Mọi filter đều thừa thãi khi Trung Quốc vào mùa lá vàng

  Thứ hai, 6/10/2025 14:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ thảo nguyên Nội Mông đến bán đảo Liêu Đông, Trung Quốc bước vào mùa thu rực rỡ nhất trong năm. Khắp nơi, sắc lá đổi màu cuốn hút du khách tìm về.

Đầu tháng 10, nhiều điểm đến ở Trung Quốc khoác lên mình chiếc áo mùa thu rực rỡ với sắc vàng, sắc đỏ. Tại Công viên quốc gia Arxan (khu tự trị Nội Mông), những hàng bạch quả chuyển vàng óng ánh, tạo nên khung cảnh siêu thực khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua.
Đến Nội Mông vào mùa thu, du khách có thể lái xe xuyên qua những cánh rừng, cưỡi ngựa vượt suối hoặc trekking giữa thiên nhiên để chiêm ngưỡng khung cảnh lá vàng, lá đỏ rực rỡ. Ảnh: Xinhua.
Dưới màn sương mỏng, khu rừng mùa thu hiện ra với vẻ đẹp vừa ma mị vừa huyền ảo. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh như một bức tranh thủy mặc. Ảnh: Xinhua.
Mùa thu Trung Quốc thường bắt đầu từ giữa tháng 9 và kéo dài đến cuối tháng 11, tùy từng vùng. Ở các vùng phía bắc hoặc vùng cao, mùa thu đến sớm hơn. Ảnh: Xinhua.
Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Daqingshan (khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), mùa lá vàng bắt đầu từ đầu tháng 10. Thời điểm này, những rừng bạch quả và cây dương đồng loạt chuyển màu vàng, đỏ, cam rực rỡ. Dưới ánh nắng ban mai, cả khu rừng khoác lên vẻ đẹp nên thơ, mê hoặc du khách. Ảnh: Xinhua.
Du khách có thể lưu lại trong những căn lều của người Tây Tạng tọa lạc dưới chân núi, tận hưởng trọn vẹn khung cảnh và không khí mùa thu.
Mùa thu cũng là thời điểm diễn ra lễ hội "Lingka" của người Tây Tạng. Người dân địa phương và du khách thường tìm đến khu cắm trại "Lingka" ở thành phố Lhasa, Tây Tạng để cắm trại, dã ngoại, tham gia cuộc thi uống rượu lúa mạch, thưởng thức các tiết mục văn nghệ... Ảnh: Xinhua.
Tại khu thắng cảnh Laobiangou (Liêu Ninh, Trung Quốc), lá phong bắt đầu chuyển sang màu vàng, màu đỏ, thu hút du khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Xinhua.

Trong khi đó, mùa thu đã biến núi Trường Bạch (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) trở thành một cảnh tượng ngoạn mục. Hồ Thiên Trì nằm nép mình trên núi, mặt nước lấp lánh như gương, xung quanh được tô điểm bởi sắc lá rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tầng tầng lớp lớp tuyệt đẹp. Ảnh: Li Yang/People's Daily Online.
Ánh nắng dịu dàng lúc bình minh và hoàng hon khiến cảnh vật thêm phần rực rỡ. Ảnh chụp từ máy bay không người lái ghi lại cảnh những ngọn núi trùng điệp đang dần chuyển màu. Ảnh: Xinhua.
Tại những cánh rừng bao quanh đền Mati (tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), thu về muộn hơn. Một số loại cây đã bắt đầu chuyển màu. Các hang động của đền Mati được xây dựng dọc theo Con đường tơ lụa cách đây khoảng 1.600 năm, nơi đây có khoảng 500 tác phẩm điêu khắc nằm rải rác trong hơn 70 hang động. Ảnh: Xinhua.

07:52 27/8/2025

Hoàng Linh

