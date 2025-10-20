Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Maserati Grecale độc đáo với ngoại thất đổi màu

  • Thứ hai, 20/10/2025 09:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato được chế tác bởi bộ phận đặc biệt Maserati Fuoriserie, sở hữu màu sơn Chromaflair Alchimia Scarlatta thửa riêng cho phiên bản này.

maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 1

Maserati và Marchesi Antinori đã hợp tác giới thiệu phiên bản đặc biệt của chiếc SUV Grecale Tributo Il Bruciato. Dự án này nhằm tri ân vùng Bolgheri và văn hóa Italy.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 2

Chiếc xe được chấp bút bởi bộ phận Maserati Fuoriserie. Khách hàng có thể lựa chọn giữa kiểu mâm Pegaso Forgiati hoặc Crio Fuoriserie kích thước 21 inch với bề mặt sơn đen bóng, đi kèm cùm phanh màu đen thể thao.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 3

Điểm nổi bật của phiên bản này là màu sơn Alchimia Scarlatta với màu nền Burgundy, kết hợp cùng lớp ánh đồng và Dark Raspberry và được xử lý với hiệu ứng Chromaflair, vốn có thể thay đổi sắc thái với nhiều góc nhìn khác nhau.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 4

Nội thất của phiên bản đặc biệt này mang tông màu nâu Tan/đỏ Dark Red với các họa tiết gân nổi dạng sọc "cannelloni". Xe cũng được trang bị các tính năng tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Sonus faber 14 loa và cửa sổ trời Panorama.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 5

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato được phát triển từ Grecale Modena, sở hữu động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L mild hybrid công suất 330 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 6

Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.
maserati, grecale, maserati grecale, suv, italy, Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato, Maserati Fuoriserie anh 7

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato được "sản xuất với số lượng giới hạn" với mức giá không được công bố. Tại Việt Nam, Maserati Grecale Modena có giá từ 4,9 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chi tiết Maserati Grecale Modena - cây đinh ba tiền tỷ từ Italy

Mẫu SUV hạng sang này có giá khởi điểm 4,9 tỷ đồng, có thể tăng lên đáng kể với các trang bị nâng cấp tùy vào nhu cầu khách hàng.

14:43 1/10/2025

Maserati MCPura - Bản nâng cấp từ siêu xe Maserati MC20

Mạc dù có tên gọi mới, Maserati MCPura thực tế chỉ là phiên bản facelift của MC20 với công suất vẫn được giữ nguyên.

07:24 13/7/2025

Cận cảnh Maserati Grecale Folgore Giorgetti Edition độc nhất thế giới

Mẫu SUV thuần điện Maserati Grecale Folgore được cá nhân hóa theo phong cách của thương hiệu nội thất Italy Giorgetti.

06:25 8/4/2025

Việt Hà

Ảnh: Maserati

maserati grecale maserati grecale suv italy Marchesi Antinori Grecale Tributo Il Bruciato Maserati Fuoriserie maserati grecale maserati grecale suv italy Marchesi Antinori Grecale Tributo Il Bruciato Maserati Fuoriserie

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý