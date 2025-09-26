Các hãng xe Hàn Quốc lo mất lợi thế trước Nhật Bản vì thuế quan Mỹ

Sản lượng ôtô xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 đạt kỷ lục nhờ nhu cầu mạnh tại châu Âu và châu Á, song thị trường Mỹ lại giảm 15% dưới tác động thuế quan 25%, trong khi Nhật Bản hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn.

Sản lượng ôtô xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 đạt mức cao kỷ lục, song lượng xe sang Mỹ, thị trường lớn nhất, lại sụt giảm mạnh do mức thuế nhập khẩu 25% của chính quyền Tổng thống Trump. Cùng lúc, việc Mỹ hạ thuế với ôtô Nhật Bản xuống 15% khiến triển vọng của các hãng xe Hàn tại thị trường này thêm ảm đạm.

Trụ sở của Hyundai Motor America tại Fountain Valley (California) là nơi điều hành các hoạt động kinh doanh của thương hiệu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Theo báo cáo "Xu hướng ngành công nghiệp ôtô tháng 8" do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc công bố ngày 16/9, tổng kim ngạch xuất khẩu ôtô tháng 8 đạt 6,35 tỷ USD , tăng 8,6% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay cho tháng này.

Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ chỉ đạt 2,97 tỷ USD , giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp ghi nhận đà giảm, với mức sụt dao động -10,8% đến -27,1% kể từ khi mức thuế quan 25% được áp dụng hồi tháng 4/2025. Nguyên nhân chủ yếu do các hãng xe tối đa hóa sản xuất và dự trữ ngay trước khi mức thuế có hiệu lực.

Mỹ là một thị trường trọng điểm của các thương hiệu xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, xu hướng xuất khẩu sang thị trường này đang gặp thách thức lớn trước mức thuế quan 25%, vốn đã áp dụng từ tháng 4 năm nay.

Từ tháng này, ôtô Nhật Bản xuất khẩu sang Mỹ chỉ còn chịu thuế 15% – thấp hơn 10% so với xe Hàn Quốc. Sự đảo chiều về thuế suất này được dự báo sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho các hãng xe Nhật, vốn là đối thủ trực tiếp của Hyundai và Kia trên thị trường Mỹ.

Dù gặp khó tại Bắc Mỹ, xuất khẩu sang các thị trường khác lại tăng trưởng mạnh. Kim ngạch xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tăng 52% lên 792 triệu USD ; sang các nước châu Âu khác như Anh và Thổ Nhĩ Kỳ tăng tới 73,2% đạt 547 triệu USD . Giá trị xuất khẩu vào thị trường châu Á cũng tăng 9,3% lên 591 triệu USD .

Bộ Thương mại nhấn mạnh: "Ngoài Bắc Mỹ, tất cả các khu vực khác đều tăng trưởng, đặc biệt là nhờ xe điện xuất khẩu sang châu Âu. Lượng xe sang Đức và Hà Lan đã tăng gấp đôi trong 2 tháng liên tiếp".

Lượng xe thân thiện môi trường (hybrid và EV) tăng 26,6% lên 69.000 chiếc, đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp tăng trưởng. Trong đó, riêng EV tăng tới 78,4% lên 23.000 chiếc. Các mẫu EV3 và Casper là tâm điểm, với lần lượt 7.444 và 3.333 xe, chủ yếu sang châu Âu.

Trước sức ép của Ủy ban châu Âu về mục tiêu điện hóa 2035, các hãng xe Hàn Quốc có thể tăng cường hoạt động tại thị trường này nhằm bù lại cho doanh số của thị trường Bắc Mỹ, khiến các thương hiệu châu Âu phải đối mặt thêm thách thức.

Tại Hàn Quốc, doanh số ôtô tháng 8 đạt 139.000 chiếc, tăng 8,3%. Xe hybrid ngày càng phổ biến, giúp doanh số xe xanh tăng 36,1% lên 70.000 chiếc. Doanh số EV tăng 55,7% lên 24.000 chiếc. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Hàn Quốc đã bán 141.000 xe EV, tăng 47,6% so với cùng kỳ, gần chạm mốc 142.000 chiếc cả năm 2024.