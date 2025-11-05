Honda Việt Nam chính thức công bố các mẫu xe SH, Air Blade, LEAD mới

Trong sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” diễn ra tại Thiso Mall Sala (TP.HCM) ngày 4/11,Công ty Honda Việt Nam đã giới thiệu SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026.

Không ngừng sáng tạo để mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi cho khách hàng, Honda Việt Nam (HVN) luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng xu hướng di chuyển hiện đại mà còn thể hiện phong cách sống, cá tính và đẳng cấp riêng của người sở hữu.

Với mong muốn đồng hành khách hàng trên hành trình tìm kiếm và khẳng định phong cách và cá tính riêng, trong sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản”diễn ra tại Thiso Mall Sala, TP.HCM từ ngày 4/11 đến hết ngày 9/11,HVN chính thức giới thiệu các dòng xe SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026 với nhiều điểm nhấn ấn tượng. Dù được thiết kế để chạm đến nhu cầu và phong cách riêng của từng nhóm khách hàng khác nhau, mỗi mẫu xe nổi bật với diện mạo và màu sắc mới, cùng những điểm sáng về công nghệ và tiện ích tối ưu, mang đến trải nghiệm lái ngày càng hoàn hảo, đáp ứng mong đợi của người dùng hiện đại.

SH160i/125i 2026 - mọi chuyển động bừng lịch lãm

Là dòng xe tay ga cao cấp, SH160i/125i 2026 mới khẳng định vị thế biểu tượng của sự thành đạt và phong cách sống thượng lưu, đồng thời thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm di chuyển sang trọng và tinh tế. Không chỉ là phương tiện di chuyển, SH160i/125i còn là tuyên ngôn của những người tiên phong, am hiểu giá trị của sự khác biệt và đam mê sự hoàn hảo.

Bên trong diện mạo mới thời thượng là khối động cơ mạnh mẽ cùng hàng loạt công nghệ vượt trội.

Cùng với đó, hàng loạt tiện ích thông minh và các trang bị hiện đại hàng đầu trong phân khúc giúp SH160i/125i khẳng định vị thế chuẩn mực mới của dòng xe tay ga cao cấp - nơi đẳng cấp, hiệu năng và công nghệ hòa quyện hoàn hảo.

Kế thừa tinh hoa từ dòng xe SH danh tiếng, mẫu xe SH160i/125i 2026 mang trên mình ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu: Thanh thoát, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ, đầy khí chất lịch lãm. Thiết kế hoàn toàn mới lần này với bảng màu được bổ sung thêm sắc xanh thời thượng từng được áp dụng trên mẫu xe SH350i, khẳng định phong thái thể thao mạnh mẽ. Bên cạnh đó, màu xám lịch lãm cùng màu trắng mới thanh lịch mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng nhưng vẫn mang nét sang trọng của mỗi dải màu.

Bên cạnh những màu sắc mới thời thượng, diện mạo mới của SH160i/125i 2026 là tổng hòa của những đường nét thiết kế tinh tế. Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại kế thừa từ mẫu xe SH350i đậm chất thể thao mạnh mẽ; cùng với thiết kế cao cấp, hài hoà cân đối với tổng thể thiết kế phía trước của xe.

Với động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm, SH160i/125i không chỉ khẳng định vị thế của mẫu xe tay ga cao cấp hàng đầu mà còn tiếp tục nâng tầm trải nghiệm vận hành - mạnh mẽ hơn, êm hơn, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường. Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC được trang bị trên phiên bản phanh ABS của SH160i/125i sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột, giúp khách hàng an tâm hơn khi vận hành xe.

Đặc biệt, SH160i/125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT với công nghệ tiên tiến nhất của Honda, mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, mượt mà, có thể điều chỉnh thông số với màu sắc chính xác, mang lại trải nghiệm lái độc đáo trên từng chuyển động cho người sử dụng. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại, đem đến nét sang trọng cho tổng thể cụm đồng hồ trung tâm.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp của SH160i/125i, cho phép người lái tự tin, an tâm trong mọi tình huống như khi phanh gấp khi đang đi ở tốc độ cao hay trên mặt đường trơn trượt. Lần đầu tiên trên phiên bản SH160i/125i lần này, hộc đựng đồ phía trước hoàn toàn mới được thiết kế với dung tích rộng rãi, cho phép người dùng dễ dàng cất giữ các vật dụng nhỏ. Đặc biệt, hộc đựng đồ còn được trang bị cổng sạc USB loại C tiện dụng, giúp sạc pin điện thoại nhanh chóng ngay trong quá trình di chuyển - nâng cấp thiết thực, mang lại trải nghiệm hiện đại và tiện nghi.

SH160i được trang bị hàng loạt những tính năng tiên tiến độc quyền.

Nhằm mang đến sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng, xe tiếp tục được trang bị công nghệ Bluetooth kết nối với điện thoại thông minh, với tính năng mới là cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Bằng việc kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+, khách hàng có thể xem toàn bộ thông tin xe như tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, tiêu hao nhiên liệu, lịch sử đỗ xe và các tin tức sự kiện của HVN. Công nghệ này còn hỗ trợ gửi thông điệp về ngày có sự kiện đặc biệt của khách hàng tới màn hình trên mặt đồng hồ khi cài đặt ngày này trên ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được cảnh báo trong trường hợp quên tắt khóa điện và khi xe có lỗi bất thường trên ứng dụng My Honda+. Tính năng OTA update (một phương thức truyền tải dữ liệu) cũng cho phép khách hàng chủ động cập nhật phần mềm cho thiết bị bluetooth của xe thông qua ứng dụng My Honda+, nhằm đảm bảo kết nối Bluetooth ổn định.

Air Blade 160/125 phiên bản mới nâng tầm khí chất

Xứng danh mẫu xe tay ga thể thao tầm trung hàng đầu trong suốt gần hai thập kỷ qua, Air Blade 160/125 nay bùng nổ hơn với thiết kế nam tính gọn gàng, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành vượt trội.Không chỉ là phương tiện di chuyển, Air Blade 160/125 sở hữu thiết kế được nâng cấp hoàn toàn, đại diện cho phong thái mạnh mẽ, tinh tế và cuốn hút của chủ sở hữu.

Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm 3 phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo trên thân xe và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản:

Phiên bản Thể thao nổi bật với hai tông màu trắng và xám. Chi tiết ốp màu đỏ trên thân, yên xe xám đen cùng dải chỉ đỏ, tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT" chạy ngang yếm xe càng làm tăng tinh thần thể thao.

Phiên bản Đặc biệt được phủ màu đen nhám và xanh nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D sắc sảo cùng logo mạ chrome tối màu.

Phiên bản Tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông đỏ bóng và đen bóng.

Thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút tỉ mỉ nhằm tăng công năng sử dụng.

Thiết kế cụm đèn trước tách tầng độc đáo gồm đèn xi-nhan đặt riêng phía trên, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét bên dưới mang hơi thở tương lai. Đặc biệt, lần đầu tiên công nghệ Ánh sáng Pha lê được trang bị trên hệ thống đèn LED của Air Blade ở Việt Nam, giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha rõ rệt. Chế độ đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng đảm bảo cho người lái có tầm nhìn tốt nhất, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Mặt đồng hồ LCD hiển thị trực quan và đầy đủ những thông số cần thiết. Gờ trung tâm với bề mặt sần chắc chắn giúp tăng độ bám khi đặt đồ, thiết kế liền mạch thân xe tạo tư thế ngồi thoải mái dù điều khiển xe đường dài.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản Thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.

Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị trên tất cả các phiên bản của Air Blade 160/125 2026 giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Trên Air Blade 160/125 mới, cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước, giúp việc sạc các thiết bị điện tử cá nhân trở nên an toàn và nhanh chóng. Bên cạnh đó, dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh SMART Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít giúp gia tăng tính tiện lợi và an tâm cho khách hàng khi sử dụng.

Bằng khả năng vận hành đáng tin cậy và tiết kiệm nhiên liệu, Air Blade 160/125 xứng đáng là lựa chọn của những người yêu thích dòng xe tay ga thể thao nam tính, trải nghiệm lái bền bỉ và an toàn, phù hợp nhu cầu di chuyển linh hoạt.

LEAD ABS 2026 hiện đại, đẹp cuốn hút

Mẫu LEAD ABS 2026 đại diện cho sự tiện ích với những đường nét nữ tính, kế thừa ngôn ngữ thiết kế hiện đại, màu sắc mới nổi bật, động cơ thế hệ mới nhất eSP+ cùng nhiều tiện ích mới. Đây là sự kết hợp giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, khẳng định vị thế một trong những mẫu xe thiết thực nhất trong lòng khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ hiện đại.

Mang tinh thần đổi mới và hướng đến sự đa dạng trong phong cách, LEAD ABS 2026 được ra mắt với bảng màu mới trẻ trung, hiện đại, giúp khách hàng dễ dàng thể hiện dấu ấn cá nhân và phong thái riêng trong từng lựa chọn. Phiên bản Đặc biệt sở hữu màu bạc nhám hoàn toàn mới, bên cạnh đen bí ẩn và xanh đen cá tính, mang đến vẻ ngoài thời thượng, trẻ trung và nổi bật. Phiên bản Cao cấp tạo điểm nhấn với màu trắng hoàn toàn mới kế thừa từ dòng xe cao cấp, mang đậm nét thanh lịch, nữ tính, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Trong khi đó, phiên bản Tiêu chuẩn giữ màu đỏ thời thượng, phù hợp với những khách hàng yêu thích phong cách hiện đại và cuốn hút.

LEAD ABS 2026 nâng cấp toàn diện từ thiết kế, động cơ đến tiện ích.

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới, tinh chỉnh riêng cho từng phiên bản để mang đến tổng thể thiết kế hài hòa mà tinh tế. Trên phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản Cao cấp, logo được phối màu bạc ánh kim toát lên hình ảnh tổng thể hiện đại, bắt mắt. Với phiên bản Đặc biệt, logo được phối màu vàng ánh kim trên tông màu xe đen mờ và xanh đen. Còn trên nền xe bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu làm tổng thể xe thêm phần nổi bật.

Không chỉ ghi điểm ở thiết kế thời thượng, LEAD ABS 2026 còn khiến người dùng hài lòng bởi hàng loạt tiện ích thông minh được chăm chút trong từng chi tiết. Ở phiên bản Đặc biệt, hệ thống phanh ABS được trang bị trên bánh trước giúp xe vận hành an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hộc đựng đồ phía trước cũng được mở rộng đáng kể, được trang bị kèm cổng sạc USB loại C tiện lợi. Điểm cộng lớn khác đến từ cốp xe “siêu rộng” trên 37 lít trên phiên bản Đặc biệt và Cao cấp - không chỉ chứa được 2 mũ bảo hiểm cả đầu mà còn có đèn soi sáng. Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng, tiện lợi.

Giá niêm yết của các phiên bản SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026.

Từ tháng 11, SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026 sẽ chính thức được bán ra thị trường thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc.