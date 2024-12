Lindsay Lohan, Christina Aguilera và Madonna đã thay đổi diện mạo trong thời gian ngắn. Sự im lặng của các ngôi sao trước câu hỏi phẫu thuật thẩm mỹ làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Trong buổi ra mắt bộ phim Giáng sinh Our Little Secret vào tháng 11, Lindsay Lohan (38 tuổi) - nữ chính của phim - xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, khác hẳn với hình ảnh "tàn tạ" không lâu trước đó của cô. Ngay lập tức, khuôn mặt của Lohan trở thành chủ đề bàn luận trên các mặt báo và trang mạng xã hội.

Không chỉ Lohan, Christina Aguilera (43 tuổi) và Madonna (66 tuổi) cũng có "màn lột xác" khó tin trong thời gian gần đây. "Những người phụ nữ này có phải là phù thủy không?" hay "Hollywood thực sự đang nắm giữ phương thuốc 'cải lão hoàn đồng'?" là những bình luận được trích dẫn nhiều nhất về trường hợp của các sao nữ này.

Kỷ nguyên mới của phẫu thuật thẩm mỹ?

Trong năm qua, nhiều người nổi tiếng của Hollywood đột nhiên xuất hiện với hình ảnh "lão hóa ngược", nhưng cũng không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào của chất làm đầy hoặc các thủ thuật thẩm mỹ khác. Trong một clip TikTok thu hút 6,2 triệu lượt xem, Tiến sĩ Prem Tripathi, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, cũng đã nắm bắt được hiện tượng này, thậm chí còn tuyên bố đây là "bình minh của một kỷ nguyên mới".

"Những gì mọi người đang làm với khuôn mặt của họ trong năm tới sẽ khiến bạn kinh ngạc, bởi vì chúng ta đang bước vào kỷ nguyên không thể phát hiện của phẫu thuật thẩm mỹ", Tiến sĩ Tripathi nói trong video.

Ông tiếp tục định nghĩa kỷ nguyên này là "thời đại thẩm mỹ mà tất cả chúng ta đều hy vọng và chờ đợi, khi các thủ thuật mà mọi người thực hiện trên khuôn mặt của họ không thể phát hiện được".

Christina Aguilera được cho đã tìm lại tuổi xuân nhờ giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ.

Tiến sĩ lấy Christina Aguilera làm ví dụ. Ngôi sao nhạc pop 43 tuổi, người đã từng công khai về các phương pháp điều trị thẩm mỹ trong quá khứ, "về cơ bản trông không khác gì cô ấy vào năm 2002".

Vậy chúng ta có thực sự đang ở trong một thế giới mới, nơi mà phẫu thuật thẩm mỹ "không thể phát hiện" không? Theo các chuyên gia được USA Today phỏng vấn, chúng ta thực sự đã như vậy khá lâu rồi. Sự khác biệt duy nhất là bây giờ những người bình thường, nhóm ít biết về thế giới phẫu thuật thẩm mỹ của người nổi tiếng, cũng đang bắt đầu hiểu ra vấn đề.

"Nó không chỉ không thể phát hiện, mà còn được tiết chế", Tiến sĩ Anthony Rossi - bác sĩ phẫu thuật, người dẫn chương trình podcast Give Good Face: Clean Clinical Science - cho biết. "Phẫu thuật thẩm mỹ được tối giản, nhưng có những cải tiến, và do đó, nó không phải là khuôn mặt quá mức, phô trương, má to, mặt đông cứng. Mọi thứ thực sự tinh tế và đẹp. Tôi thích nó. Tôi nghĩ New York đã như vậy trong một thời gian và bây giờ các khu vực khác đang bắt kịp điều này".

Hai mặt của xu hướng

Các bác sĩ hy vọng "thời đại không thể phát hiện" sẽ mang lại sự thay đổi rất cần thiết trong cách mọi người nhìn nhận về phẫu thuật thẩm mỹ.

Khi nói đến những người tìm kiếm phương pháp điều trị thẩm mỹ, các bác sĩ cho biết mọi người có xu hướng chia thành một trong hai nhóm: Những người muốn có vẻ ngoài tự nhiên nhất có thể, như thể họ chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ; và những người muốn có những thay đổi rõ rệt, đáng chú ý.

Những người trong nhóm sau có xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ với lý do sai lầm. Đôi khi là do rối loạn nhận dạng cơ thể hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác. Đôi khi là vì họ coi phẫu thuật thẩm mỹ là biểu tượng của địa vị. Đối với những người này, mục đích thường là trông giống như họ đã phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền.

Bác sĩ da liễu Brooke Jeffy cho biết bà hy vọng kỷ nguyên không thể phát hiện này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người áp dụng phương pháp tự nhiên và tinh tế hơn, không chỉ trong các phương pháp điều trị mà còn trong chế độ làm đẹp nói chung.

"Đã có một thời mà mọi người gần như muốn có một vẻ ngoài cố định. Nó gần như là một biểu tượng, giống như biểu tượng địa vị... Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ mọi người muốn có một vẻ ngoài tự nhiên hơn nhiều".

Lindsay Lohan im lặng trước tin đồn can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng muốn mọi người biết rằng kỷ nguyên không thể phát hiện không chỉ đạt được bằng cách phẫu thuật thẩm mỹ. Nó cũng bao gồm lối sống lành mạnh. "Điều quan trọng hơn là chăm sóc toàn bộ cơ thể của bạn, quan tâm thứ bạn nạp vào cơ thể... Vì vậy, tôi nghĩ rằng xu hướng này là một bước tiến đúng hướng hơn về cách chúng ta nên chăm sóc cơ thể mình nói chung".

Tuy nhiên, một vấn đề lớn của kỷ nguyên không phát hiện là tính minh bạch. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần đồng ý rằng những người nổi tiếng đã giúp ích rất nhiều cho người hâm mộ khi họ trung thực quá trình dao kéo. Sự trung thực đó giúp khán giả duy trì các tiêu chuẩn về vẻ đẹp lành mạnh và thực tế.

Thời đại không thể phát hiện này có thể mang lại ít sự minh bạch hơn. "Nó có thể thiết lập một lý tưởng không thể đạt được, và tôi nghĩ rằng chúng ta càng thoải mái với con người của mình thì điều đó càng ít trở thành vấn đề", nhà trị liệu tâm lý Stephanie Sarkis nói. "Chúng ta có xu hướng không so sánh mình với người khác khi chúng ta cảm thấy ổn về bản thân".

Tiến sĩ Rossi cho biết không có loại phẫu thuật thẩm mỹ nào - dù có phát hiện được hay không - có thể nâng cao giá trị của bạn. Điều đó phải đến từ chính bạn. "Tôi thực sự cố gắng nói với mọi người rằng bạn cần phải yêu bản thân mình. Thẩm mỹ cũng có mặt tốt, nhưng nó sẽ không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn vấn đề về hình ảnh bản thân của bạn. Điều đó phải đến từ bên trong", ông nhận định.