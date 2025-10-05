Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe tuần tra cảnh sát tự hành đầu tiên tại Mỹ

  • Chủ nhật, 5/10/2025 16:48 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Chiếc xe tuần tra tự lái đầu tiên của cảnh sát Mỹ được phát triển dựa trên Ford Police Interceptor Utility.

Theo Carscoops, Policing Lab cùng với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade (Mỹ) vừa hợp tác ra mắt PUG - viết tắt của Police Unmanned Ground Patrol Partner hay “Đối tác Tuần tra Mặt đất Không người lái”. PUG được giới thiệu như là là “xe tuần tra tự hành đầu tiên” của xứ cờ hoa.

Policing Lab khẳng định PUG là một “nhân tố hỗ trợ lực lượng”, giúp tăng hiệu quả, cải thiện an toàn và tối ưu hóa nguồn lực cảnh sát.

Bà Marjolijn Bruggeling - CEO của Policing Lab - cho biết thêm PUG sẽ nâng cao khả năng nhận diện tình huống, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và giúp cảnh sát tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp, thiên về yếu tố con người.

Chi tiết thêm về dòng xe tự hành chưa được Policing Lab tiết lộ quá nhiều. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết PUG được phát triển dựa trên dòng Ford Police Interceptor Utility, tích hợp công nghệ lái tự động từ Perrone Robotics. Nhờ vậy, PUG có thể tuần tra tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao, đóng vai trò như một hình thức răn đe từ lực lượng cảnh sát.

Bản thân PUG là một phương tiện giám sát di động, được trang bị nhiều camera và hệ thống ảnh nhiệt, bên cạnh máy quét biển số cùng bệ phóng drone.

xe canh sat anh 1xe canh sat anh 2

Loạt thiết bị này cung cấp thông tin theo thời gian thực cho cơ quan chức năng và gửi cảnh báo khi phát hiện phương tiện có biển kiểm soát nằm trong danh sách theo dõi. PUG vì thế có thể hỗ trợ tìm xe bị đánh cắp và kêu gọi hỗ trợ kịp thời.

Dù là ý tưởng đáng chú ý, PUG vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu. Chiếc xe sẽ được giao cho Cục Quan hệ Cộng đồng và xuất hiện tại các sự kiện công cộng, nơi Cảnh sát trưởng Rosie Cordero-Stutz cùng đội ngũ sẽ thu thập phản hồi từ người dân trước khi cân nhắc triển khai rộng rãi hơn.

Chương trình thử nghiệm sẽ kéo dài trong một năm, tập trung đánh giá các yếu tố bao gồm thời gian phản hồi nhanh hơn, hiệu quả răn đe cao hơn, nâng cao an toàn cho cảnh sát và củng cố niềm tin cộng đồng.

Phúc Hậu

