Gặp khó khăn tài chính, Porsche sẽ rút khỏi giải đua WEC từ năm 2026

Porsche đã quyết định rời bỏ giải đua WEC, vốn bao gồm chặng đua 24 Hours of Le Mans nổi tiếng, kể từ mùa giải năm 2026.

Sau 3 năm chinh chiến và mang về một danh hiệu vô địch, Porsche đã bất ngờ thông báo sẽ chấm dứt chương trình đua tại FIA World Endurance Championship (WEC) sau mùa giải năm 2025.

Từng là một thế lực tại giải đua danh giá WEC với chiếc Porsche 919 Hybrid và Porsche 963, hãng xe đến từ Đức sẽ chính thức rút khỏi cuộc chơi tốn kém này kể từ năm 2026 để tập trung cho các giải đua IMSA và Formula E.

Đây là một quyết định gây tiếc nuối cho giới hâm mộ đua xe thể thao, khi siêu xe Porsche 963 từng là biểu tượng của sự thống trị trên đường đua sức bền (endurance) quốc tế. Tuy vậy, đây không phải là dấu chấm hết cho mẫu hypercar này. Porsche sẽ tiếp tục thi đấu tại IMSA WeatherTech SportsCar Championship ở Bắc Mỹ, nơi Porsche đặt nhiều kỳ vọng hơn về hiệu quả thể thao lẫn tài chính.

Dù không đưa ra lời giải thích cụ thể, một số nguồn tin cho rằng tình hình tài chính đã góp phần lớn vào quyết định này. Do tác động từ thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, doanh số Porsche tại thị trường Mỹ đã giảm sút, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất của hãng, cũng đang có dấu hiệu đi xuống.

Tình hình kinh doanh ngày một ảm đạm của thương hiệu này tại nhiều thị trường, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, có thể là lý do chính khiến Porsche quyết định cắt giảm đầu tư cho các hoạt động thi đấu thể thao.

Song song đó, hãng xe Đức dự kiến cắt giảm 10% nhân sự trước năm 2029 và hạ mục tiêu sản lượng hàng năm từ 300.000 xuống còn 250.000 xe - một tín hiệu rõ ràng về chiến lược "thắt lưng buộc bụng" trong những năm tới.

Không chỉ tài chính, nội bộ đội đua cũng bày tỏ sự bất mãn với các quy định hiện hành. Lãnh đạo Porsche Motorsport, ông Thomas Laudenbach, đã công khai bày tỏ lo ngại về hệ thống Balance of Performance (BoP) - yếu tố cân bằng hiệu suất giữa các đội đua - cho rằng nó đã dẫn đến những "kết quả gây tranh cãi".

Bên cạnh chiếc Porsche 963 tại giải IMSA ở Bắc Mỹ, Porsche vẫn tiếp tục tập trung vào giải Formula E cùng mẫu xe đua thuần điện Porsche 99X Electric.

Thay vì trải rộng nguồn lực, Porsche xác nhận sẽ dồn sự tập trung vào 2 mặt trận còn lại: tiếp tục khai thác tiềm năng của chiếc Porsche 963 tại giải IMSA ở Bắc Mỹ và đẩy mạnh chương trình đua xe điện với Porsche 99X Electric trong Formula E World Championship.

Mặc dù không còn là đội đua nhà máy tại WEC, điều đó không có nghĩa chiếc Porsche 963 sẽ biến mất khỏi đường đua 24 Hours of Le Mans. Nếu đội Porsche Penske Motorsport vô địch IMSA mùa này, họ sẽ đủ điều kiện tham gia thể thức đẳng cấp này.

Porsche 963 vẫn có cơ hội lăn bánh tại trường đua Circuit de la Sarthe vào năm 2026 nếu như đội Porsche Penske Motorsport vô địch IMSA 2025 và sẽ đủ điều kiện tham dự WEC vào năm sau.

Việc Porsche rút khỏi WEC được xem là một trong những thay đổi lớn nhất trong làng endurance những năm gần đây. Dù vậy, với di sản của Porsche 963 cùng bề dày thành tích tại 24 Hours of Le Mans, có lẽ người hâm mộ vẫn sẽ còn thấy hình bóng "chiến binh" này trên trường đua Circuit de la Sarthe, nhưng dưới một hình thức khác - ít hoành tráng hơn, nhưng không kém phần quyết liệt. Trước đó, Lamborghini cũng rút khỏi WEC sau chỉ 1 năm thi đấu vào mùa giải 2024.