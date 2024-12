Khoản cược 100 triệu USD sai lầm của Amazon vào MrBeast

MrBeast cần Amazon để mở rộng đế chế của mình ra ngoài YouTube. Ngược lại, "vua YouTube" chưa chứng minh được giá trị của mình khi Beast Games chìm trong tai tiếng.

Beast Games của Amazon kết hợp với "vua YouTube" MrBeast (tên thật: Jimmy Donaldson) sẽ có hai chặng. Chặng đầu tiên, vào tháng 7, chứng kiến ​​2.000 thí sinh tụ họp tại sân vận động Allegiant, sân nhà của Las Vegas Raiders, để tham gia các thử thách như di chuyển vật nặng và trò chơi cướp cờ.

Sau ba ngày, 1.000 thí sinh đã bị loại và các trò chơi được chuyển đến Toronto (Canada), nơi đoàn sản xuất xây dựng một khu phức hợp khổng lồ như thị trấn thu nhỏ có tường bao quanh, với 12 ngôi nhà một tầng được dựng thành hai hàng dọc theo con đường dẫn đến tòa tháp xi măng 5 tầng.

Quá trình quay phim diễn ra trong 17 ngày, với một vùng cấm bay được áp dụng trên phim trường để ngăn chặn máy bay không người lái. Với NDA (thỏa thuận không tiết lộ) do thí sinh và đoàn làm phim ký kết, rất ít thông tin bị rò rỉ về các trò chơi được tổ chức tại đó.

Quy mô của phim trường có thể rất ngoạn mục, nhưng nó đã bị chỉ trích vì những cáo buộc về điều kiện làm việc kém, từ việc chậm trễ bữa ăn đến khó khăn trong tiếp cận thuốc men và thí sinh bị thương khi tranh giành vị trí trong các cuộc thi.

"Cảm giác giống như Fyre Fest (sự kiên âm nhạc)", một thành viên đoàn làm phim từng làm việc ở Toronto và rời khỏi đoàn sớm chia sẻ với Rolling Stone. "Đó là lý do mức độ sản xuất này chưa từng được thử nghiệm trước đây, và chắc chắn là không bao giờ nên thử nghiệm nếu không có những người biết họ đang làm gì".

Beast Games của MrBeast ra mắt vào ngày 19/12.

Các thí sinh đã nói với The New York Times về tình trạng thiếu ngủ, bị đội ngũ sản xuất tịch thu thuốc và các bữa ăn nhỏ được cung cấp không thường xuyên. "Chúng tôi đã đăng ký tham gia chương trình, nhưng chúng tôi không đăng ký để không được cho ăn, uống hoặc không được đối xử như con người", một thí sinh nói với tờ báo.

Cả MrBeast và Amazon đều không bình luận. Theo The New York Times, "một người đã mô tả rằng họ thấy những thí sinh khác nôn mửa và có vẻ như ngất xỉu, một số trường hợp phải nhập viện".

Hạn chế của MrBeast

Nigel Hall, hiện là đồng sáng lập công ty sản xuất mới Moon&Back TV và trước đây là nhà sản xuất điều hành của X Factor và Britain's Got Talent, cho biết: "Tôi là người hâm mộ lớn của MrBeast và tôi nghĩ những điều anh ấy làm trên YouTube khiến tôi nhớ đến truyền hình trong những năm tháng hoàng kim khi nó có rất nhiều tiền".

"Tôi thích những chương trình tặng quà và quy mô của nó. Điều thú vị là việc chuyển sang truyền hình dường như đang hạn chế anh ấy. Khi các quy tắc được áp dụng, nó dường như cản trở sự sáng tạo. Bạn không thể nhốt mọi người trong siêu thị suốt 36 ngày trên TV trừ khi bạn ở Nhật Bản".

MrBeast, còn gọi là Jimmy Donaldson, tại Las Vegas vào tháng 2/2024.

Giáo sư John Oates, chủ tịch nhóm cố vấn về đạo đức truyền thông của Hiệp hội Tâm lý học Anh, cho biết quá trình sản xuất đòi hỏi đội ngũ làm phim không thuộc công đoàn - và do đó ít kinh nghiệm hơn, điều này sẽ góp phần gây ra vấn đề.

"Sự suy giảm công việc có sẵn trong lĩnh vực sản xuất truyền thông trên toàn thế giới có nghĩa là công việc rất bấp bênh đối với các đoàn làm phim có hợp đồng ngắn hạn, không có công đoàn, vì vậy họ cảm thấy không đủ tự tin khi lên tiếng", ông giải thích.

"Theo bất kỳ luật nào về sức khỏe và an toàn, đều có nghĩa vụ chăm sóc chung là quản lý rủi ro và không gây hại". Nhưng, ông nói thêm, khi đề cập đến báo cáo của The New York Times: "Những người tham gia cần biết họ đang đồng ý với điều gì và trong trường hợp của Beast Games, mẫu đơn đồng ý bao gồm việc ký vào bản đồng ý tử vong và rủi ro bị thương tích nghiêm trọng về thể chất. Một trong những nguyên tắc tìm kiếm sự đồng thuận là đảm bảo một người có đủ năng lực tinh thần để đồng thuận. Nếu bạn đã chuẩn bị đồng thuận rủi ro, lúc ký kết hợp đồng bạn đã ở trong trạng thái tự tin quyết định chưa?".

MrBeast đã thực hiện một số biện pháp kiểm soát thiệt hại, nhắm thẳng vào đối tượng khán giả trực tuyến của mình, nơi mà tính cách tốt bụng tạo nên thương hiệu và nguồn thu cho YouTuber này.

Trong cuộc phỏng vấn của YouTuber Oompaville, tên thật là Caleb Phelps, MrBeast đổ lỗi cho "sự cố CrowdStrike (sự cố màn hình xanh máy tính trên toàn thế giới vào ngày 19/7), thời tiết khắc nghiệt, các vấn đề hậu cần, truyền thông bất ngờ khác", cho biết các cáo buộc đã "bị thổi phồng quá mức" và những câu chuyện về thương tích trên phim trường là sai sự thật.

Điểm kết thúc của một YouTuber

Mặc dù có những lời chỉ trích trực tuyến, MrBeast vẫn đang thu hút lượt xem.

Ngày 28/11, Dallas Cowboys đối đầu với New York Giants trong trận đấu NFL được xem nhiều nhất của mùa giải cho đến nay - 41,3 triệu người xem đã theo dõi trực tiếp.

Ngày 1/12, MrBeast tung ra video mới nhất của mình - thông báo về một cuộc thi thể thao giữa những người nghiệp dư với các vận động viên chuyên nghiệp Tom Brady, Noah Lyles, Bryce Harper, Bryson DeChambeau và Cristiano Ronaldo. Trong 24 giờ, video đã thu hút hơn 48 triệu lượt xem trên toàn thế giới và hiện đạt hơn 150 triệu lượt xem.

"Bạn không thể so sánh lượt xem trên YouTube với số liệu người xem NFL của Nielsen", Joseph Teasdale, nhà phân tích tại Enders Analysis, nói. "Nhưng YouTube là nền tảng phát trực tuyến lớn trên toàn thế giới. Đây là nhà cung cấp nội dung lớn thứ hai được xem trên TV sau Disney. Theo ComScore, YouTube có thể tiếp cận mọi nhóm nhân khẩu học. Và MrBeast biết chính xác cách để làm cho nó hoạt động".

MrBeast chụp ảnh cùng người hâm mộ tại buổi ra mắt nhà hàng burger của anh vào năm 2022.

Về lý thuyết, Amazon có lý khi muốn hợp tác với MrBeast. Beast Games là phiên bản mở rộng của video MrBeast năm 2021: Trò chơi Squid trị giá 456.000 USD ngoài đời thực! Được tài trợ một phần bởi công ty trò chơi điện tử Supercell, video này là sản phẩm có kinh phí lớn: 2 triệu USD cho bối cảnh, sản xuất và 1,5 triệu USD giải thưởng tiền mặt cho các thí sinh. Video đã nhận được gần 675 triệu lượt xem, trở thành video phổ biến nhất trên kênh MrBeast. Với Beast Games, Amazon đã "nhập khẩu" được "vua YouTube" và làm suy yếu loạt phim Squid Game của đối thủ Netflix.

Trên thực tế, kế hoạch của Amazon không diễn ra suôn sẻ vì những tai tiếng gần đây của công ty MrBeast và Beast Games.

Nhưng tại sao MrBeast lại bắt tay với Amazon mà không tiếp tục tung ra các video trên YouTube? "Hầu như mọi thứ đang xảy ra với MrBeast ngay bây giờ chính là vấn đề điển hình khi một YouTuber khi trở nên quá lớn mạnh", Ryan Broderick, biên tập viên của bản tin Tech Garbage Day nói. "Rất ít người, nếu có, từng thực hiện quá trình chuyển đổi từ một việc bạn làm trong phòng ngủ của mình thành một công ty sản xuất thực sự. Họ có những nhân viên kỳ lạ, áp dụng quy trình làm việc khủng khiếp được xây dựng từ áp lực theo đuổi lượng truy cập YouTube và sụp đổ khi họ cố gắng trở nên chuyên nghiệp".

Hầu hết ngôi sao YouTube nổi tiếng như game thủ Tyler "Ninja" Blevins, game thủ PewDiePie và diễn viên hài Rhett & Link cố gắng chuyển đổi đều thất bại. Chỉ Jake Paul đạt được thành công khi chuyển sang làm võ sĩ quyền Anh, nhưng anh đã phải đấu với Mike Tyson để đạt được điều đó.

Broderick lập luận rằng danh tiếng của YouTube cũng có "ngày hết hạn". Họ già đi nhưng khán giả YouTube muốn nhấp chuột và cười khúc khích vẫn trẻ trung và buồn chán. Hầu hết thấy khó để tiếp tục tải video lên mỗi tuần khi họ bước sang tuổi 30. Broderick nói rằng 26 là "độ tuổi không chính thức mà tất cả những YouTuber này bắt đầu đánh mất khán giả trẻ của họ".

Donaldson sẽ bước sang tuổi 27 vào tháng 5 năm sau. Vì vậy, MrBeast có lẽ cần Amazon nhiều hơn là Amazon cần "vua YouTube" vào lúc này.