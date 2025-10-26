Ảnh mùa thu 'chạm tới ranh giới hội họa' tại Trung Quốc

Bên hồ Xingkai (thành phố Mishan, tỉnh Hắc Long Giang), sắc thu đã nhuộm vàng cả rừng cây ven bờ. Những mảng màu đỏ - vàng - cam hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, cuốn hút du khách trong những ngày cuối tháng 10. Ảnh: Huang Yongxing/Xinhua.

Tại lăng Hiếu Lăng ở Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) - nơi yên nghỉ của hoàng đế khai quốc nhà Minh Chu Nguyên Chương - dòng người vẫn tấp nập tham quan trong tiết trời cuối thu. Những tán cây đổi màu phủ kín lối vào lăng mộ hoàng gia, tạo nên khung cảnh uy nghi và trầm mặc giữa di sản hơn 600 năm tuổi. Ảnh: Yang Suping/Xinhua.

Tại thị trấn Banxi thuộc huyện tự trị Du Dương của người Thổ Gia và Miêu (Trùng Khánh), du khách thong thả dạo bước giữa núi rừng mùa thu rực rỡ. Cánh đồng cỏ hồng rực sáng dưới ánh mặt trời tạo nên khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Ảnh: Qiu Hongbin/Xinhua.

Những thửa ruộng bậc thang ở thị trấn Hoàng Dao (huyện Chiêu Bình, Quảng Tây) vào cuối tháng 10 khoác lên mình sắc vàng rực rỡ mùa lúa chín. Từ trên cao nhìn xuống, các đường cong mềm mại ôm lấy sườn đồi, tạo thành bức họa đồng quê sống động giữa miền sơn cước phía nam Trung Quốc. Ảnh: Huang Xuhu/Xinhua.

Tại quận Long Tự (thành phố Ngô Châu, Quảng Tây), đoàn tàu cao tốc lướt qua những cánh đồng lúa chín vàng, tạo điểm nhấn hiện đại giữa bức tranh đồng quê mùa thu rực rỡ ở miền nam Trung Quốc. Ảnh: He Huawen/Xinhua.

Hồ Hưng Khải (thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang) vào những ngày cuối tháng 10 được bao phủ bởi sắc đỏ - vàng của mùa lá rụng, tạo nên khung cảnh thu nên thơ giữa vùng đông bắc Trung Quốc. Ảnh: Huang Yongxing/Xinhua.

Con đường chạy qua làng Quán Khẩu (quận Tiền Giang, Trùng Khánh) được bao phủ bởi những tán cây chuyển màu, tạo nên hành trình mùa thu đầy thi vị cho các phương tiện đi qua. Ảnh: Yang Min/Xinhua.

Trên thảo nguyên ở huyện tự trị Aksay Kazakh (Cam Túc), những chú ngựa tung vó giữa sắc thu hoang dã, tạo nên khung cảnh đầy sức sống của miền viễn tây Trung Quốc. Ảnh: Gao Hongshan/Xinhua.

