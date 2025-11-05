Loạt ôtô giảm giá đến cả trăm triệu đồng nhờ miễn phí trước bạ

Nhiều hãng xe tung ưu đãi trong tháng 11, miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ giúp khách Việt giảm đến cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh.

Giai đoạn cuối năm, các hãng xe tại Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau. Một số dòng xe đang được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, giúp chi phí lăn bánh giảm tối đa vài trăm triệu đồng.

Omoda C5 và Jaecoo J7

Omoda C5 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Gần đây, mẫu SUV cỡ B được bổ sung phiên bản Luxury với giá niêm yết 539 triệu đồng.

Jaecoo J7 đang nhận ưu đãi 80% phí trước bạ.

Trong tháng 11, Omoda & Jaecoo Việt Nam thông báo triển khai chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho mẫu SUV cỡ B Omoda C5. Nhờ chương trình khuyến mại với giá trị quy đổi 54-67 triệu đồng, giá bán Omoda C5 trong tháng 11 khởi điểm 485 triệu đồng và cao nhất 602 triệu đồng.

Jaecoo J7 Flagship đang có giá ưu đãi 739 triệu đồng sau khi được hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ (tương đương 60 triệu đồng).

Jaecoo J7 PHEV Super Hybrid cũng đang được Omoda & Jaecoo Việt Nam hỗ trợ 80% lệ phí trước bạ (tương đương 80 triệu đồng), tặng bộ sạc cầm tay và ứng dụng điều khiển xe từ xa T-box trị giá 20 triệu đồng chỉ với 1.000 đồng.

Bộ đôi SUV của Subaru

Trong tháng 11, Subaru Forester và Subaru Crosstrek tiếp tục được hưởng ưu đãi bằng tiền mặt hoặc miễn lệ phí trước bạ, quà tặng đi kèm. Tổng giá trị khuyến mại của bộ đôi này lên đến vài trăm triệu đồng.

Cụ thể, các phiên bản Subaru Forester trang bị gói công nghệ EyeSight nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, 100% phí đăng ký xe, tương đương giá trị khuyến mại 278-308 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán của Forester 2.0 i-L EyeSight hiện ở mức 869 triệu đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn 2.0 i-L của Subaru Forester trong tháng 11 đang có giá ưu đãi 829 triệu đồng, cộng kèm gói quà tặng trị giá 140 triệu đồng.

Mẫu SUV "đàn em" Subaru Crosstrek cũng có ưu đãi trong tháng 11. Với ưu đãi 218-258 triệu đồng, giá bán mẫu SUV cỡ B nhập khẩu Nhật Bản hiện dao động từ 899 triệu đến 1,029 tỷ đồng .

Loạt ôtô thương hiệu Honda

Trong tháng 11, Honda Việt Nam thông báo triển khai chương trình khuyến mại cho nhiều mẫu xe khác nhau. Nhiều cái tên trong số này được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, giá trị khuyến mại từ vài chục triệu đến cao nhất cả trăm triệu đồng.

Với giá bán 999 triệu đồng, Honda Civic e:HEV RS là mẫu xe nhận ưu đãi lớn nhất trong chương trình tháng 11 của Honda Việt Nam.

Khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ dành cho Honda Civic e:HEV RS tương đương giá trị khuyến mại xấp xỉ 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình này chỉ dành cho số xe Civic hybrid sản xuất trong năm 2024.

Toàn bộ 3 phiên bản Honda City cũng nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Với giá niêm yết 499-569 triệu đồng, chương trình khuyến mại dành cho Honda City sẽ giúp khách hàng tiết kiệm 50-57 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Các mẫu xe như Honda BR-V bản L và Honda HR-V bản G cũng nhận chương trình khuyến mại tương tự. Giá bán của các mẫu xe này lần lượt 705 triệu đồng và 699 triệu đồng, đồng nghĩa khách Việt có thể giảm 70,5 triệu đồng chi phí lăn bánh khi mua BR-V bản L và 70 triệu đồng với bản G của Honda HR-V.

Camry và loạt xe Toyota

Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe khác nhau. Trong đó, mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, được Toyota áp dụng cho Toyota Vios, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza Premio và cả Toyota Camry.

Sở hữu giá bán khởi điểm 1,22 tỷ đồng , Toyota Camry trong tháng 11 đang được hưởng ưu đãi với giá trị từ 122 triệu đồng đến cao nhất 153 triệu đồng.

Với Toyota Vios, giá trị khuyến mại 100% lệ phí trước bạ tương đương 46-54 triệu đồng tùy phiên bản.

Riêng với bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio, bên cạnh mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ còn có thêm quà tặng một năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị ưu đãi từ 64,7 triệu đồng đến 75 triệu đồng, tùy dòng xe và phiên bản.

Ôtô du lịch của Suzuki, Mitsubishi

Hai mẫu xe Suzuki XL7 Hybrid và Suzuki Jimny được hãng áp dụng khuyến mại 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11, tặng kèm gói bảo dưỡng xe 3,5 năm.

Tổng giá trị khuyến mại dành cho Suzuki XL7 Hybrid là 70 triệu đồng, còn mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ Jimny có giá trị khuyến mại quy đổi 95 triệu đồng trong tháng 11.

Nhiều mẫu xe thương hiệu Mitsubishi cũng được hãng triển khai ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander vừa ra mắt bản nâng cấp cũng được áp dụng khuyến mại này.

Cụ thể, Xpander AT Premium mới được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, kèm theo một năm bảo hiểm vật chất với tổng giá trị khuyến mại 76 triệu đồng. Chương trình tương tự cũng được triển khai cho biến thể Xpander Cross, giá trị quy đổi khoảng 80 triệu đồng.

Bên cạnh Xpander, một vài phiên bản của các mẫu xe du lịch khác thuộc thương hiệu Mitsubishi như Triton, Attrage hay Xforce cũng được hãng xe Nhật Bản ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, kèm theo quà tặng chính hãng.