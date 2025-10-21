Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới chính thức ra mắt

|
Sau thời gian dài chờ đợi, Toyota đã chính thức vén màn mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ được mong chờ nhất năm 2025 - chiếc Toyota Land Cruiser FJ.
|
|
Chiếc xe là sự phối hợp giữa phong cách retro của mẫu Toyota FJ Cruiser trong quá khứ cùng thiết kế nhỏ gọn của mẫu concept Compact Cruiser EV ra mắt vào năm 2022.
|
Toyota Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng khung gầm của mẫu bán tải Toyota Hilux Champ, vốn đang được phân phối tại các thị trường Nam Mỹ và Đông Nam Á.
|
Về ngoại hình, mẫu SUV này có thể được xem là phiên bản thu nhỏ của Land Cruiser Prado (Land Cruiser LC250) với các chi tiết ngoại thất đậm chất off-road.
|
Xe có kích thước tổng thể 4.575 x 1.855 x 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm. Do đó, Land Cruiser Prado dài hơn Land Cruiser FJ 350 mm, rộng hơn 125 mm nhưng thấp hơn 25 mm, và trục cơ sở dài hơn 270 mm.
|
Cản trước và sau được thiết kế rời ở các góc, cho phép người dùng có thể dễ dàng tùy biến cũng như thay thế các bộ phận này theo ý thích cá nhân.
|
Chiếc xe vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế hầm hố từ mẫu FJ Cruiser và Land Cruiser Prado thế hệ mới. Toyota vẫn chưa tiết lộ khoảng sáng gầm xe, cũng như góc tới hay góc thoát của mẫu SUV địa hình này.
|
Bước vào nội thất, nhiều chi tiết và cách bố trí quen thuộc của Land Cruiser Prado đã được sử dụng trên chiếc Toyota Land Cruiser FJ, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn hình trung tâm cảm ứng hay cửa gió điều hòa dạng turbine.
|
Chiếc xe sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi với chất liệu da tổng hợp tối màu, bên cạnh các trang bị cơ bản như cần số cỡ lớn ở bảng điều khiển, phanh tay cơ học, ghế phụ chỉnh cơ...
|
Toyota Land Cruiser FJ được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2TR-FE dung tích 2.7L, sản sinh công suất tối đa 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm.
|
Đi kèm với động cơ này là hộp số 6 cấp tự động 6 Super ECT cùng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD. Thông tin về khả năng lội nước cũng như hiệu suất chưa được tiết lộ.
|
Mẫu SUV địa hình này vẫn được trang bị các công nghệ an toàn cao cấp từ gói Toyota Safety Sense, bao gồm chức năng cảnh báo va chạm phía trước.
|
Toyota Land Cruiser FJ sẽ chính thức được ra mắt đến khách hàng tại triển lãm Japan Mobility Show. Mẫu SUV đáng mong đợi này sẽ được bàn giao vào giữa năm 2026.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.