Hơn 1.000 người mắc bẫy lừa 'bán xe máy không giấy tờ giá rẻ'

Cơ quan điều tra xác định với chiêu trò chào bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, các đối tượng trong vụ án đã lừa đảo được hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, xảy ra các năm 2023, 2024 tại địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án này chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên khắp cả nước.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, L.Q.N (SN 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) cùng một số đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn huyện Chợ Đồn, đã sử dụng trang mạng xã hội Telegram, Facebook mua hoặc lập các nick Facebook giả và sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.

Sau khi lập hoặc mua tài khoản Facebook về, các đối tượng thực hiện việc "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán môtô không giấy tờ, giá rẻ trên các nhóm như: "Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang..."; "Chợ xe máy không giấy tờ"...

Tài khoản Facebook các đối tượng sử dụng lừa đảo.

Khi người mua có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu người mua đặt cọc từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng, tùy theo giá trị phương tiện định mua bán; chuyển tiền vào số tài khoản "rửa tiền" lấy được trên nền tảng mạng xã hội Telegram (số tài khoản này không cố định, do "người rửa tiền" quy định), rồi mới chuyển xe đến người nhận.

Tuy nhiên, sau đó các đối tượng không giao xe mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc và chặn liên lạc với người mua. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền", tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển và chuyển khoản số tiền còn lại vào tài khoản cá nhân của đối tượng lừa đảo.

Các tài khoản rao bán xe "lướt", xe không giấy tờ khiến hàng nghìn nạn nhân khắp các tỉnh, thành mắc bẫy

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn bước đầu xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền vào, gồm:

Ba tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI; số tài khoản 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA; số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

Tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn AGRIBANK số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.

Ba tài khoản ngân hàng Techcombank số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG; số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG; số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.

Hai tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình ABBank số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH; 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.

Hai tài khoản ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân NCBBank số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG; số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.

Tài khoản ngân hàng Maritime Bank số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.

Tài khoản ngân hàng ACB số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.

Hai tài khoản ngân hàng BIDV số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT; số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.

Tài khoản ngân hàng VP BANK số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.

Cơ quan Công an khuyến cáo khi có ý định mua hàng trên mạng, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ về hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo; cần có sự kiểm tra, đối chiếu khi thấy có sự chênh lệch quá lớn giữa giá bán và giá trị hàng hóa, hoặc có sự khác biệt quá lớn giữa giá bán được giới thiệu so với giá bán trên thị trường của cùng loại hàng hóa, đồng thời thỏa thuận trước với bên bán về phương thức thanh toán, chỉ thanh toán sau khi đã nhận hàng và kiểm tra hàng để tránh rủi ro bị lừa đảo, mất tiền đặt cọc, phí vận chuyển. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.