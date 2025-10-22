Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vụ hack Jaguar Land Rover gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD cho kinh tế Anh

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:13 (GMT+7)
  • 18:13 22/10/2025

Vụ tấn công mạng nhằm vào Jaguar Land Rover hồi tháng 8 đã khiến nền kinh tế Anh thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD, trở thành sự cố an ninh mạng gây tổn thất lớn nhất trong lịch sử nước này.

Vụ tấn công mạng nhằm vào tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR) hồi tháng 8/2025 đã khiến nền kinh tế Anh thiệt hại tới 1,9 tỷ bảng (tương đương 2,55 tỷ USD) và ảnh hưởng hơn 5.000 tổ chức trong nước, theo báo cáo của Trung tâm Giám sát An ninh mạng (Cyber Monitoring Centre - CMC).

Theo những báo cáo mới nhất, vụ tấn công mạng vào Jaguar Land Rover đã khiến thương hiệu này tê liệt quá trình sản xuất và phân phối trên toàn cầu, làm nền kinh tế Anh thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD.

JLR, thương hiệu thuộc sở hữu của Tata Motors (Ấn Độ), đã phải tạm ngừng hoạt động hơn 6 tuần do sự cố này, trước khi bắt đầu khôi phục sản xuất vào đầu tháng 10. CMC cho biết đây là "vụ tấn công mạng gây thiệt hại kinh tế lớn nhất từng xảy ra tại Vương quốc Anh", chủ yếu do mất sản lượng sản xuất tại JLR và các nhà cung ứng.

Báo cáo cho thấy JLR đang vận hành 3 nhà máy tại Anh, với công suất khoảng 1.000 xe mỗi ngày. Trong giai đoạn ngừng sản xuất, các chuyên gia ước tính hãng mất khoảng 50 triệu bảng mỗi tuần. Chính phủ Anh đã phải cấp bảo lãnh khoản vay trị giá 1,5 tỷ bảng vào cuối tháng 9 nhằm hỗ trợ JLR và hệ thống nhà cung cấp của hãng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kể từ cuối tháng 8/2025, toàn bộ dây chuyền sản xuất của JLR, không chỉ riêng tại Anh mà còn tại nhiều quốc gia khác, đã lâm vào tình trạng tạm ngưng hoạt động, khiến hàng chục nghìn xe bị trễ tiến độ bàn giao.

CMC - một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, quy tụ các chuyên gia trong ngành, bao gồm cả cựu lãnh đạo Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh (NCSC) - đánh giá vụ việc ở mức độ 3 trên thang 5 cấp độ rủi ro hệ thống, phản ánh mức độ gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng đa tầng của JLR và các đơn vị hạ nguồn như đại lý phân phối. Báo cáo cũng cảnh báo thiệt hại có thể còn tăng nếu quá trình phục hồi sản xuất của JLR gặp thêm trục trặc.

Vụ việc này nằm trong chuỗi các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp tại Anh trong năm nay. Trước đó, nhà bán lẻ Marks & Spencer đã thiệt hại khoảng 300 triệu bảng (tương đương 400 triệu USD) sau khi hệ thống trực tuyến bị tê liệt suốt 2 tháng do một vụ xâm nhập tương tự hồi tháng 4/2025.

Tính tới thời điểm này, các hoạt động đặt hàng và sản xuất của JLR vẫn chưa thể vận hành bình thường như trước vụ tấn công. Điều này làm ảnh hưởng đến việc ra mắt các dòng sản phẩm mới như chiếc Range Rover Electric đầu tiên.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, những sự cố như của JLR là lời cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro ngày càng lớn mà các ngành công nghiệp trọng yếu của Anh đang phải đối mặt trong kỷ nguyên số. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, hệ thống đặt hàng của Land Rover tại Việt Nam vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường.

Việt Hà

Theo Reuters

