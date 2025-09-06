Hơn 3,5 triệu người dùng lan tỏa tình yêu nước qua Zalo dịp đại lễ 2/9

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam” dịp đại lễ 2/9 ghi nhận những con số ấn tượng, khi có tới 3,5 triệu người dùng cập nhật bộ giao diện yêu nước cùng gần 8 triệu hình ảnh AI được tạo.

Hòa chung bầu không khí mở hội ăn mừng Quốc khánh 2/9, Zalo ghi nhận hơn 3,5 triệu người dùng tham gia chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, cùng lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong 10 ngày từ 25/8 đến 3/9. Đây là chiến dịch được tái khởi động sau thành công từ dịp đại lễ 30/4, khi thu hút tới hơn 5 triệu người dùng hưởng ứng.

Zalo tái khởi động chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp đại lễ 2/9.

Quỳnh Trang (27 tuổi, Hà Nội) là 1 trong 3,5 triệu người đã đổi giao diện trang cá nhân thành chủ đề yêu nước. Gen Z này chia sẻ: “Mình rất hào hứng với sự trở lại của ‘Tự hào Việt Nam’. Dịp 30/4, vì không có cơ hội vào TP.HCM xem lễ diễu binh, diễu hành nên mình đã cùng bạn bè và đồng nghiệp ‘phủ đỏ’ nền tảng Zalo để hòa chung bầu không khí với người dân trên cả nước. Đến 2/9, mình vừa lan tỏa tình yêu nước trên nền tảng số, vừa được xuống đường chung vui cùng bà con. Đúng là trải nghiệm trọn vẹn xứng đáng với sự chờ đợi”.

Hơn 3,5 triệu người dùng đổi giao diện yêu nước và lan tỏa niềm tự hào qua nền tảng Zalo.

Việc bắt nhịp làn sóng yêu nước của cả dân tộc thông qua điểm chạm Zalo - nền tảng nhắn tin “make in Việt Nam” phổ biến nhất với hơn 78,3 triệu người dùng thường xuyên - là yếu tố đầu tiên làm nên thành công cho “Tự hào Việt Nam”. Thêm vào đó, việc tái khởi động sự kiện cộng đồng có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền tảng từ trước đến nay cũng được xem là màn trở lại ấn tượng của chiến dịch này.

Quan trọng hơn, “Tự hào Việt Nam” đã mang đến những trải nghiệm vừa thân thiện, hiện đại, vừa truyền tải và lan tỏa tốt tình yêu nước cũng như niềm tự hào dân tộc. Bất kể người dùng đang trực tiếp hòa vào dòng người tại thủ đô Hà Nội hay theo dõi đại lễ qua màn ảnh nhỏ trên mọi miền Tổ quốc, chỉ với chiếc smartphone và vài thao tác đơn giản, mỗi cá nhân đều có thể tô màu cờ đỏ sao vàng của mình vào bức tranh chung của toàn dân tộc.

“Tự hào Việt Nam” mang đến những trải nghiệm thân thiện và ý nghĩa.

“Khi thấy mình video call về nhà, bố mẹ khá tò mò về hình nền cờ đỏ sao vàng của giao diện cuộc gọi. Tiện đó, mình hướng dẫn luôn về cách thay giao diện trang cá nhân chủ đề yêu nước. Nhìn chung rất đơn giản, chỉ cần mọi người click vào banner treo trên giao diện và lựa chọn 1 trong 15 chủ đề là xong”, Quang Sáng (23 tuổi, TP.HCM) cho biết.

Giao diện cuộc gọi được đổi thành chủ đề yêu nước trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Ảnh chụp giao diện.

Chỉ với vài cú chạm, người dùng Zalo đã có thể lựa chọn những hình ảnh vẻ đẹp văn hóa và con người Việt Nam, phong cảnh vùng trời Tổ quốc, lá quốc kỳ mang niềm tự hào của dân tộc, bức tranh cuộc sống thời hiện đại trên dải đất hình chữ S… để lan tỏa tình yêu nước nhân dịp đại lễ.

Trải nghiệm dễ dàng và thân thiện này cũng được nền tảng áp dụng cho tính năng tạo ảnh đại diện AI - hoạt động đã chứng minh sức hút bằng con số thống kê khoảng 7,9 triệu AI Avatar được tạo tính đến ngày 3/9.

Không còn là một công nghệ hiện đại và xa vời, Zalo giúp bất kỳ ai cũng có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những sản phẩm góp phần lan tỏa tình yêu nước trên nền tảng số. Đó là AI Avatar khoác áo cờ đỏ sao vàng đứng trước những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam được tạo nhanh chóng chỉ với một tấm ảnh chân dung; hay ảnh đại diện chibi dễ thương, vừa mang tinh thần tự hào dịp đại lễ, vừa truyền đi thông điệp “Nuôi dưỡng mầm non Tổ quốc” ý nghĩa của đơn vị đồng hành Nutifood GrowPLUS+.

Gần 8 triệu ảnh đại diện AI được tạo trong 10 ngày triển khai chiến dịch “Tự hào Việt Nam”. Ảnh chụp giao diện.

Tú Anh (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Việc tạo ảnh AI dựa trên hình chân dung không quá mới, nhưng để ai cũng làm được mà không cần dùng đến ứng dụng hay website thứ ba thì cần một nền tảng ‘quốc dân’ như Zalo. Đặc biệt hơn khi những hình ảnh này vừa ‘trendy’, vừa có nhiều phong cách phù hợp đa dạng đối tượng người dùng, lại có thể tạo rất đơn giản. Nếu sử dụng Zalo là nền tảng nhắn tin chính phục vụ công việc, việc tạo và chia sẻ AI Avatar còn có sức lan tỏa lớn khi thu hút cả đồng nghiệp lẫn khách hàng”.

Đây là lần đầu tiên Zalo cùng các công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất là “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu.

Chiến dịch vừa nhận sự hưởng ứng từ người dân, vừa được ghi nhận bởi các cơ quan Nhà nước, khẳng định sức mạnh của công nghệ Việt cũng như những nền tảng số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, quảng bá hình ảnh đất nước một cách sáng tạo.