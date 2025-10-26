Tuyết rơi trắng trời giữa mùa thu ở Trung Quốc

Trung tuần tháng 10, tuyết đầu mùa phủ trắng Diên Khánh (Bắc Kinh) và Ninh Hạ, tạo khung cảnh giao mùa hiếm có, hút khách săn tuyết giữa trời thu.

Người dân đi bộ dưới tuyết ở Urumqi, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc vào ngày 15/10. Ảnh: VCG.

Trung tuần tháng 10, trận tuyết đầu mùa xuất hiện sớm bất ngờ tại quận Diên Khánh (Yanqing), vùng núi phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh, khiến cả khu vực như bước sang đông giữa tiết thu.

Những bông tuyết lả tả bay trên Công viên Olympic Diên Khánh, lấp lánh dưới ánh nắng chiều, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh. Du khách đi cáp treo có thể ngắm trọn thảm tuyết trắng mịn phủ khắp sườn núi Ngọc Đô (Yudu), những mái nhà cổ và cành cây ở làng Giang Thủy Hà (trấn Thanh Thủy, quận Môn Đầu Câu) cũng điểm xuyết lớp tuyết mỏng tinh khôi. Nhiều người dân ví đây là “mùa đông đến giữa mùa thu” - hiếm thấy trong hàng chục năm qua, China News đưa tin.

Du khách chụp ảnh tự sướng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Vân Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Hannan Gillani/ Global Times.

Theo cơ quan khí tượng, trận tuyết này đến sớm hơn khoảng 10 ngày so với mọi năm. Thông thường, ở Bắc Kinh, tuyết đầu mùa thường rơi vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy vậy, lần này, nhiệt độ vùng núi giảm nhanh, xuống chỉ còn vài độ C, đủ để tạo nên những cơn mưa tuyết đầu tiên.

Không chỉ Bắc Kinh, vùng Ninh Hạ ở phía tây bắc Trung Quốc cũng trải qua khung cảnh ngoạn mục khi tuyết rơi giữa mùa thu. Từ đêm 16 đến rạng sáng 17/10, Cổ Nguyên và Trung Vệ đón tuyết phủ trắng trời, trạm Lục Bàn Sơn ghi nhận tuyết dày tới 5 cm. Những ngôi nhà gỗ, con đường núi quanh co và rừng thông ở độ cao hơn 2.000 m trở nên lung linh, thu hút nhiều du khách địa phương dậy sớm “check-in” trong khung cảnh mùa thu xen lẫn mùa đông.

Nhiều điểm vui chơi ở Trung Quốc trắng xóa vì tuyết rơi dày ngày 17-18/10, đáng nói thời điểm hiện tại đang vào cuối thu. Ảnh: China Press.

Đợt không khí lạnh mạnh này còn làm thay đổi diện mạo của cả miền Đông Trung Quốc. Tại Thượng Hải, sáng sớm 20/10, mưa như trút nước kèm sấm sét và gió lớn đã khiến toàn thành phố “tạm biệt” mùa hè kéo dài. Ở Chiết Giang, 70 tuyến vận tải hành khách bị tạm dừng, Khu thắng cảnh núi Phổ Đà phải sơ tán khẩn gần 50.000 khách do gió mạnh và nền nhiệt giảm sâu.

Với giới du lịch, trận tuyết đầu tiên giữa mùa thu được xem là “món quà bất ngờ” mở đầu cho mùa cao điểm ngắm tuyết ở Trung Quốc.

Diên Khánh, nơi đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2022, đang trở lại rực rỡ với cảnh tuyết trắng trải dài, thích hợp cho những chuyến dã ngoại, chụp ảnh hay trải nghiệm cáp treo ngắm tuyết. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng khuyến cáo du khách nên chuẩn bị áo giữ nhiệt, găng tay, giày chống trượt, đồng thời theo dõi cập nhật giao thông và thời tiết vì băng tuyết khiến nhiều tuyến đường núi trơn trượt.