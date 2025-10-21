Loạt xe ra mắt cùng lúc, đâu là cái tên nổi bật?

Phân khúc xe hạng sang, SUV phổ thông hay sedan C đang đón các tân binh trong tháng 10, giúp tăng sức nóng mùa cuối năm.

Chỉ trong tuần đầu tháng 10, thị trường xe Việt Nam đón cùng lúc 4 mẫu ôtô mới ở đa dạng tầm giá và phân khúc. Vậy những cái tên này có gì thú vị, và liệu chúng có thể tạo nên làn sóng nào cho thị trường vốn đang nóng dần vào mùa cuối năm.

Mercedes-Benz E-Class không dành cho số đông

Mercedes-Benz vừa giới thiệu phiên bản thế hệ mới của dòng E-Class tại Việt Nam gồm 3 mẫu xe là E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, giá bán lần lượt là 1,449 tỷ, 1,589 tỷ và 3,209 tỷ đồng . Khác với bản tiền nhiệm, toàn bộ xe mới đều được nâng cấp các trang bị, công nghệ nội thất nhưng gần như giữ nguyên sức mạnh động cơ.

E 200 Avantgarde được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng mới nhờ giá bán thân thiện nhất. Trong khi đó, E 200 Exclusive sẽ là mẫu xe giữ nguyên các triết lý thiết kế sang trọng của hãng, khi các đường nét ngoại thất đang được tinh chỉnh ngày càng tương tự dòng S-Class đầu bảng.

Các mẫu xe của Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới được nâng cấp trang bị. Ảnh: Đan Thanh.

E 300 AMG là "vedette" của dòng sản phẩm mới khi sở hữu màn hình giải trí công nghệ hyperscreen, camera selfie trung tâm và nâng cấp công nghệ mild hybrid.

Hệ thống hybrid nhẹ thế hệ 2 giúp giảm độ trễ khi tăng tốc, tăng sự mượt mà ở những lần đạp ga đầu tiên. Công nghệ mới được tinh chỉnh giúp tăng thêm khoảng 22 km/h về công suất và 201 Nm mô men xoắn tức thời.

Những chiếc E-Class vẫn sẽ thu hút đối tượng khách hàng riêng, những người vốn đã yêu thích thương hiệu ngôi sao 3 cánh và phong cách thiết kế sang trọng của dòng sedan E. Việc mang 3 mẫu xe với 3 tầm giá khác nhau cũng cho thấy tính toán của Mercedes-Benz, trong nỗ lực thu hút mọi đối tượng khách hàng, giữ vị tr dẫn đầu nhóm xe sang nói chung và sedan sang nói riêng.

Dòng E-Class từng được xem là đại diện cho triết lý thẩm mỹ của Mercedes-Benz. Tuy nhiên câu chuyện thành bại nay lại khác. Ở thời điểm mà thị trường ôtô ngày càng đa đạng, kể cả nhóm xe sang, SUV vẫn là lựa chọn phổ biến, E-Class sẽ khó khăn hơn nếu muốn tạo được doanh số tốt như thời hoàng kim cách đây chục năm.

BYD Seal 5 - quân bài công nghệ

BYD đã giới thiệu mẫu xe PHEV tiếp theo tại Việt Nam là Seal 5. Khác với sản phẩm trước đó, Seal 5 được định vị ở nhóm sedan cỡ C, cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic e:HEV RS hay Toyota Corolla Altis HEV.

Mẫu xe sở hữu công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ mới nổi tiếng của BYD tại thị trường quê nhà, cho phạm vi hoạt động tổng hợp hơn 1.700 km, hoạt động thuần điện 120-180 km cùng mức tiêu hao nhiên liệu 3,8 lít/100 km, thấp nhất phân khúc.

BYD Seal 5 là làn gió mới trong phân khúc sedan cỡ C. Ảnh: Phong Vân.

Công nghệ và khả năng tiết kiệm sẽ là ưu điểm của mẫu sedan này khi cạnh tranh với các đối thủ chung tầm giá. Việc được nhập khẩu từ Thái Lan đã giúp mẫu xe giữ được mức giá thân thiện hẳn so với các đối thủ từ Trung Quốc hay anh em cùng nhà. Ở giá 696 triệu đồng, BYD đã mang được hệ truyền động PHEV đời mới cùng gói trang bị đắt tiền của mình giới thiệu người Việt.

Đây có thể coi là điểm sáng, nhằm giúp Seal 5 nói riêng và BYD nói chung giành được sức hút, khi thị trường ôtô xanh đang dồn phần lớn sự chú ý về các mẫu xe điện từ thương hiệu nội địa Việt.

Tuy nhiên, BYD vẫn đang trên hành trình củng cố lòng tin của khách hàng Việt, và sedan lại không phải dòng sản phẩm có thể tạo được sức ép ở thời điểm hiện tại. Vì vậy Seal 5 sẽ cần thêm thời gian để chứng minh khả năng của mình.

Suzuki đặt kỳ vọng vào Fronx

Fronx là mẫu xe Suzuki đã nhá hàng từ giữa năm, chính thức xuất hiện vào đầu tháng 10 và được kỳ vọng sẽ là cái tên giúp thương hiệu Nhật củng cố vị thế tại Việt Nam. Khác với các anh em phổ thông cùng nhà, Fronx được đánh giá cao về thiết kế, sở hữu các công nghệ và trang bị hiện đại ở nội thất.

Đây có thể coi là đại diện "ít thực dụng" nhất của Suzuki trong tầm giá khi sử dụng thiết kế lai coupe, hi sinh sự thoải mái ở không gian hàng ghế sau đổi lại vẻ ngoài và công nghệ. Điều này phần nào cho thấy sự "tất tay" của Suzuki trên hành trình thu hút khách hàng Việt.

Fronx được kỳ vọng là mẫu xe gánh vác doanh số cho Suzuki. Ảnh: Phúc Hậu.

Suzuki Fronx cũng là đại diện duy nhất trong phân khúc sở hữu động cơ mild hybrid, một ưu điểm giúp tăng khả năng thành công của mẫu SUV này tại Việt Nam.

Tuy nhiên, giá bán của phiên bản cao nhất được trang bị full ADAS lên đến 624 triệu, tiệm cận phân khúc SUV B, có thể làm khó Fronx. Người dùng vẫn có thể chọn bản GL hay GLX có giá bán tiết kiệm hơn, dao động 520-599 triệu đồng.

Việc bán 3 phiên bản của Fronx với giá chênh lệch có thể là "nước cờ" của Suzuki khi muốn thu hút nhiều tệp khách hàng nhất có thể, từ nhóm người yêu thích thương hiệu đến những chủ xe ưu tiên sự thực dụng, giá bán thấp.

Sự xuất hiện đồng loạt của các mẫu xe từ phổ thông đến hạng sang cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sôi động cuối năm. Dù là E-Class hướng đến nhóm khách sang, Seal 5 nhắm khách thích công nghệ, hay Fronx phục vụ người dùng trẻ, điểm chung là tất cả đều cho thấy xu hướng dịch chuyển của thị trường: đa dạng hóa và điện hóa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.