Hết được trợ cấp tại Mỹ, xe điện còn lại gì?

Sự biến mất của ưu đãi thuế liên bang tại Mỹ đã khiến người tiêu dùng đổ xô mua sắm xe điện trước hạn chót, đẩy doanh số lên mức kỷ lục - nhưng cũng mở ra viễn cảnh suy giảm mạnh trong những tháng tới.

Việc kết thúc chương trình ưu đãi thuế xe điện trị giá 7.500 USD của chính phủ Mỹ đã phơi bày một sự thật không mấy dễ chịu: thị trường xe điện phụ thuộc vào chính sách hỗ trợ nhiều hơn so với những gì ngành công nghiệp này từng thừa nhận.

Theo thống kê của EV & Battery Database, Tesla Model Y là mẫu xe điện đủ điều kiện nhận ưu đãi thuế theo Mục 30D của Bộ luật Thuế Mỹ có doanh số cao nhất. Xếp ngay sau là mẫu Tesla Model 3 và Chevrolet Equinox.

Khi các khoản tín dụng thuế chính thức hết hiệu lực vào cuối tháng 9/2025, người tiêu dùng trên khắp nước Mỹ đã đổ xô mua xe để kịp hưởng ưu đãi, tạo ra cú hích doanh số chưa từng có. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xác định 20 mẫu BEV và 1 mẫu PHEV đủ điều kiện nhận ưu đãi, chiếm tới 55% tổng lượng xe điện bán ra từ tháng 1 đến tháng 9.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion, có tới 90% lượng xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV) bán ra trong 9 tháng đầu năm đã được hưởng một hình thức tín dụng thuế nào đó. Chính sách này, được triển khai trong khuôn khổ ưu đãi New Clean Vehicle Credit (tín dụng thuế cho xe sạch mới) trị giá tối đa 7.500 USD , đã đóng vai trò như đòn bẩy chủ chốt thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng.

Doanh số xe điện tại Mỹ có mức tăng trưởng vượt bậc vào quý III/2025, ngay trước hạn chót của ưu đãi tín dụng thuế, vốn kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua.

Không chỉ dừng ở đó, chương trình Qualified Commercial Clean Vehicle Credit (tín dụng thuế cho xe sạch thương mại đủ điều kiện), cũng trị giá tối đa 7.500 USD , còn góp phần đẩy mạnh doanh số thông qua khách hàng doanh nghiệp và các hãng cho thuê xe. Khác với xe mua đứt, xe thuê không bị ràng buộc bởi các yêu cầu về nguồn gốc lắp ráp tại Bắc Mỹ, giúp nhà sản xuất dễ dàng giảm giá thuê và kích cầu.

Rho Motion nhận định: "Chính ưu đãi này đã khiến hình thức thuê xe trở nên cực kỳ hấp dẫn cho cả người mua lẫn hãng xe". Khi ngày 30/9, thời điểm chính sách ưu đãi chấm dứt, càng đến gần, làn sóng mua xe điện trên toàn nước Mỹ càng bùng nổ. Ford ghi nhận doanh số 30.612 xe điện trong quý III, tăng tới 86% so với quý II. General Motors cũng tăng 44%, đạt 66.501 xe. Tesla báo cáo mức tăng 27%, trong khi Hyundai chứng kiến nhu cầu cho mẫu Ioniq 5 tăng hơn gấp đôi.

"Cơn sốt" xe điện vào quý III chỉ là bước đệm ngắn hạn. Theo nhiều công ty phân tích thị trường, nhu cầu EV và PHEV sẽ giảm mạnh trong quý IV, khi ưu đãi thuế không còn và thị trường có thể sớm phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn.

Tuy nhiên, cơn sốt này có thể chỉ là bước đệm ngắn hạn. Rho Motion dự báo nhu cầu EV và PHEV sẽ giảm mạnh trong quý IV, khi ưu đãi thuế không còn. Các yếu tố như thuế quan, chi phí sản xuất nội địa cao và tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu nới lỏng có thể làm giảm sức hấp dẫn đầu tư vào sản xuất xe điện tại Mỹ, gây thêm áp lực cho thị trường.

Sự kiện này cho thấy, dù ngành xe điện Mỹ đã đạt được nhiều bước tiến, chính sách hỗ trợ vẫn đóng vai trò then chốt trong việc duy trì đà tăng trưởng. Không có ưu đãi, thị trường có thể sớm phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn trong những tháng cuối năm.