Sau Trung Quốc, thêm 1 quốc gia 'né' Thái Lan

Khuyến cáo “tránh các chuyến đi không cần thiết” tới tỉnh Trat (Thái Lan) của Bộ Ngoại giao Anh kéo theo làn sóng hủy tour từ châu Âu, đe dọa thiệt hại 700 triệu baht mùa cao điểm.

Khách du lịch thư giãn trên bãi biển Koh Mak, Trat, vào 12/10. Ảnh: Jakkrit Waewkhlaihong.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ước tính ngành du lịch tỉnh Trat có thể thất thu khoảng 700 triệu baht sau khi Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân tránh những chuyến đi không thiết yếu tới địa phương này.

Dù chính quyền và doanh nghiệp khẳng định Koh Chang, Koh Kut, Koh Mak vẫn an toàn và đón khách bình thường, làn sóng hủy tour cùng việc các hãng bảo hiểm từ chối chi trả đang làm gián đoạn kế hoạch của du khách châu Âu.

Trat nằm ở cực Đông của Thái Lan, cửa ngõ ra quần đảo Koh Chang - Koh Kood (Kut) - Koh Mak thuộc Vườn quốc gia Mu Ko Chang. Nơi đây nổi bật với biển xanh trong, bờ cát mịn, rặng san hô còn khỏe để lặn ống thở/lặn bình, thác nước giữa rừng mưa nhiệt đới và những làng chài yên ả nổi tiếng hải sản tươi. So với Phuket hay Samui, Trat giữ nhịp du lịch trầm hơn, phù hợp du khách thích nghỉ dưỡng yên tĩnh, trekking nhẹ, chèo kayak, đạp xe xuyên rừng và khám phá văn hóa địa phương.

Tuy nhiên, theo TAT, lượng hủy đặt chỗ tới Trat tăng mạnh ngay sau khi Anh ban hành khuyến cáo về đi lại liên quan tới tình trạng thiết quân luật áp dụng toàn tỉnh.

Trung úy Korakot Opas, Giám đốc Văn phòng TAT tại Trat, cho biết cảnh báo của Anh “nghiêm ngặt hơn so với nhiều nước châu Âu khác”, dẫn tới việc các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm, gây hiệu ứng dây chuyền lên thị trường, theo Bangkok Post.

Du khách nghỉ dưỡng trên đảo Phuket, Thái Lan. Ảnh: Ali Kazal/Pexels.

Một trường hợp điển hình là du khách người Anh Thomas Robinson đã liên hệ TAT London và Đại sứ quán Thái Lan để phản ánh việc bảo hiểm từ chối chi trả cho chuyến đi Koh Chang dù anh đã đặt trước. Robinson đề nghị xác nhận chính thức về mức độ an toàn của đảo với kỳ vọng công ty bảo hiểm sẽ xem xét lại quyết định.

Ông Korakot nhấn mạnh Trat “không phải khu vực xung đột và vẫn yên bình”, các điểm đến chủ lực như Koh Chang, Koh Kut, Koh Mak vẫn đón khách hàng ngày. Tuy nhiên, việc thiết quân luật trên phạm vi toàn tỉnh - áp dụng từ năm 2012 - khiến một bộ phận du khách và doanh nghiệp bảo hiểm tại châu Âu mặc định rủi ro cao hơn mức thực tế.

Kể từ đầu năm đến nay, lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan liên tục giảm và không có dấu hiệu phục hồi dù hai nước đã miễn thị thực vĩnh viễn từ tháng 3/2024. Thái Lan ghi nhận 25,1 triệu lượt khách quốc tế từ 1/1 đến 12/10/2025, giảm 7,54% so với cùng kỳ. Trung Quốc chỉ đứng thứ hai nguồn khách với khoảng 3,58 triệu lượt, cho thấy thị trường Trung Quốc vẫn hụt hơi.

Hệ quả rõ nhất là nửa đầu 2025, khách Trung Quốc tới Thái Lan giảm khoảng 34% và ngay cả kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” năm nay cũng được dự báo sụt 24% lượng khách so với 2024.

Để bù đắp, chính phủ và TAT xoay trục sang thị trường đường dài, đặc biệt châu Âu, đặt mục tiêu đón khoảng 8 triệu khách châu Âu trong năm 2025 và mở rộng chính sách miễn thị thực lưu trú 60 ngày cho 93 quốc gia từ 15/7/2024 nhằm kéo dài thời gian ở lại và tăng chi tiêu.