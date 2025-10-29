Đến thời của xe hybrid tại Việt Nam?

Quy mô thị trường xe hybrid tại Việt Nam ngày càng mở rộng, tuy nhiên vẫn cần thêm cú hích từ ưu đãi của Chính phủ, tương tự ở nhóm ôtô thuần điện.

Sau làn sóng ôtô điện đổ bộ thị trường Việt Nam vào năm ngoái, hàng loạt xe hybrid liên tiếp ra mắt khách Việt trong thời gian gần đây. Từ xe hybrid nhẹ (MHEV) cho đến xe hybrid tự sạc (HEV) và cả những mẫu xe hybrid cắm sạc (PHEV) từng rất hiếm hoi trên thị trường phổ thông.

Đua nhau ra mắt

Thị trường hybrid Việt trong năm 2025 mở màn bằng phiên bản HEV của Kia Carnival - mẫu MPV bán chạy hàng đầu thị trường Việt Nam.

Hàng loạt lựa chọn xe hybrid sau đó liên tục ra mắt, bao gồm cả những cái tên thuộc nhóm xe sang như BMW X3, BMW 5-Series hay gần đây nhất là Mercedes-Benz GLS 450 facelift và Mercedes E-Class thế hệ mới.

Suzuki Swift quay lại thị trường Việt với hệ truyền động MHEV. Sau đó đến lượt Suzuki Fronx chào sân, trở thành lựa chọn MHEV đầu tiên trong phân khúc SUV cỡ A tại Việt Nam.

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam đón chào nhiều mẫu xe mới. Ảnh: Phúc Hậu.

Đáng chú ý, thị trường Việt đón chào ngày càng nhiều mẫu xe trang bị động cơ PHEV - vốn được xem là bản phối hoàn hảo nhất giữa xe xăng với ôtô thuần điện. Jaecoo J7 PHEV mở màn cho làn sóng hybrid cắm sạc trên thị trường xe Việt, sau đó đến lượt BYD Sealion 6 và gần đây, BYD Seal 5 trở thành sedan cỡ C đầu tiên tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động PHEV.

Lynk & Co 08 vừa ra mắt cũng là mẫu xe đáng chú ý được trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc. Nhà sản xuất cho biết hệ thống hybrid EM-P của xe sẽ phân bổ năng lượng điện/xăng luân phiên tùy điều kiện, giúp mẫu SUV cỡ D vừa tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất

Hàng loạt mẫu xe mới ra mắt sử dụng hệ truyền động lai xăng-điện đã giúp thị trường ôtô hybrid phổ thông tại Việt Nam trở nên sôi động hơn.

Tính đến hết tháng 9, nhóm xe hybrid được thống kê doanh số chi tiết bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) ghi nhận sức bán tổng cộng 9.994 xe. Các mẫu xe lai xăng-điện của Toyota hợp thành doanh số 5.654 xe, với Toyota Innova Cross HEV (2.111 xe sau 9 tháng) là cái tên bán chạy nhất.

Toyota Innova Cross HEV là xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: TMV.

Tính đến hết tháng 9, Toyota Camry đang là cái tên duy nhất ghi nhận cán cân doanh số nghiêng về các phiên bản hybrid, thay vì bản thuần xăng. Lượng tiêu thụ Toyota Camry HEV sau 9 tháng đạt 970 xe, còn phiên bản 2.0Q chạy xăng bán được 639 xe trong cùng kỳ.

Nhìn chung, xe hybrid ở Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển khá mạnh mẽ, cả về số lượng xe, tính đa dạng trong kiểu loại hybrid cũng như doanh số.

Thị trường vẫn có sự tăng trưởng về sức mua, nổi bật có trường hợp Toyota Camry như đề cập phía trên. Tuy nhiên, xe hybrid ở Việt Nam vẫn cần cú hích bằng chính sách phù hợp để thật sự bật tăng tương tự nhóm xe thuần điện.

Chờ thêm ưu đãi

Trong tháng 10, Toyota Việt Nam thông báo lần đầu triển khai ưu đãi cho Toyota Camry, bao gồm 2 phiên bản hybrid.

Các mẫu xe hybrid khác trên thị trường như Jaecoo J7 PHEV, Honda HR-V e:HEV RS, Honda Civic e:HEV RS, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid và cả Suzuki Fronx vừa ra mắt đều được hãng triển khai ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau, bao gồm giảm phí trước bạ.

Nhiều xe hybrid được hãng triển khai ưu đãi. Ảnh: Jaecoo, TMV.

Dù các ưu đãi này giúp chi phí lăn bánh của xe hybrid tại Việt Nam giảm đi đáng kể, các chương trình đều được hãng triển khai, chưa phải là hỗ trợ từ Chính phủ như cách ôtô thuần điện đang nhận.

Trước đó, ôtô điện tại Việt Nam từng có 3 năm được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, bắt đầu từ ngày 1/3/2022 và kết thúc vào ngày 28/2/2025. Nhóm xe xanh này sau đó tiếp tục được hưởng ưu đãi tương tự, bắt đầu từ ngày 1/3/2025 nhưng chỉ kéo dài 2 năm, sẽ kết thúc vào ngày 28/2/2027.

Mức giảm 100% lệ phí trước bạ đang giúp khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng vào chi phí lăn bánh khi chọn mua ôtô điện, thậm chí có thể giảm đến vài trăm triệu đồng với nhóm xe điện của các thương hiệu hạng sang.

Chương trình ưu đãi từ Chính phủ được xem là nền tảng giúp ôtô thuần điện đang là nhóm xe sở hữu những cái tên bán chạy nhất toàn thị trường. Quy mô thị trường xe điện Việt Nam cũng ngày một mở rộng, nhiều hãng xe mới tham gia, thêm loạt mẫu xe mới được giới thiệu.

VinFast VF 5 là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: VinFast.

Do đó, dù mảng xe lai xăng-điện ở Việt Nam đang chứng kiến ít nhiều tín hiệu phát triển tích cực, thị trường vẫn cần thêm cú hích từ ưu đãi Chính phủ. Một đợt giảm phí trước bạ 50% hoặc 100% có thể trở thành động lực để xe hybrid tăng trưởng doanh số, từ đó dẫn đến mở rộng quy mô thị trường, chào đón thêm nhiều mẫu xe mới tham gia.

So với ôtô thuần điện, xe hybrid tỏ ra "thân thiện" hơn vì người dùng có thể chỉ cần đổ xăng. Ở trường hợp PHEV, khách hàng còn có thể linh hoạt lựa chọn giữa chế vận hành thuần điện hoặc đổ xăng để sử dụng như xe xăng thông thường.

Xe hybrid nhìn chung vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc tại Việt Nam. Dưới áp lực điện hóa, nhóm xe hybrid - đặc biệt là HEV và PHEV - cân bằng được giữa thói quen sử dụng lâu năm của khách Việt và mục tiêu cắt giảm phát thải giao thông đường bộ.

Cơ hội của xe hybrid trên lộ trình xanh hóa giao thông tại Việt Nam là khá rõ ràng, và một chính sách ưu đãi tương tự xe điện sẽ giúp xe hybrid tăng trưởng mạnh mẽ hơn.