Hơn nửa tấn vàng lậu được 'phù phép' khi đưa về Hà Nội tiêu thụ

Trong vụ buôn lậu vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hơn nửa tấn vàng sau khi thẩm thấu vào nội địa qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã được "phù phép", rồi đưa về Hà Nội tiêu thụ.

Với "đường dây" buôn lậu hơn 546 kg vàng miếng từ Trung Quốc về Việt Nam, qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai ở vụ án này, Cơ quan điều tra xác định những đối tượng cầm đầu là Trần Thị Hoàn (sinh năm 1985, trú ở Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (sinh năm 1970, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Thăng Long).

Liên quan, bị can Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam - viết tắt là Công ty Vàng Việt Nam) và Phùng Thị Thuyết (Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam) cùng một bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". 8 bị can liên quan bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu".

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế (Công ty Hoàn Huế, ở Lào Cai) do Hoàng Văn Huế là người đại diện pháp luật, nhưng thực tế Trần Thị Hoàn (vợ Huế) mới là người điều hành hoạt động.

Các bị can trong vụ án.

Từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, Trần Thị Hoàn đã mua của đối tượng được gọi "Bà Béo" (chưa rõ tung tích, người Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải tổng cộng hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.150 tỷ đồng .

Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hoàn đã bán cho Nguyễn Thị May 67 kg vàng, trị giá hơn 127 tỷ đồng ; Đặng Tuấn Cường 42 kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng ; Lê Văn Huy 57 kg vàng, giá hơn 125 tỷ đồng ; Vũ Minh Vương 204 kg vàng, giá hơn 446 tỷ đồng và Công ty Vàng Việt Nam 52 kg vàng, trị giá hơn 124 tỷ đồng .

Ngoài ra, có gần 150 kg vàng khác, trị giá hơn 332 tỷ đồng , được Hoàn bán cho khách nhưng không có thông tin.

Hoàn còn khai nhận bán vàng cho một người tên Đặng Ngọc Chiến, nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng, trị giá.

Theo kết luận, những khách hàng nêu trên, bao gồm cả Đặng Ngọc Chiến, thừa nhận việc thỏa thuận mua bán vàng với Hoàn, nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá; không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.

Lời khai này phù hợp với khai nhận của Hoàn là bị can không cho các khách hàng biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc. Trước khi giao vàng, Hoàn đã cho cắt nhỏ, trên bề mặt vàng không thể hiện thông tin, nguồn gốc, xuất xứ.

Về số tiền hưởng lợi bất chính, Hoàn khai bị can chỉ theo dõi số lượng, đơn giá vàng mua của "Bà Béo" và Hải, không theo dõi số lượng, đơn giá vàng bán cho khách hàng và số lượng vàng đã sử dụng để chế tác thành trang sức.

Do đó, bị can không xác định được số tiền chênh lệch được hưởng lợi mà chỉ xác định được 100 triệu đồng hưởng lợi từ việc mua bán vàng với "Bà Béo". Đối với giao dịch cùng Phạm Tuấn Hải, Hoàn khai có trường hợp sau khi nhận, giá vàng trong nước giảm, bị can phải bù lỗ nên không xác định được đã hưởng lợi bao nhiêu.

Trong khi đó, đồng phạm của Hoàn là Phạm Tuấn Hải khai, quá trình làm ăn với Hoàn, bị can này hưởng lợi gần 450triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/ kg vàng, gồm 421 kg vàng bán cho Hoàn và 25 kg vàng Hải bán trực tiếp cho khách do Hoàn giới thiệu.

8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Buôn lậu", gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; trú tại Lào Cai; kinh doanh vàng bạc); Vàng Thị Phượng (SN 2000; trú ở Lào Cai; lao động tự do); Trần Thành Hiếu (SN 1987; trú tại Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994; trú ở Lào Cai); Liềng Thị Thực (SN 2001; Lào Cai); Nông Thị Thùy Linh (SN 1985; trú ở Lào Cai), cùng là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970; trú ở Lào Cai; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977; trú ở Lào Cai; lao động tự do). 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Như My (SN 1977; Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (SN 1981; trú ở Hà Nội; Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (SN 1979; trú ở Phú Thọ; kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam).