương ở những không gian quen thuộc của du lịch Thái: con phố, khu chợ, đêm nhộn nhịp.

Quỳnh Trang

