Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung

Honda Việt Nam phối hợp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung năm học 2025-2026.

Tiếp nối những thành công đã đạt được từ chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trong các năm qua, Honda Việt Nam (HVN) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2025-2026. Hoạt động hướng tới chung tay hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ - không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045 và mục tiêu của Honda toàn cầu - không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda vào năm 2050. Ngoài ra, chương trình kết hợp tổ chức đào tạo an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Thay đổi nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm

Chương trình trao mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 xuất phát từ nhận thức về vai trò quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn trong việc bảo vệ người tham gia giao thông. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 1 - lứa tuổi quan trọng hình thành nhận thức tư duy, việc tạo thói quen luôn đội mũ đạt chuẩn khi ngồi sau xe máy rất cần thiết.

Những chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn, đạt chuẩn quốc gia được trao tặng đến các em học sinh lớp 1.

Hoạt động thiết thực này là bước tiếp nối của chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1” do Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai trên toàn quốc từ năm 2018. Tính đến nay, tổng số mũ được trao lên đến gần 12 triệu - con số ấn tượng và thuyết phục, minh chứng cho quyết tâm của HVN trong việc tích cực chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông.

Hướng dẫn viên Honda Việt Nam đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình đã tạo ra các tác động đáng kể đến nhận thức và thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của các em học sinh lớp 1 trên cả nước. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em đã tăng từ 37% (trước năm học 2018-2019) lên 85% (vào năm học 2024-2025).

Năm nay, chương trình sẽ hướng tới 2 mục tiêu: Hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm của người sử dụng xe máy tại Việt Nam, từ đó nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lên tới 100%; và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh thông qua các hoạt động đào tạo, truyền thông.

Giáo viên hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Món quà nhỏ cho học sinh miền Trung

Tiếp nối thành công của buổi lễ phát động chương trình ngày 2/10 tại Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình được triển khai tại miền Trung, sáng ngày 28/10, HVN cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 1.200 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho hơn 250 phụ huynh tại trường Tiểu học Hoàng Dư Khương (Đà Nẵng). Buổi lễ có sự tham dự của bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng và ông Shinsuke Horiuchi, Phó tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Các đại biểu trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Hoàng Dư Khương.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh trường Tiểu học Hoàng Dư Khương đại diện cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung đón nhận những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đại biểu. Bên cạnh đó, các hoạt động đào tạo an toàn giao thông thiết thực, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro đã được triển khai.

Chương trình phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 khu vực miền Trung tại điểm trường Tiểu học Hoàng Dư Khương diễn ra thành công, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho 1,8 triệu học sinh và 350.000 phụ huynh của HVN trong năm học 2025-2026, từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Honda toàn cầu.