Dầu trợ lực lái sau khi mở nắp dùng được bao lâu?

Tuy không còn phổ biến, dầu trợ lực của hệ thống lái thủy lực là chất lỏng kỹ thuật quan trọng mà người dùng cần nên lưu tâm.

Dầu trợ lực lái là một phần quan trọng giúp vô lăng vận hành mượt mà và nhẹ nhàng. Hiện nay có 3 loại dầu phổ biến: dầu tổng hợp thường dùng trên các dòng xe đời mới, dầu ATF dành cho các xe cũ, và dầu khoáng không tổng hợp có thể thay thế ATF trên một số mẫu xe.

Công nghệ trợ lực lái thủy lực, tuy đã lỗi thời, nhưng vẫn được nhiều tín đồ tốc độ đánh giá cao vì mang đến cảm giác lái chân thực. Để làm được điều này, người dùng phải lưu ý đến việc bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt là dầu trợ lực.

Khi còn mới, dầu thường có màu đỏ, hổ phách, hồng hoặc trong suốt. Nếu dầu trong bình chứa bị sẫm màu, chuyển đen hoặc có bọt, đó là dấu hiệu đã đến lúc cần thay mới.

Dầu trợ lực lái có tuổi thọ dài hơn dầu phanh, nhưng cách bảo quản đóng vai trò quyết định. Một chai còn niêm phong có thể để được từ 3 đến 5 năm nếu bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

Tương tự xăng, dầu động cơ, dầu phanh, nước làm mát... dầu trợ lực cũng là loại chất lỏng kỹ thuật quan trọng, vốn có nhiều loại tương thích với những dòng xe khác nhau.

Ngược lại, khi chai đã mở, thời gian sử dụng giảm xuống còn khoảng 2 đến 3 năm, ngay cả khi được đậy nắp kín và tránh ánh nắng trực tiếp. Trước khi sử dụng dầu đã mở lâu, nên kiểm tra kỹ màu sắc, độ đặc và mùi. Nếu dầu chuyển màu tối, sệt hơn bình thường hoặc có mùi khó chịu, tuyệt đối không nên dùng.

Việc kiểm tra định kỳ giúp hệ thống trợ lực lái vận hành ổn định. Với hệ thống thủy lực, việc thay dầu nên thực hiện mỗi 48.000 đến 80.000 km (tương đương 2 đến 4 năm), đồng thời kiểm tra dầu vào mỗi lần thay nhớt để phát hiện sớm các dấu hiệu xuống cấp.

Không nên để dầu quá cạn vì sẽ tăng ma sát và nhiệt cho cột lái, dễ gây hỏng bơm và vòng đệm. Tương tự, đổ quá đầy dầu trợ lực có thể làm tăng áp suất hệ thống, dẫn đến tràn dầu và rò rỉ.

Cuộc tranh luận giữa hệ thống lái thủy lực và hệ thống lái trợ lực điện (EPS) vẫn chưa có hồi kết. EPS có ưu điểm bảo dưỡng đơn giản vì không cần dầu trợ lực. Trong khi đó, hệ thống thủy lực mang lại cảm giác lái chính xác, chân thật hơn nhưng đòi hỏi chăm sóc thường xuyên.

Nếu vô lăng phát ra tiếng rít, nặng tay hoặc bị giật khi xoay, đó có thể là dấu hiệu hệ thống đang thiếu dầu hoặc cần súc rửa. Tuyệt đối không sử dụng nếu dầu chuyển màu tối, sệt hơn bình thường hoặc có mùi khó chịu.

Nếu vô lăng phát ra tiếng rít, nặng tay hoặc bị giật khi xoay, đó có thể là dấu hiệu hệ thống đang thiếu dầu hoặc cần súc rửa. Bảo dưỡng đúng lịch sẽ giúp vô lăng nhẹ, chính xác và tránh những khoản chi sửa chữa đắt đỏ. Người dùng nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết loại dầu phù hợp và chu kỳ bảo dưỡng mà nhà sản xuất khuyến nghị.