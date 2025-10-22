Mẫu xe điện mini này có cửa nếu về Việt Nam?

Mẫu xe điện có kích thước nhỏ nhắn, thiết kế dễ thương nhiều khả năng trở thành làn gió mới nếu được mang về thị trường Việt.

Wuling vừa giới thiệu mẫu xe điện đô thị Aishang A100C tại Trung Quốc, đánh dấu bước đi mới khi thương hiệu này muốn tiến lên phân khúc cao hơn bằng một dòng xe hoàn toàn riêng biệt. Dù là sản phẩm độc lập, Aishang A100C lại gây chú ý vì có ngoại hình khá giống Changan Lumin, chỉ khác ở thiết kế đèn ở đầu xe.

Aishang A100C có kích thước 3.285 x 1.708 x 1.550 mm, trục cơ sở 1.980 mm. Xe sở hữu kiểu dáng bo tròn, trụ sơn đen, và mâm xe khí động học. Ngoại hình gợi nhớ đến Changan Lumin, song A100C có tỷ lệ thân xe và phần kính khác biệt.

Thiết kế của Aishang A100C được đánh giá cao với thiết kế dễ thương. Ảnh: CarnewsChina.

Đèn pha được tạo hình độc đáo, khiến chiếc xe trông như một “phiên bản cau có” của Lumin. Ngoài ra, xe còn có tay nắm cửa truyền thống, hốc gió nhỏ ở cản trước và cụm đèn hậu tròn.

Khoang cabin trang bị màn hình cảm ứng nổi và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Cần số đặt sau vô-lăng hai chấu, khu vực giữa hai ghế không có bệ trung tâm để tăng không gian cho người ngồi. Hệ thống điều hòa vẫn dùng núm xoay vật lý. Xe có bốn ghế tích hợp tựa đầu và khoang hành lý 106 lít, có thể mở rộng lên 882 lít khi gập hàng ghế sau.

Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 83 Nm. Cung cấp năng lượng là pin LFP do Gotion sản xuất, dung lượng 17,65 kWh, cho phạm vi di chuyển 220 km theo chu trình CLTC.

Nội thất tối giản với 2 màn hình cỡ nhỏ và vô lăng D-cut. Ảnh: CarnewsChina.

Tại Trung Quốc, Aishang A100C được bán với 4 phiên bản, giá dao động 5.590- 7.415 USD . Nếu được mở bán tại Việt Nam, đây sẽ là đối thủ thú vị ở nhóm xe điện mini, nơi đang là địa bàn của sản phẩm nội địa.

Wuling hiện là một phần của liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) và thuộc sở hữu của Tập đoàn ôtô Quảng Tây. Tên tuổi Wuling được biết đến rộng rãi nhờ mẫu Hongguang Mini EV từng là xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Tại thị trường Việt, Wuling đang phân phối bởi TMT Motors với 2 sản phẩm chính là Wuling MiniEV và Bingo.