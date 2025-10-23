Loạt xe hybrid đua giảm giá tháng 10

Hàng loạt mẫu xe xanh từ thương hiệu ôtô Nhật Bản hay Trung Quốc được giảm giá hàng chục triệu đồng trong tháng đầu quý IV.

Trong tháng 10, nhiều mẫu xe xanh được áp dụng ưu đãi chuẩn bị mùa chạy doanh số cuối năm. Theo ghi nhận từ phóng viên, gần như toàn bộ mẫu xe hybrid từ thương hiệu Nhật Bản trên thị trường đang được giảm giá hàng chục triệu đồng.

Xe hybrid Toyota giảm phí trước bạ

Các phiên bản hybrid của Toyota Yaris Cross, Corolla Cross hay Camry đều đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 10. Giá trị ưu đãi có thể dao động khoảng 48,5 triệu đến 77 triệu đồng tùy sản phẩm.

Tại Việt Nam, Toyota đang là thương hiệu ghi nhận thị phần tốt nhất trong nhóm xe hybrid. Các cái tên như Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV cho thấy sức bán ổn định. Trong tháng 9, Yaris Cross HEV bán được 412 xe trong khi có khoảng 303 chiếc Corolla Cross HEV được bán ra thị trường.

Toyota Yaris Cross bản hybrid đang giảm 50% phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Mẫu xe cỡ B phiên bản động cơ hybrid đang được bán với giá 765 triệu, Corolla Cross HEV có giá 905-913 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ D Toyota Camry được bán với 2 phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid gồm HEV Mid và HEV Top, giá dao động 1,46- 1,53 tỷ đồng .

Xe hybrid nhẹ từ Suzuki cũng giảm giá

Tại Việt Nam, Suzuki phân phối các mẫu xe trang bị công nghệ hybrid nhẹ - mild-hybrid, bao gồm XL7 Hybrid, Swift hay gần nhất là Fronx.

Trong tháng 10, khách hàng mua mẫu xe hybrid, trừ Swift, sẽ được hỗ trợ đến 100% phí trước bạ. Trong đó, XL7 hybrid được giảm 100% phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng xe lên đến 3,5 năm. Tổng giá trị ưu đãi tương đương 70 triệu đồng. Như vậy sau khi áp dụng giảm giá, khách hàng có thể mua mẫu MPV này với giá 529-539 triệu đồng.

Dù vừa ra mắt, Fronx bản GLX và GLX Plus cũng được hưởng ưu đãi. Ảnh: Phúc Hậu.

Tân binh vừa xuất hiện là Fronx với 2 phiên bản trang bị động cơ mild-hybrid cũng đang được hỗ trợ gói bảo dưỡng 3,5-4 năm, tổng giá trị ưu đãi dao động 20-25 triệu, đưa giá bán của mẫu SUV hạng A này về mức 579-624 triệu đồng.

Xe Honda số VIN24 giảm phí trước bạ

Trong tháng 10, người mua mẫu sedan cỡ C Honda Civic được giảm 100% phí trước bạ, tương đương 99 triệu đồng. Chương trình này được áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2024, còn tồn kho tại đại lý.

Ngoài Civic e:HEV RS, Honda HR-V e:HEV RS cũng được giảm 50% phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng. Người mua cũng được tặng kèm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Tại Việt Nam, HR-V được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, bán với giá 869 triệu đồng.

Jaecoo J7 giảm 80% phí trước bạ

Jaecoo J7 tại Việt Nam được bán với 2 phiên bản khác nhau, trong đó, tuỳ chọn plug-in hybrid có giá 959 triệu đồng. Trong tháng 10 khách hàng mua mẫu xe được giảm 80% phí trước bạ, tương đương 96 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi tiền mặt, Omoda & Jaecoo đang áp dụng chương trình bảo hành 7 năm hoặc một triệu km cho toàn bộ mẫu xe, bảo hành 10 năm hoặc một triệu km cho động cơ và pin.

Jaeco J7 PHEV đang hỗ trợ 80% phí trước bạ. Ảnh: Phúc Hậu.

Jaecoo J7 được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh cùng các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Mazda CX-8. Đây cũng là đại diện hiếm trong phân khúc sở hữu công nghệ plug-in hybrid.

Có thể thấy, tháng 10 đánh dấu đợt ưu đãi lớn dành cho nhóm xe hybrid, từ các thương hiệu phổ thông như Toyota, Suzuki, Honda đến tân binh Jaecoo. Đây cũng được xem là bước chạy đà cho mùa mua sắm cuối năm, khi người dùng Việt có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến xe tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ điện hóa.