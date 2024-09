Hơn 50.000 khán giả khuấy đảo Vũng Tàu tại lễ hội âm nhạc của Tuborg

Thành phố biển Vũng Tàu đã có đêm "cháy hết mình" với hàng chục nghìn bạn trẻ hòa mình vào sự kiện đỉnh cao Tuborg Open Your Music - “Why Not! Chơi Phải Tới!”.

Đại nhạc hội "Why Not! Chơi Phải Tới!" khép lại nhưng dư âm của một đêm hội náo nhiệt vẫn còn vang vọng trong lòng hơn 50.000 khán giả có mặt tại đây. Diễn ra vào đại lễ Quốc khánh 2/9 tại thành phố biển Vũng Tàu, sự kiện do Tuborg - thương hiệu bia cao cấp đến từ Đan Mạch - tổ chức đã chiêu đãi khán giả địa phương và du khách bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, bùng nổ chưa từng có. Trước đó, chuỗi sự kiện Open Your Music cũng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với đông đảo giới trẻ tại các tỉnh thành lớn ở miền Nam như Đồng Nai, Cần Thơ.

Sân khấu hoành tráng của “Why Not! Chơi Phải Tới” làm nức lòng 50.000 khán giả Vũng Tàu.

Đã rất lâu tại Vũng Tàu mới có một sự kiện quy mô lớn bao trọn quảng trường cột cờ nổi tiếng tại bãi tắm Thùy Vân, giới hạn xe lưu thông 3 trục đường chính xung quanh. Tuborg đã tạo nên một không gian âm nhạc hoành tráng giữa biển trời, trở thành điểm nhấn của thành phố vào dịp lễ.

Nổi bật nhất chính là sân khấu chính “Why Not! Chơi Phải Tới!” được thiết kế ấn tượng, hoành tráng. Màn hình LED kích cỡ lớn, kết hợp cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng laser mãn nhãn đã mang đến trải nghiệm âm nhạc sống động, nơi người tham dự có thể hòa mình vào từng giai điệu, sống trọn từng khoảnh khắc, đúng với tinh thần "chơi phải tới" đã làm nên thương hiệu Tuborg.

“Why Not! Chơi Phải Tới!” đã mang lại cho Vũng Tàu không khí lễ hội sôi động, náo nhiệt.

Độ “chơi phải tới” mà Tuborg mang đến càng được thể hiện rõ qua dàn nghệ sĩ đình đám như Trương Thảo Nhi, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi, DJ Vinjaz, DJ Rin, MC Goku… Loạt nghệ sĩ đã chiêu đãi đám đông bằng hàng loạt tiết mục “đỉnh phần nhìn, chất phần nghe”.

Những gương mặt nổi bật của V-Pop cùng góp lửa cho một đêm nhạc bùng cháy.

Bất chấp điều kiện thời tiết không như ý, hàng chục nghìn bạn trẻ vẫn đến tham dự và cháy hết mình vào từng giai điệu. Khoảnh khắc Min - đại sứ thương hiệu của Tuborg xuất hiện trên sân khấu với diện mạo “đốn tim” đã đẩy sức nóng của chương trình đến đỉnh điểm.

Min - đại sứ thương hiệu Tuborg lan tỏa tinh thần “chơi phải tới” qua những màn trình diễn đầy lôi cuốn.

Chia sẻ về vai trò mới cùng Tuborg, Min hào hứng cho biết: “Việc trở thành đại sứ thương hiệu của Tuborg mang đến cho tôi cơ hội kết nối nhiều hơn với các bạn trẻ. Tôi mong muốn được đồng hành cùng Tuborg trong nhiều chương trình hơn nữa để có thể lan tỏa tinh thần ‘chơi phải tới’, sống hết mình, không ngại thử thách và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới”.

Không chỉ có âm nhạc bùng nổ, sự kiện “Why Not! Chơi Phải Tới!” còn mang đến nhiều thử thách thú vị cho khán giả, giúp tăng độ nhiệt trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong đó không thể thiếu những lon bia Tuborg mát lạnh sảng khoái là chất xúc tác lý tưởng cho mọi cuộc vui.

Tuborg là thương hiệu dẫn đầu mang đến những trải nghiệm bùng nổ và đáng nhớ cho giới trẻ.

Với "Why Not! Chơi Phải Tới!", giới trẻ và du khách Vũng Tàu đã có dịp tận hưởng một đêm nhạc hội đậm chất Tuborg với âm nhạc và vũ đạo cuồng nhiệt. Đây là lễ hội của tuổi trẻ nơi mọi giới hạn đều bị phá vỡ, là tuyên ngôn về tinh thần trẻ trung, năng động, sẵn sàng cho mọi trải nghiệm mà thương hiệu muốn gửi gắm đến khách hàng.