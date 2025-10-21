Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gói độ trị giá 2.500 USD của Ford Mustang Mach-E GT

  • Thứ ba, 21/10/2025 18:40 (GMT+7)
  • 18:40 21/10/2025

Chiếc SUV thuần điện của Ford có bản nâng cấp nhẹ ở ngoại hình và khoang lái, tuy nhiên thông số kỹ thuật vẫn giữ nguyên

Ford Mustang Mach-E anh 1

SUV điện Ford Mustang Mach-E vừa được giới thiệu bản nâng cấp mang tên California Special. Đội ngũ của Ford thực hiện bản độ dựa trên Mustang Mach-E GT 2026, bắt đầu nhận cọc từ ngày 22/10.
Ford Mustang Mach-E anh 2Ford Mustang Mach-E anh 3

Tại phần đầu xe, chiếc Mustang Mach-E GT California Special nổi bật với logo ngựa Rave Blue phát sáng.

Ford Mustang Mach-E anh 4Ford Mustang Mach-E anh 5

Mâm xe 20 inch, sơn phối 2 màu xám carbon và đen. Trên mâm xe có tên phiên bản GT/CS - viết tắt của California Special.
Ford Mustang Mach-E anh 6Ford Mustang Mach-E anh 7

Họa tiết trên nắp ca-pô cũng là điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này. Nhà thiết kế ngoại thất Stefan Taylor của Ford cho biết đã lấy cảm hứng từ bờ biển California.
Ford Mustang Mach-E anh 8

Bên trong khoang lái, chiếc Mustang Mach-E California Special sở hữu nội thất lấy màu xanh navy làm chủ đạo.
Ford Mustang Mach-E anh 9

Bộ ghế ngồi thể thao bọc da Navy Pier ActiveX cùng chất liệu Miko.
Ford Mustang Mach-E anh 10

Bề mặt bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước có logo GT/CS.
Ford Mustang Mach-E anh 11

Do là bản độ dựa trên Ford Mustang Mach-E phiên bản GT, chiếc SUV điện vẫn sở hữu hệ truyền động motor kép, cung cấp công suất đầu ra tối đa 480 mã lực, mô-men xoắn cực đại 813 Nm.
Ford Mustang Mach-E anh 12

Nhờ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, Ford Mustang Mach-E GT California Special có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây.

Ford Mustang Mach-E anh 13

Gói pin dung lượng 91 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 451 km mỗi lần sạc đầy.
Ford Mustang Mach-E anh 14

Các nâng cấp nhìn chung khá đơn giản, tuy nhiên chi phí lại khá cao. Cụ thể, gói độ California Special có giá 2.495 USD, nâng giá bán của mẫu SUV thuần điện lên ít nhất 55.890 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

Phúc Hậu

Ảnh: Ford

Ford Mustang Mach-E bản độ nâng cấp California Special SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E GT

