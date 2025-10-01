Chi tiết Maserati Grecale Modena - cây đinh ba tiền tỷ từ Italy

Phiên bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm 4,9 tỷ đồng . Với các trang bị nâng cấp, mẫu xe trên ảnh có thể có giá vượt mốc 5 tỷ đồng . Tại Việt Nam, Porsche Macan vẫn đang được bán song song 2 phiên bản động cơ thuần điện và xăng. Macan EV có giá dao động 3,48-5,86 tỷ, trong khi mẫu xe chạy xăng được bán với giá khởi điểm khoảng 3,35 tỷ đồng .