Gói độ trị giá 2.500 USD của Ford Mustang Mach-E GT

SUV điện Ford Mustang Mach-E vừa được giới thiệu bản nâng cấp mang tên California Special. Đội ngũ của Ford thực hiện bản độ dựa trên Mustang Mach-E GT 2026, bắt đầu nhận cọc từ ngày 22/10.

Họa tiết trên nắp ca-pô cũng là điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này. Nhà thiết kế ngoại thất Stefan Taylor của Ford cho biết đã lấy cảm hứng từ bờ biển California.

Các nâng cấp nhìn chung khá đơn giản, tuy nhiên chi phí lại khá cao. Cụ thể, gói độ California Special có giá 2.495 USD , nâng giá bán của mẫu SUV thuần điện lên ít nhất 55.890 USD , chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

