Tại sao thiết kế đèn pha tách rời được nhiều hãng xe ưa chuộng?

Từ một giải pháp kỹ thuật, đèn pha tách rời đã trở thành đặc điểm nhận diện mới của nhiều hãng xe, phản ánh sự thay đổi trong cả công nghệ lẫn ngôn ngữ thiết kế.

Trong vài năm gần đây, những chiếc xe hiện đại đang "nhìn" thế giới theo cách khác: dải đèn LED mảnh mai, sắc sảo được đặt cao, trong khi đèn pha chính lại ẩn mình bên dưới cản trước hoặc hòa vào thân xe. Đây chính là trào lưu đèn pha tách rời - một xu hướng ngày càng phổ biến trên SUV, sedan và cả wagon.

Từ giải pháp kỹ thuật thành xu hướng thẩm mỹ

Ban đầu, thiết kế này xuất phát từ sự phát triển của công nghệ LED. Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) dạng LED thường được đặt cao trên đầu xe như những "cặp lông mày phát sáng", trong khi đèn pha chiếu gần và xa được bố trí thấp hơn, thường là trong cản trước. Việc tách rời hai chức năng này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất chiếu sáng mà còn mở ra không gian sáng tạo cho các nhà thiết kế.

Mẫu SUV hiệu năng cao Ferrari Purosangue sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu với dải đèn định vị ban ngày mảnh nằm tích hợp ở hốc gió trước, trong khi cụm đèn trước chính nằm tách biệt ngay bên dưới.

Chẳng hạn, Ferrari Purosangue áp dụng triệt để ngôn ngữ này với dải đèn mảnh gần như vô hình phía trên các hốc hút gió lớn. Hyundai Kona hay Hyundai Tucson thì xây dựng cả bản sắc thương hiệu dựa trên thiết kế này, trong khi Citroën C5 X tiếp nối ý tưởng từ mẫu concept C-Xperience.

Ánh sáng trở thành gương mặt thương hiệu

Lancia Ypsilon mới cũng sử dụng dải LED đặt cao với họa tiết "chalice" - biểu tượng truyền thống của hãng, còn đèn pha thật được giấu gọn bên dưới. Đây không chỉ là sắp đặt kỹ thuật, mà còn là cách xây dựng một ngôn ngữ thị giác mới: ánh sáng trở nên sắc nét, hiện đại và có thần thái riêng.

Bên cạnh đèn pha tách rời, nhiều hãng còn tạo điểm nhấn bằng dải LED liền mạch theo bề ngang thân xe. Đối với Tesla Cybertruck, nếu không quan sát kỹ người dùng sẽ nhận nhầm dải đèn định vị chính là cụm đèn chính.

Bên cạnh đèn pha tách rời, nhiều hãng còn tạo điểm nhấn bằng dải LED liền mạch, như Volkswagen ID.4, Cupra Tavascan hay các mẫu xe mới của Smart. Trong khi đó, Škoda Enyaq và Peugeot 308 lại tạo hiệu ứng "mặt nạ phát sáng" với chi tiết pha lê bắt mắt. Audi Q6 e-tron và BMW i7 thì thử nghiệm các module LED siêu mảnh, giống như những viên ngọc phát sáng có thể trình diễn hiệu ứng động. Một trong những cách thể hiện táo bạo nhất đến từ Tesla Cybertruck: chỉ duy nhất một dải LED ngang chạy trọn chiều rộng nắp capo, trong khi cụm đèn pha thực sự được ẩn kỹ bên dưới.

Khi lưới tản nhiệt biến mất, ánh sáng lên ngôi

Sự thay đổi này còn gắn liền với sự trỗi dậy của xe điện. Khi lưới tản nhiệt truyền thống dần biến mất, phần đầu xe không còn bị ràng buộc bởi các yêu cầu về làm mát động cơ. Thay vào đó, ánh sáng trở thành phương tiện thể hiện cá tính và nhận diện thương hiệu. Mẫu Ferrari 849 Testarossa là ví dụ thú vị: một dải ốp tối màu nối 2 cụm đèn mà không vi phạm các quy định kỹ thuật, vừa đảm bảo hiệu quả khí động học vừa duy trì nét đặc trưng thương hiệu.

Trên những dòng siêu xe mới, Ferrari trang bị cụm đèn trước mảnh, được kết nối với nhau bởi dải ốp tối màu. Chi tiết này được lấy cảm hứng từ mẫu xe biểu tượng Ferrari 365 GTB/4 Daytona.

Trong khi đó, các concept tiên phong như BMW i Vision Dee cho thấy tương lai của ánh sáng trên ôtô: bảng LED tương tác thay thế hoàn toàn đèn pha truyền thống. Ở Trung Quốc, các hãng như HiPhi, Xpeng hay BYD cũng đang thử nghiệm công nghệ đèn có thể thay đổi hình dạng, màu sắc và hiệu ứng theo tình huống thực tế.

Ánh sáng - ngôn ngữ thiết kế của tương lai

Khi đèn pha truyền thống rút lui khỏi vị trí trung tâm, phần đầu xe giờ đây không chỉ là nơi chứa công nghệ chiếu sáng mà đã trở thành một bảng hiển thị cá tính. Ánh sáng không còn là chi tiết kỹ thuật đơn thuần, mà là công cụ giao tiếp, tạo nên dấu ấn cá nhân và mang đến cảm xúc khi chiêm ngưỡng.

Không chỉ dừng lại ở tác dụng chiếu sáng và an toàn, cụm đèn trước trên những mẫu xe ôtô ngày càng tiến hóa theo hướng tinh gọn, nhưng giờ đây còn là công cụ giao tiếp, tạo nên dấu ấn cá nhân và mang đến cảm xúc khi chiêm ngưỡng.

Từ những "cặp mắt" đến những dải sáng mảnh mai, ngành công nghiệp ôtô đã đi một chặng đường dài. Và trong kỷ nguyên xe điện, nơi mọi thứ trở nên tinh gọn và thông minh hơn, ánh sáng chính là "gương mặt" mới của chiếc xe.