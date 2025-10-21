Gói độ trị giá 2.500 USD của Ford Mustang Mach-E GT

|
SUV điện Ford Mustang Mach-E vừa được giới thiệu bản nâng cấp mang tên California Special. Đội ngũ của Ford thực hiện bản độ dựa trên Mustang Mach-E GT 2026, bắt đầu nhận cọc từ ngày 22/10.
|
Tại phần đầu xe, chiếc Mustang Mach-E GT California Special nổi bật với logo ngựa Rave Blue phát sáng.
|
Mâm xe 20 inch, sơn phối 2 màu xám carbon và đen. Trên mâm xe có tên phiên bản GT/CS - viết tắt của California Special.
|
Họa tiết trên nắp ca-pô cũng là điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này. Nhà thiết kế ngoại thất Stefan Taylor của Ford cho biết đã lấy cảm hứng từ bờ biển California.
|
Bên trong khoang lái, chiếc Mustang Mach-E California Special sở hữu nội thất lấy màu xanh navy làm chủ đạo.
|
Bộ ghế ngồi thể thao bọc da Navy Pier ActiveX cùng chất liệu Miko.
|
Bề mặt bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước có logo GT/CS.
|
Do là bản độ dựa trên Ford Mustang Mach-E phiên bản GT, chiếc SUV điện vẫn sở hữu hệ truyền động motor kép, cung cấp công suất đầu ra tối đa 480 mã lực, mô-men xoắn cực đại 813 Nm.
|
Nhờ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ford Mustang Mach-E GT California Special có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây.
|
Gói pin dung lượng 91 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 451 km mỗi lần sạc đầy.
|
Các nâng cấp nhìn chung khá đơn giản, tuy nhiên chi phí lại khá cao. Cụ thể, gói độ California Special có giá 2.495 USD, nâng giá bán của mẫu SUV thuần điện lên ít nhất 55.890 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.