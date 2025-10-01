Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chi tiết Maserati Grecale Modena - cây đinh ba tiền tỷ từ Italy

  • Thứ tư, 1/10/2025 14:43 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Mẫu SUV hạng sang này có giá khởi điểm 4,9 tỷ đồng, có thể tăng lên đáng kể với các trang bị nâng cấp tùy vào nhu cầu khách hàng.

Maserati Grecale Modena anh 1

Maserati Grecale Modena là một mẫu xe không mới từ nhà sản xuất Italy. Chiếc SUV này được định vị ở phân khúc SUV hạng sang, với đối thủ gần nhất là Porsche Macan.

Maserati Grecale Modena anh 2

Xe sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.847 x 1.979 x 1.667 mm, khối lượng khoảng 1.895 kg. Phiên bản trên ảnh mang màu sơn xám Bianco Astro, có thể phản chiếu nhiều tone khác nhau tùy vào điều kiện ánh sáng.

Maserati Grecale Modena anh 3

Nhìn từ đầu xe có thể thấy thiết kế đặc trưng của thương hiệu Italy với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nan dọc cùng logo đinh ba đặt ở trung tâm. Cặp đèn pha được nâng cấp thành full LED tích hợp LED matrix.

Maserati Grecale Modena anh 4Maserati Grecale Modena anh 5

Logo thương hiệu xuất hiện ở đầu xe, trong khi tên phiên bản nằm bên hông.

Maserati Grecale Modena anh 6

Đuôi xe được thiết kế bo tròn với cặp đèn hậu nối nhau bằng dải chrome.

Maserati Grecale Modena anh 7Maserati Grecale Modena anh 8

Ở trung tâm là tên tương hiệu mạ chrome. So với phần đầu, thiết kế của chiếc SUV này không quá ấn tượng khi nhìn từ phía sau.

Maserati Grecale Modena anh 9

Maserati Grecale Modena sở hữu dàn chân kích thước 20 inch đi cùng bộ phuộc giảm chấn điện tử. Phiên bản trên ảnh đã được nâng cấp thêm kẹp phanh thể thao màu đỏ.

Maserati Grecale Modena anh 10

Nội thất bên trong được bọc da màu trắng, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cũng là tùy chọn thêm. Ở mẫu xe tiêu chuẩn, Grecale sở hữu nội thất màu đen.

Maserati Grecale Modena anh 11

Vô lăng 3 chấu với nút khởi động màu xanh, bên phải là nút vặn thay đổi chế độ lái. Phiên bản trong bài sở hữu tùy chọn hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Maserati Grecale Modena anh 12Maserati Grecale Modena anh 13

Trung tâm khu vực điều khiển là màn hình giải trí 12,3 inch cùng màn tiện ích 8,8 inch ngay phía dưới. Bên trên là "đồng hồ thông minh" Maserati có thể hiển thị thông báo. Khu vực yên ngựa của mẫu xe được bổ sung tính năng sạc không dây cùng gói trang bị công nghệ riêng.

Maserati Grecale Modena anh 14

Xe sở hữu điều hòa tự động thiết lập 3 vùng tự động riêng biệt.

Maserati Grecale Modena anh 15

Mẫu SUV hạng sang được trang bị động cơ 4 xy lanh 16 van cùng với sự hỗ trợ của motor điện 48V, cho công suất 330 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây, vận tốc tối đa khoảng 240 km/h.
Maserati Grecale Modena anh 16

Mức tiêu thụ nhiên liệu trên báo cáo khoảng 10,23-14,82 lít/100 km tùy vào điều kiện đường. Theo trải nghiệm thực tế, mức tiêu hao của Grecale Modena thấp hơn khá nhiều, chỉ khoảng 9,5-9,7 lít/100 km ở đường hỗn hợp.

Maserati Grecale Modena anh 17

Phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm 4,9 tỷ đồng. Với các trang bị nâng cấp, mẫu xe trên ảnh có thể có giá vượt mốc 5 tỷ đồng. Tại Việt Nam, Porsche Macan vẫn đang được bán song song 2 phiên bản động cơ thuần điện và xăng. Macan EV có giá dao động 3,48-5,86 tỷ, trong khi mẫu xe chạy xăng được bán với giá khởi điểm khoảng 3,35 tỷ đồng.

Đan Thanh

