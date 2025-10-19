Siêu xe Ferrari SC40 độc bản lấy cảm hứng từ huyền thoại Ferrari F40

Nguồn cảm hứng của siêu xe này đến từ huyền thoại Ferrari F40. Đây là một trong những thiết kế biểu tượng, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập của hãng, và cũng là mẫu xe cuối cùng được nhà sáng lập Enzo Ferrari ký duyệt.