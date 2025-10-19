Siêu xe Ferrari SC40 độc bản lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40

|
Sau một thời gian dài im ắng, chương trình cá nhân hóa độc bản Special Projects của Ferrari đã bất ngờ giới thiệu dự án hoàn toàn mới - chiếc Ferrari SC40.
|
Siêu xe này vừa ra mắt tại đại bản doanh ở Maranello, Italy. Đây là một dự án thửa riêng dành cho một khách hàng đặc biệt của thương hiệu "ngựa chồm".
|
Nguồn cảm hứng của siêu xe này đến từ huyền thoại Ferrari F40. Đây là một trong những thiết kế biểu tượng, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập của hãng, và cũng là mẫu xe cuối cùng được nhà sáng lập Enzo Ferrari ký duyệt.
|
Với bàn tay của Giám đốc Thiết kế Flavio Manzoni và bộ phận Ferrari Styling Centre, Ferrari SC40 không phải là bản sao của F40 mà là sự kết hợp giữa các yếu tố biểu tượng của huyền thoại này và phong cách đương đại.
|
Được phát triển trên nền tảng 296 GTB, siêu xe mang màu sơn trắng Bianco SC40 độc quyền với đầu xe dài và thấp kết hợp phần đuôi ngắn. Đặc biệt, SC40 cũng được trang bị nắp che động cơ bằng chất liệu Lexan tương tự mẫu xe đàn anh.
|
Phần hông xe nổi bật với cửa hút gió, mô phỏng lại cơ cấu NACA cổ điển trên F40. Đặc biệt, Ferrari SC40 cũng được trang bị cánh gió cỡ lớn cố định, đồng thời được khắc chìm logo SC40, một chi tiết tương tự như mẫu siêu xe huyền thoại.
|
Một chi tiết gợi nhớ đến chiếc Ferrari F40 là nhiều chi tiết trên SC40 được làm từ chất liệu sợi carbon - Kevlar, vốn có khối lượng siêu nhẹ và độ bền cao.
|
Ferrari SC40 được trang bị ghế đua được bọc chất liệu nỉ màu đỏ Jacquard, trong khi bề mặt bảng taplo, bệ tay trung tâm, tapi cửa... được làm từ Alcantara màu Charcoal.
|
Tương tự khoang động cơ, nhiều chi tiết nội thất như vô lăng, lẫy chuyển số, cửa gió điều hòa, bệ tay trung tâm, sàn xe... cũng được làm từ chất liệu sợi carbon - Kevlar.
|
Tuy nhiên, bố cục các chi tiết nội thất của siêu xe hàng thửa này không có sự khác biệt so với Ferrari 296 GTB, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 16 inch và màn hình phụ dành cho hành khách kích thước 8.8 inch.
|
Thương hiệu không công bố hiệu suất vận hành của Ferrari SC40, tuy nhiên cho biết chiếc xe giữ nguyên kiến trúc động cơ đặt giữa phía sau, hệ khung gầm dẫn động cầu sau và hệ truyền động sử dụng động cơ V6 kết hợp công nghệ PHEV.
|
Do đó, siêu xe này có thể vẫn sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.0L cho công suất 663 mã lực kết hợp với motor điện 167 mã lực, nâng tổng công suất lên mức tối đa 830 mã lực.
|
Đây là một trong những mẫu xe ấn tượng từ chương trình Special Projects, vốn từng gây tiếng vang với các dự án SP-8, KC23, SP51, SP48 Unica, BR20, Omologata...
|
Mẫu khung tạo hình của siêu xe này sẽ được trưng bày tại bảo tàng Ferrari ở Maranello (Italy). Đây là cơ hội hiếm để công chúng chiêm ngưỡng quá trình sáng tạo của chương trình Special Projects của thương hiệu.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.