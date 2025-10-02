Không ưu đãi thuế, thị trường xe điện Mỹ sẽ sụp đổ

CEO Ford tin rằng khi chính sách ưu đãi thuế liên bang đã bị bãi bỏ, ôtô điện sẽ chỉ chiếm khoảng 5% thị phần xe mới ở Mỹ.

Theo Carscoops, việc chấm dứt chương trình ưu đãi thuế liên bang cho xe điện tại Mỹ đã dấy lên không ít lo ngại trong nội bộ ngành. CEO Ford Jim Farley tin rằng khi đã không còn khoản ưu đãi 7.500 USD , nhu cầu ôtô điện tại xứ cờ hoa có thể sụp đổ, và doanh số đứng trước khả năng giảm đến 50%.

Phát biểu tại sự kiện “Ford Pro Accelerate” ở Detroit, Jim Farley cho biết ôtô điện có thể sớm chỉ chiếm khoảng 5% thị phần xe mới ở Mỹ, mức thấp nhất kể từ năm 2022 và thấp hơn nhiều so với con số dự kiến 10-12% cho tháng này. Dự báo của CEO Ford vẽ ra viễn cảnh khiêm tốn hơn nhiều so với dự đoán của chuyên gia về tiến độ phổ cập xe điện tại Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng ôtô điện là một ngành công nghiệp sôi động, nhưng quy mô sẽ nhỏ hơn nhiều so với suy nghĩ nhiều người, đặc biệt trước những thay đổi chính sách về khí thải phương tiện giao thông, cộng với khoản ưu đãi 7.500 USD sắp bị loại bỏ”, Jim Farley nhận định.

Lãnh đạo Ford cũng cho biết nhóm phát triển Model e của hãng đang liên tục phân tích nhu cầu ôtô điện tại Mỹ. Nhà sản xuất ôtô thuộc Big Three cũng sẽ phải thay đổi kế hoạch cũng như quyết định cách thức tận dụng công suất dư thừa từ các nhà máy xe điện và pin.

CEO Jim Farley (bên phải) tin rằng thị trường xe điện ở Mỹ sẽ chịu tác động tiêu cực khi không còn ưu đãi thuế liên bang. Ảnh: Ford.

Cũng trong sự kiện này, Jim Farley thừa nhận khách hàng của Ford không quan tâm một mẫu xe điện đắt tiền. Ford sẽ cần phải sản xuất ôtô điện rẻ hơn. Tuy nhiên khi khoản ưu đãi thuế không còn, nhiệm vụ này sẽ trở nên khó khăn hơn khá nhiều.

“Khách hàng không quan tâm ôtô điện trị giá 75.000 USD . Họ thấy chúng thú vị. Xe chạy nhanh, hoạt động hiệu quả, người dùng không phải đổ xăng, nhưng giá lại cao”, CEO Ford cho biết.