Mọi filter đều thừa thãi khi Trung Quốc vào mùa lá vàng

Tại những cánh rừng bao quanh đền Mati (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), thu về muộn hơn. Một số loại cây đã bắt đầu chuyển màu. Các hang động của đền Mati được xây dựng dọc theo Con đường tơ lụa cách đây khoảng 1.600 năm, nơi đây có khoảng 500 tác phẩm điêu khắc nằm rải rác trong hơn 70 hang động. Ảnh: Xinhua.