Maserati Grecale độc đáo với ngoại thất đổi màu

|
Maserati và Marchesi Antinori đã hợp tác giới thiệu phiên bản đặc biệt của chiếc SUV Grecale Tributo Il Bruciato. Dự án này nhằm tri ân vùng Bolgheri và văn hóa Italy.
|
Chiếc xe được chấp bút bởi bộ phận Maserati Fuoriserie. Khách hàng có thể lựa chọn giữa kiểu mâm Pegaso Forgiati hoặc Crio Fuoriserie kích thước 21 inch với bề mặt sơn đen bóng, đi kèm cùm phanh màu đen thể thao.
|
Điểm nổi bật của phiên bản này là màu sơn Alchimia Scarlatta với màu nền Burgundy, kết hợp cùng lớp ánh đồng và Dark Raspberry và được xử lý với hiệu ứng Chromaflair, vốn có thể thay đổi sắc thái với nhiều góc nhìn khác nhau.
|
Nội thất của phiên bản đặc biệt này mang tông màu nâu Tan/đỏ Dark Red với các họa tiết gân nổi dạng sọc "cannelloni". Xe cũng được trang bị các tính năng tiện nghi cao cấp như hệ thống âm thanh Sonus faber 14 loa và cửa sổ trời Panorama.
|
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato được phát triển từ Grecale Modena, sở hữu động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L mild hybrid công suất 330 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.
|
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.
|
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato được "sản xuất với số lượng giới hạn" với mức giá không được công bố. Tại Việt Nam, Maserati Grecale Modena có giá từ 4,9 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.